全面執政的民進黨　別讓資本霸權主導「民主進步」價值

2020年台灣總統和立委選舉結果，民進黨取得民意的高度支持，蔡英文成為台灣總統直選以來得票數最高的總統，民進黨立委也拿下穩定過半席次，確定將延續目前全面執政的態勢，獨攬行政和立法大權。

回顧民進黨政府過去三年多以來全面執政的經驗，其在不少攸關民生和社會發展法案上的顢頇退卻與霸道姿態，實在不免叫人擔憂未來四年，民進黨政府是否會在權力的傲慢下，背離社會公平正義的理念越來越遠。

民進黨在大選中贏得勝利，延續全面執政的局勢。民進黨應把握民意支持，讓公平正義得以在政策和社會治理中伸張，而非在掌權後就背離人民。（洪嘉徽/多維新聞）

這三年多來，民進黨政府背棄「進步許諾」的幾項重大民生法案，包括改惡《勞動基準法》、《礦業法》改革的無疾而終，以及安居政策的虛晃一招，而這些問題則分別顯示民進黨政府在勞動人權、環境永續和居住正義等價值上的態度與實踐。如何坦誠面對這些施政缺失，並作為未來四年的執政指南，考驗著蔡英文能否成為一個合格的政治家，也叩問著民進黨的「民主進步」價值為何。

首先，民進黨政府必須深刻檢討的是，對於攸關台灣近千萬勞工權益的《勞基法》修惡問題。主張「縮減工時」並承諾「若損及勞工權益，不會砍假」是蔡英文在2016年總統大選時，為區隔與國民黨差異，並展現其「進步」的勞動政見。

然而，2016年民進黨首度取得完全執政後，卻很快地就轉身成為「資本的代言人」，在台灣企業主和美國商會等工商團體的遊說下，其在短短的兩年內就仗着國會多數，二度修惡保障勞工權益和尊嚴最低標準的《勞基法》，不只刪減了七天的國定假日，更替資方團體減少各種工時和加班管制，大幅減輕其人力成本。因此兩度修法就被勞團稱為是，自《勞基法》立法30幾年來「最惡修法」，而修法內容更遭社會學者痛斥為「倒退一百年」。

民進黨兩度修惡《勞基法》，引發台灣勞團和青年群體的不滿。台灣社會學者陳政亮就痛批，民進黨強勢改惡法定勞動標準，就是放任「市場專制」。（蔡苡柔/多維新聞）

民進黨政府為了修法，還不惜與勞工和選民為敵。面對修法正當性的質疑，蔡英文忘記謙卑傾聽，反叫勞工「不要跟我說，自己去找老闆說」，民進黨立委們更「幹話」（廢話）橫飛，傲慢地叫反對者「以後可以不投民進黨」，直指立院外高聲抗議的勞團「都是放錄音帶抗議」。兩度修法的結果，不但「縮短工時」的政見落空，台灣年總工時依然高居世界第三，民進黨也烙下背棄勞工和「資進黨」的印記。

隨着選舉結果的揭曉，民進黨再次獲得全面執政後，台灣工商團體馬上又向蔡政府高唱「經濟成長」和「勞動力市場應自由議價」的老調，提出檢討「一例一休」政策，要政府別管得太多、要提高加班時數等建言。對此，民進黨政府是否再次埋單，又或者能在宏觀的經濟願景下，讓台灣勞工能有平衡工作與生活的休息時間，扭轉長工時低工資的產業結構，端看民進黨能否與資本保持相對獨立的共存關係，不淪為資本霸權的魁儡。

再者，如何讓環境永續與資源開發能取得適當的平衡，不讓屬於台灣寶貴資產的山林礦場，淪為特許財團獨佔並無節制開挖的發財寶地，破壞台灣環境的永續發展，則是全面執政的民進黨政府不可再輕言閃避的重大環境課題。

由於蔡英文承諾要完成的《礦業法》改革始終沒有進展。環團在2019年台灣立法院會期倒數之際，在蔡英文競選總部旁拉布條抗議，不料被「挺英」者直指為「中共代理人」。（地球公民基金會）

