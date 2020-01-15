資產超18億實控參股25家公司　海南高院原副院長張家慧前夫被免職

備受關注的海南高院原副院長張家慧貪腐案，日前有了新進展：其前夫、海南迪納斯投資有限公司實際控制人劉遠生，被免去省政協常委職務、撤銷省政協委員資格。

據《北京日報》旗下公眾號「長安街知事」報道，劉遠生實控或參股的公司達25家，資產超過18億元（人民幣，下同），而且早在十幾年前便已當上了省政協常委。

報道指，劉遠生1966年生，貴州道真人，在西南政法大學讀書時與大他一歲的張家慧相識，1990年1月登記結婚。至於離婚，則發生在2017年3月。1992年，他們被海南中院引進到海口，張家慧任民一庭助理審判員，劉遠生任院研究室研究員。

有報道稱，劉遠生幾乎將所有的業餘時間都用於經營海口市的一家火山石礦。後來，因石礦生意糾紛，劉遠生遭到單位勸退，辭職下海。



截至2019年案發前，劉遠生實際控制或參股的公司25家。經評估，他及其公司的資產為18億元；劉遠生、張家慧共同所有資產1,341萬元；張家慧個人資產1,430萬元。



除了「成功企業家」的光環，劉遠生還是民盟海南省委副主委，且早在2007年底就已是省政協常委，連任長達十數年。

2015年春節前後，劉遠生與張家慧的外甥在海口某包廂大額賭博，被人偷拍。2018年4月，偷拍者將影片傳到網絡。

2019年5月，「海南高院副院長夫婦屢被敲詐、威脅損失數億元」、「高院副院長的家族產業：資產超200億」等網絡舉報引發熱議。同月底，官方發布調查結果稱，張家慧涉嫌嚴重違紀違法被查，劉遠生涉嫌犯罪接受公安機關偵查。



2019年11月底，張家慧被雙開，通報稱其「善於偽裝，品行低劣，私慾膨脹，以權謀私」。次月，她因涉嫌受賄罪被海南省人民檢察院第一分院決定逮捕。



2020年1月14日，海南省政協常委會第十次會議通過決定，鑑於劉遠生涉嫌犯罪，根據海南省委的建議，免去其政協第七屆海南省委員會常務委員職務、撤銷其委員資格。