竊取5500份內部情報　中方人員被間諜策反畫面首曝光

1月13日，中共中央政法委首次公布境外間諜情報機關人員策反中方涉密人員的真實畫面，揭開了一宗間諜案件的神秘面紗。

據中共中央政法委旗下公號「中央政法委長安劍」報道，2011年，某軍工科研院所下屬公司網絡管理員陳偉（1985年出生）在公司門口偶遇了一名自稱彼得的外國人。他自稱是一名技術專家，想在中國購買一些技術資料。陳偉為了更高的報酬，竊取了大量內部涉密文件，提供給彼得。

因陳偉工作的科研院所，屬於核心涉密單位，負責內部網絡維護的他，有條件接觸到很多涉密文件。為了獲得更高的報酬，陳偉盯上了單位的內網，憑藉工作便利，竊取了大量涉密文件給彼得。據悉，陳偉共竊取並向境外間諜情報機關提供了該科研院所文件共5500多份，其中機密級146份、秘密級1,753份，以及其他大量內部文件。

隨着竊取的文件越來越多，密級越來越高。陳偉心生恐懼，提出終止合作。這時，彼得拿之前的事情當把柄，要挾陳偉繼續提供情報。

據偵辦陳偉案的警員透露：「境外間諜情報機關人員，採用恐嚇的手段是非常常見的。」

該警員還表示，「這個彼得是專業人員，他通過和陳偉短暫幾次接觸之後，準確把握了他性格中的柔弱、猶豫和不懂拒絕別人的特點，他料到陳偉第一不會拒絕他，第二一定不敢聲張。」

不出所料，陳偉沒有投案自首，反而在彼得的步步緊逼下，繼續竊取大量機密。2014年，整天生活在恐懼中的陳偉辭職。2015年3月，北京市國家安全局對陳偉實施抓捕。2019年3月，北京市第二中級人民法院以間諜罪判處陳偉無期徒刑，剝奪政治權利終身。

發生在陳偉身上的事情不是個例。據中國國家安全機關工作人員介紹，近年來境外間諜情報機關的滲透策反和情報竊密活動變化多端，幾乎是無孔不入。從求職招聘、學術研究、商務合作，甚至是交友婚戀，都成為了他們犯罪的偽裝。

（長安劍）