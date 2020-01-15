【觀察】在找到中心思想之前　國民黨青壯派要「檢討」甚麼？

一如既往，國民黨敗選後又有檢討聲浪，這次的檢討，劍指其核心精神。從林為洲、江啟臣等勝選連任立委發動辭去中常委開始，青壯派也成立「+1」呼籲國民黨改革，更多見到的討論話題，其實聚焦在改黨名、兩岸論述、兩岸關係與台灣主體性方面。

以青壯派為主的「改革呼聲」

目前聚集最多呼籲改革人士的「+1」，大力強調「世代交替」，希望能藉此改進顢頇陳腐、不得民心的國民黨，但「+1」成員、台北市議員游淑慧表示，「九二共識」作為一件不合時宜或不合穿的衣服，就應該修改或者尋找新的替代；另一位成員、同為台北市議員的張斯綱則認為，國民黨必須充實、淨化「九二共識」，提出2.0版，或如何連結中華民國及台灣的關係。即將卸任立法委員的許毓仁則強調，45歲以下的投票族群接近70%都是反中，呼籲國民黨進行一個內部對中國大陸路線的大辯論，讓年輕世代的聲音得以進入。光是「+1」成員裏面，對於「九二共識」看法就有所差異，而其Facebook社團竟能在短短一天之內累積3,1000餘人。

15日，國民黨台中市議員黃健豪（中）、彰化縣議員曹嘉豪（右2）、南投縣議員張嘉哲（左2）、屏東縣議員黃明賢（左）等年輕世代議員疾呼改革和組織改造。中央社

此外，曾擔任國民黨青年團總團長的徐巧芯、蕭敬嚴、林家興等人，都發表了看法。台北市議員徐巧芯認為，只有把「親共」的標籤徹底在台灣社會撕除，國民黨才有明天，未來「中共要跟我們交流『統一台灣』的思想，我們就跟他談『民主的中國』 」；國民黨青年部主任蕭敬嚴則表示，依舊懷抱「九二共識」，論述「一中各表」，讓台灣民眾，特別是年輕世代認為國民黨就是「中共同路人」。當前台灣社會共識是「中華民國在台灣」、「主權獨立不容侵犯」、「拒絕統一」，若國民黨還想在台灣有機會執政，兩岸論述勢必調整，即便這個論述絕不會是「中共」樂見。前國民黨青年團總團長林家興更發動「清黨行動第一彈：直球對決中常會」，稱「國民黨疏於維護中華民國以及相關核心價值與政策路線，更與年輕世代和台灣社會漸行漸遠，國民黨已幾乎與年輕世代和台灣社會沒有共識」。



敗選的國民黨立委李彥秀也說，必須迴歸《憲法》的精神，建立以台灣為主體性的兩岸論述；台南市議員謝龍介則表示，「維持現狀」被蔡英文拿走後，怎麼論述九二共識，以及對於世代和路線問題，國民黨要去面對。國民黨副發言人黃心華還提到，少了和中共爭奪中原土地的雄心，九二共識這套劇本就越來越難演下去了，如果國民黨想要執政，恐怕要好好討論一套新的兩岸及國家論述。

國民黨下午召開中常會，黨主席吳敦義率領黨務相關一級以上主管請辭。（聯合新聞網）

國民黨籍縣市首長更是多有着墨。雲林縣長張麗善表示，「九二共識」本質就是一中各表，「你講你的中華人民共和國，我講我的中華民國，基本上就是兩個獨立國家」；台中市長盧秀燕則說人民透過這次投票結果，己清楚表達他們對國家路線的看法，所有政治人物應該聆聽民意。前台北縣長周錫瑋更說，九二共識就是國民黨的定心咒，自以為巧妙，卻自縛30年，「共產黨不鳥你、民進黨攻擊你，你自己玩死自己」，他稱，「如果我們不要九二共識，那兩岸總需要有個『共識』，這個年代還兵戎相見，太不文明」。曾競選台南市長的高思博也稱政策路線不做調整或新詮釋，將很困難。

究竟要檢討什麼？

這次大部分呼籲檢討論述與路線的國民黨人物，大都沒有清楚解釋對「中共」、「統獨」以及「民族文化認同」的立場，只一味地說要「檢討」，不少人甚至訴說着「反中」、「民意」或者「兩岸兩國」的觀點，信手拈來簡直與民進黨無異。

國民黨台北市議員羅智強（左5）12日號召多位黨內青壯派議員、幕僚，要求國民黨主席吳敦義、退將吳斯懷辭職。（中央社）

君不見，「+1」成員甚至是青壯派，有哪位曾如台軍退役中將吳斯懷在北京高喊「中華民國」、在四行倉庫高舉青天白日滿地紅旗幟談「建國史」？但吳斯懷被民進黨指責時，「+1」成員可曾出來辯護？沒有，他們反倒如其他人一般，不停切割吳斯懷，且在選後急着問罪。

國民黨的問題在於，並沒有一箇中心思想跟國家論述凝聚黨員「同志」們，不僅如此，面對民進黨視任何「中國元素」為洪水猛獸、急着驅趕出台灣時，國民黨完全沒有招架之力，只能不停「切割」。選後檢討一如上次2016年大敗，該黨不少聲音主張將「中國國民黨」當中的「中國」去掉，或改為「台灣國民黨」即可見一斑。

誠然，九二共識不無商榷餘地，但「中國元素」之於國民黨，其實就如同「主權獨立」之於民進黨，民進黨雖然遇挫折也會切割，但再怎麼切割，也頂多是剪指甲，而不會傷及皮肉，更不會傷到大腦或心臟，可國民黨的切割，卻總是斲害生命線。

國民黨15日召開中常會討論總統大選後黨主席請辭一案，數名青年黨員在中央黨部大廳高舉「清黨 反紅統」看板抗議，與黨工、保全發生衝突。（中央社）

國民黨前主席洪秀柱即說得很明白，「若要去中國化，國民黨乾脆解散」；而孫文學校總校長張亞中也表示，將會參選黨主席，「黨的當權者仍然只會跟着對手的論述當應聲蟲。他們批評和平協議，我們就不敢要和平協議！他們不認同『中國』，我們就也不敢說我們『也是中國人』！他們要強行通過《反滲透法》，我們擋都不敢擋！我們不敢旗幟鮮明地表達自己應有的立場，以為只要媚俗、只要依靠『討厭民進黨』就可以贏得選舉。這樣的黨為什麼不敗？不敗，沒有天理啊」。

現在國民黨內諸多勢力在運作、準備角逐選後黨內權力或者改革黨務，但是按照絕大部分該黨「青壯派」的論述，這群年輕人，一如以往的檢討力量，不會帶來真正的論述思辨。



國民黨的問題到底在哪裏？是因為兩岸立場跟「九二共識」嗎？還是不敢、不知道自己到底該堅持什麼、自己黨魂何在，所以人民也不知道為什麼要支持國民黨？如果是這樣的話，沒有中心思想的國民黨就算把自己變成另一個民進黨，除了「自宮」之外，救得了自己嗎？