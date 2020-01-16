【觀察】蔡英文「抗中」生效　會激化兩岸對立或開啟另一扇窗

2020年台灣總統與立法委員選舉已於日前落幕，蔡英文以817萬餘票、超出主要對手韓國瑜逾265萬票的差距順利連任。同時，民進黨在立委席次雖較上屆退步，但仍奪得61席、取得單獨過半的優勢。這樣的選情，對民進黨與蔡英文來說，可說是不完全滿意（不分區政黨票數與國民黨不分上下）、但可接受，而蔡英文拿下破紀錄的817萬票，更讓外界解讀是「抗中牌」發酵、「芒果乾」（亡國感）熱賣所造成的結果，也令人好奇未來蔡英文的兩岸關係路線將會如何鋪排。

蔡英文連任後的兩岸關係，目前看來尚未有何好轉的迹象。（中央社）

蔡英文在選後立刻接受了英媒BBC的專訪，蔡英文在訪談中表示，台灣的主權無庸置疑，也不容協商。當主持人沙磊（John Sudworth）問道，是否支持台灣「正式獨立」？蔡英文回應，「我們不需要宣布自己是一個獨立國家，我們已經是獨立的國家，名叫中華民國台灣（the Republic of China，Taiwan）」。

沙磊另外還問蔡英文，為何馬英九時期台灣可以用模糊性的做法去應對中國大陸，因此可以在國際空間上、經濟上得到一些空間，現在卻無法？蔡英文對此則表示，現在情況與當時不同了，模糊已經達不到目的，因此必須要清晰的說清楚。

深究蔡英文的論述，現在與馬英九時期兩岸關係與國際環境究竟有什麼不同？其實重點在於，2019年1月2日習近平提出的「習五點」，首次提到「一國兩制台灣方案」，把「一國兩制」、統一正式擺上枱面，使兩岸之間原本存在的模糊空間消失。

其次，近兩年來，中美貿易戰所顯現的兩國矛盾非常突出。過去中美之間處在合作大於衝突的層次，然而現況卻是兩國間衝突與合作並存，雙方的結構性矛盾甚為強烈。在這樣的情況下，台灣在兩強中的模糊搖擺空間也進一步消失，因此不但2016年以來台美之間的關係看似就已較過去緊密，美國頻出友台法案（不論是否真的實踐），台美之間在經貿、國防等各層面的交流亦較過去來的頻繁。

甚至，2018年九合一地方選舉以及2020年的大選，都能明顯看到美國在其中扮演的角色；可預期的是，中美雖然簽署了第一階段的貿易協議，但雙方的鬥爭仍在持續，在這樣的情況下，台灣極有可能希望延續過去幾年的合作，民進黨政府與蔡英文將會與美國進行更緊密的結合、甚至有可能自願在美國的印太戰略中扮演一定的角色。

當蔡英文拿到破800萬的選票後，從BBC訪談中可看到，她對兩岸關係的回應既包含着宣泄壓力、似乎也存在繼續進擊的成分，但也並非如同陳水扁般的暴走，而是以相對謹慎的方式。一方面要說些好話給支持者聽、抒發選舉過程中的壓力，同時也得考慮來自中國大陸與美國的檢視，因此從選後國際記者會、向群眾發聲、到BBC專訪，雖看不出蔡英文有所退縮或提出實際的善意，當然她也沒有往後退的必要，畢竟民氣可用，然而，她仍提到「維持現狀」以及期盼兩岸良性互動交流的必要，某種程度上依舊對兩岸關係有所期待。

得到破紀錄的民意支持，對蔡英文來說一方面是高興，但另一方面又加深了兩岸之間的壓力，如何處理將是非常嚴肅的課題。（袁愷勛／多維新聞）

當然，距離520就職仍有近4個月的時間，因此未來4年蔡英文的兩岸政策會是什麼？具體會怎麼做仍然未知。也許在蔡英文勝選後的國際記者會所提的八字箴言、「和平、對等、民主、對話」能夠定下初步框架。不過，實際會怎麼做？尚受這段期間兩岸的互動、美中台關係的發展影響，但的確不容太過樂觀。或許，只能期待兩岸關係不要再往壞的方向走，就是現在社會最素樸的期待。