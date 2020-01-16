【中美貿易協議】官媒：實現平等互利合作共贏　有利世界和平繁榮

美國總統特朗普（Donald Trump）1月15日在白宮與中國國務院副總理劉鶴簽署中美第一階段貿易協議。中方官媒發表評論，形容協議實現平等互利、合作共贏，將促進世界和平與繁榮。

特朗普和劉鶴1月15日在白宮簽署了第一階段貿易協議，協議為中美緊張局勢降温。（Reuters）

央視題為〈互利共贏的協議為全球注入確定性〉的評論稱，中美經貿摩擦實現階段性「止戰」，朝著最終解決問題的方向邁出切實一步。這一結果來之不易，表明雙方照顧彼此核心關切，實現了平等互利、合作共贏。這一協議回應市場期盼，順應民意訴求，符合中美兩國人民和世界人民共同利益，將促進世界和平與繁榮。

文章稱，中方堅持的三個核心關切（取消全部加徵關稅、貿易採購數字要符合實際、改善文本平衡性）以及兩項原則（WTO規則與市場原則）在協議中都得到了體現，同時美方的核心訴求也得到了正面回應。

文章認為，概括地說，協議具有兩個鮮明的特徵。一是體現平衡對等，「一個好的協議不能只讓一方得利，而應該體現雙方的平等與尊嚴。」二是實現互利共贏，「這是中美經貿合作的本質特徵，也是第一階段協議的應有之義。」

文章結尾道，辦法總比困難多。中美合則兩利，鬥則俱傷，這是被歷史和現實一再證明的道理，也是雙方處理分歧矛盾時應當謹記的經驗啟示。

人民日報：符合中美兩國共同利益

另一官媒《人民日報》亦發表評論文章〈朝著解決問題的方向前進了一步〉，稱中美第一階段經貿協議被人們公認是朝著解決問題的方向前進的一步，是符合中美兩國共同利益，有利於世界和平與繁榮的一步。

文章強調，停止貿易戰，雙方都必須付出相向而行、管控分歧的行動。中美第一階段經貿協議體現了中美雙方的關切，是一份在平等和相互尊重基礎上形成的互利共贏協議。達成協議的事實說明，互利共贏是中美經貿合作必須把握的主流，雙方始終尊重對方國家尊嚴、主權、核心利益，就能夠克服前進中出現的困難。

文末寫道，中美經貿關係已經站到一個新的起點。從兩國人民和世界人民根本利益出發，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，始終把握歷史前進的正確方向，中美雙方使命在肩，任重道遠。

新華社：辦法總比困難多

《新華社》文章〈辦法總比困難多〉則指，第一階段經貿協議是雙方從大局出發，朝著解決經貿分歧的正確方向邁出的重要一步，有利於中國、有利於美國，也有利於全世界。「協議的簽署啟示我們，越是複雜情況，越要保持戰略定力，關鍵要辦好自己的事情。」

文章稱，第一階段協議的簽署，並不意味著一勞永逸、萬事大吉。中美兩個大國雖然在政治制度、意識形態等方面存在差異，但也有巨大的共同利益。中美經貿磋商能夠破冰，求同存異是關鍵一步。只要雙方牢牢把握住兩國人民的根本利益，尊重彼此尊嚴、主權、核心利益，就沒有克服不了的困難。

文章強調，中國要發展，最終要靠自己。面對前行路上的困難挑戰，我們要始終堅信辦法總比困難多，