米高佐敦告贏內地「喬丹體育」　被納入最高法指導性案例

「正牌被山寨」在內地屢見不鮮，不過，最高人民法院2016年宣判NBA球星米高佐敦（Michael Jordan）就控告內地波鞋品牌喬丹體育涉嫌侵犯其姓名權案上訴得直，佐敦終為正牌貨吐氣揚眉，搶回內地譯名「喬丹」的商標。 2020年1月14日，最高法舉辦新聞發布會，發布第22至24批指導性案例，上述商標糾紛案被納入其中。

Michael Jordan曾轟「喬丹體育」利用他的名字做生意，因而曾提出訴訟捍衛自己的名字。（網上圖片）

據早前報道，原國家工商行政管理總​​局商標評審委員會早前認定，Michael Jordan（內地譯名：喬丹）是美國知名職業籃球運動員，「喬丹體育」卻在多類商品使用「喬丹」商標，容易使相關公眾產生誤認。因此，商標評審委員會依據《商標法》的規定作出被訴決定，駁回訴爭商標「喬丹」的註冊申請。喬丹體育公司不服其決定，起訴至北京知職產權法院。

北京知職產權法院審理認為，根據最高人民法院於2016年12月7日出的裁決，「喬丹」在中國具有較高的知名度、為相關公眾所知悉，並通常以「喬丹」指代Michael Jordan，「喬丹」已經與Michael Jordan之間形成了穩定的對應關係。加上他曾代言多種與籃球運動沒有直接關聯的商品，知名範圍已不僅僅局限於籃球運動領域，而是已成為具有較高知名度的公眾人物。

喬丹體育的商標與Air Jordan十分相似。（網上圖片）

2020年1月14日，最高人民法院指出，上述的裁判對違背誠實信用原則，惡意損害他人在先權利的商標申請註冊行為態度鮮明，立場堅定，有利於維護權利人的人格尊嚴，維護公平競爭的市場秩序，淨化商標註冊和使用環境，故此納入最高法指導性案例。

（中新網）2