在台灣已故紀錄片導演齊柏林的空拍影像中，人們看見台灣的美麗，卻也目睹了其哀愁。齊柏林的影像證言，那環山綠意之中被越挖越深的死白礦場，喚起社會大眾對採礦業者霸權的省思。

雖然蔡英文過去三年以來，曾經多次站在環境永續和原住民族「轉型正義」的立場，承諾要改革不合時宜的《礦業法》，保護受傷的台灣及導演齊柏林鏡頭下的台灣美景，但擁有國會優勢的民進黨卻對於礦業改革一拖再拖。

直到2019年年底立法院的最後一個會期，民進黨念茲在茲的只剩能替「抗中保台」選戰策略加温的《反滲透法》，至於礦業改革，老早被拋諸腦後，最後更在幾句輕率的「道歉」聲中，宣告改革進度歸零，使得台灣珍稀的礦區仍形同「化外之地」，特許業者依舊能在肆無忌憚下佔地挖礦，牟取暴利。

誠如美國「老羅斯福」總統總統，西奧多・羅斯福（Theodore Roosevelt）在百年前的真知灼見：「保護天然資源不落入即將枯竭的危險境地，才是國家力量和永久生命的最後基礎。」民建黨政府能否履行礦業改革的承諾，重構不合理的採礦規則，嚴肅叩問著民進黨政府對於台灣環境永續發展的決心。

2020年台灣總統暨立委大選前夕，民眾集結於台北市東區向政府及各大政黨高呼「居住正義」。（居住正義改革聯盟）

最後，民進黨要反省和直面的就是人民要怎麼安居樂業的課題。過去三年多來，全面執政的民進黨在居住政策的成績，幾乎可說是不及格，也辜負許多年輕人的期許。

台灣居住問題的沈痾，包括高房價、高空屋率、低社會住宅存量等結構性問題，人們全然不見民進黨政府的有力改革。就連在許多經濟體（如美國、英國及香港）早就行之有年的房屋交易資訊透明化規範（實價登錄2.0法案），民進黨最終也仍是迫於建商的壓力而跳票。

到頭來，台灣的社會住宅仍宛如「空中閣樓」，多半停留在「紙上作業」階段，而租屋市場也依舊是政府關照不到的地下化「黑市」，租屋質量參差不齊，政府的租金補貼對多數租屋族而言更是「看得到卻吃不到」。此外，台灣有利於資本積累，卻不利民生滿足的不動產税制，以及缺乏產業政策而無法引導過剩資金流向實體投資的結果，更是不斷惡化台灣高房價的問題，使「房子不是拿來住，而是被拿來炒的。」

「居住問題要改善並非天方夜譚，要不要做，有沒有能力做才是關鍵」，這是蔡英文曾經對於台灣安居課題的扼要見解。面對台灣早已失去公平與效率的住宅市場，民進黨政府絕非不清楚問題出在哪，關鍵只在於為政者能否考量社會整體利益，擺脱既得利益者的制約，在實際行動上調整扭曲的住宅市場，讓所謂的「居住正義」，不再淪為選前「騙票」的一種「政治正確」修辭。

總結民進黨政府過去三年多在勞權、環境和居住等內政問題上的表現，都暴露出民進黨所強調的「民主」，其內涵絕非是以社會的公平、正義為追求目標，而僅僅只是服務於選舉需求和「反共」、「抗中」的冷戰意識形態，以及受制於資本霸權的政治體系。

假如民進黨政府願意省思並同意，民主社會的健全與否，並不只在於選舉投票，更是取決於社會公平正義的實踐，那麼未來四年，在攸關社會公義和分配的課題上，民進黨政府就應拿捏好與資本的關係，別讓資本霸權僭越了民主，並好好地從社會整體利益的方向，落實蔡英文的勝選感言：「把做不夠的、來不及做的，做得更好、做得更多」。