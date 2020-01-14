【武漢肺炎】世衛病毒命名「去中國化」　專家解釋：為防污名化

世界衛生組織（WHO）將造成武漢肺炎疫情的新型冠狀病毒正式命名為「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV），命名「去中國化」，未提及地名「武漢」，引發關注。 對此，有專家表示，世衛多年前制定命名原則，要求病毒命名應避免造成某些行業或社區「污點」。

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事實上，過去許多為人熟知的傳染病命名都與地名有關，如中東呼吸綜合症（MERS），病例集中於沙特阿拉伯及阿拉伯聯合酋長國等中東地區；伊波拉（Ebola）病毒的命名也與疫情首度爆發於非洲剛果的伊波拉河流域而得名；德國麻疹（風疹）和日本腦炎都以最早發現的國家命名；萊姆病（Lyme disease）則因曾在美國萊姆鎮（Old Lyme town）爆發流行而命名。

有些傳染病以發現者命名，如漢生病（痲瘋）是為了紀念發現痲瘋桿菌的挪威醫師格哈德．亨利克．阿瑪爾．漢生；沙門氏菌則是美國病理學家沙門最早發現。另外，退伍軍人病是以職業別命名，此病源於1976年在美國召開的退伍軍人大會時，與會者爆發肺炎疫情，甚至導致數十人死亡。後來發現是水源被污染，但疾病仍以退伍軍人來命名。

過往許多疾病的命名都曾遭到抗議，認為有針對特定行業或社區的污名化問題。（資料圖片）

期刊曾以「新德里」命名超級細菌

台灣疾管署副署長羅一鈞今天（14日）表示，過去一些疾病命名曾引發抗議，如中東呼吸綜合症的命名就讓中東國家相當不悅，並向世衛抗議；權威醫學期刊《刺針》（The Lancet）曾以新德里（New Delhi）為超級細菌命名，也招致抗議，認為將印度污名化。

而世衛在2015年5月制定新疾病命名原則，認為過去命名傳染病時，使用豬流感、中東呼吸綜合症等，令某些行業或社區蒙上污點，對經濟和社會造成負面影響。世衛認為，疾病名稱一旦確認，即使使用了不合適的名稱也很難再更改。因此，無論新興疾病由誰先報告，都應為新發現的人類疾病分配適當的名稱。

羅一鈞指出，當年嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）花數個月才確認病毒，因此一開始為國際溝通方便才先以症狀命名；如今檢驗技術進步，很快就能確認病毒類型，就能以病毒命名，這應可解釋引起武漢肺炎疫情的新型冠狀病毒以年份命名為2019-nCoV的原因。

（中央社）