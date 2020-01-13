【多圖】南海對峙現場高清照曝光　印尼海軍軍艦尾隨中國海警艦

中國與印尼在納土納群島東北部海域的爭端仍在持續。來自印尼方面的消息指，1月11日，該國海軍3艘軍艦在事發海域發現有6艘中國海警艦、1艘中國海監船和49艘漁船。

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印尼方面還公布現場中國公務船執勤的高清照，根據畫面，現場至少出現中國海警5202艦、4301艦、5403艦，以及大批中國漁船。其中5202艦還裝有PJ26型單管76毫米隱身艦炮，該炮最大射速每分鐘120發，在面對印尼戰艦時並不處於下風。

1月8日，印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）親赴納土納群島附近海域巡視。1月6日，他強硬地表示，對主權問題與中國沒有討價還價的餘地，「外國在沒有我國政府的同意下，不能踏上我國領土，一分一毫都不行。」

佐科維多多還表示，印尼不對南海提出主權要求，但不能容忍中國侵犯其在南海附近水域的主權。印尼對納土納島海域享有「無可談判的」主權。

對於佐科維多多的言論，中國外交部發言人耿爽1月8日表示，中國與印尼不存在領土主權爭議，雙方在南海部分海域存在海洋權益主張重疊。

耿爽強調，中國希望印尼方面保持冷靜，願同印尼方面繼續妥善處理分歧，維護好兩國關係和地區和平穩定大局。事實上，兩國一直通過外交渠道就此保持着溝通。

不過，就在1月10日，佐科維多多在總統府會見來訪的日本外相茂木敏充時表示，希望日本能夠加大對納土納群島漁業、旅遊業和能源業的投資，加強兩國海岸警衛隊的合作。茂木敏充則強調，「日本對南海局勢保持警惕，反對強行單方面改變現狀」。

納土納群島位於馬來半島和婆羅洲島之間的中國南海，由272個島嶼組成，總面積2,110平方公里，人口約9萬。2015年11月12日中國外交部的例行記者會明確表明納土納群島主權屬於印尼。

自2019年12月底以來，中國和印尼在納土納群島東北部海域（九段線內）就護漁問題發生爭端。此後數日，中國派遣多艘海警艦和海監船護航本國漁船，印尼亦派出公務船。

1月6日，印尼稱，事發地出現過中國海警艦5101艦、5302艦、4301艦、5403艦，以及海監2169船，但目前未出現中國軍艦身影。

彼時，印尼則派出2,400噸級的海警船「丹戎拿督」號，以及海軍「提普塔迪」號、「特庫·奧馬爾」號護衛艦。1月5日，印尼海軍中將指將增派4艘軍艦赴事發海域。

由於現實和歷史因素，印尼國內炒作此事引發北京的緊張。1月5日，中國外交部發布通知提醒在印尼的本國公民注意安全。