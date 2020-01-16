【中美貿易協議】82處「中國應」3處「美國應」 北京得比失多？

從中國官方公布的88頁中美貿易協議文本措辭來說，全文82處「中國應……」，而相對的「美國應……」只出現了三處，並不對等，中國顯然是被動的一方。從文本分析和技術層面講，這個結論毫無問題。這也是中美雙方的實力不對等的現實決定的。但從長遠來看，於中國的崛起，以及中美之間的「世紀博弈」而言，中國所失去的並不多，某種角度上甚至可以說，北京得到的比失去的更多。

2020年1月15日，中美第一階段經貿協議在美國白宮正式簽署，200多人現場見證。中國官方媒體報道稱，超常的高規格簽字儀式，經久不息的掌聲，透射出強化「走向貿易止戰」利好信號的意願。人們公認，這個成果是朝着解決問題的方向前進的一步，是符合中美兩國共同利益，有利於世界和平與繁榮的一步。

美國總統特朗普（Donald Trump）在隨後發表了簡短的講話，他說：「今天我們邁出了重要的一步，這是此前與中國從未有過的一步。隨着我們簽署歷史性的美中第一階段貿易協議，我們邁向公平、對等貿易的未來。我們一共修正了過去的錯誤，為美國工人、農民和家庭創造了有經濟正義和安全的未來。」特朗普政府顯然認為，第一階段協議的簽署，是美國的勝利。

不過，在中國領導人的眼中，可能是另一種景象。赴美簽署中美第一階段貿易協議的中國國務院副總理劉鶴，在宣讀中國國家主席習近平給特朗普總統的信中說，「中美達成第一階段協議有利於中美兩國，也有利於世界。」

那麼，這場曠日持久，且未來可能仍有變數的中美貿易戰，讓北京失去什麼，又得到什麼了呢？

從中國官方公布的總計8章88頁的中美第一階段貿易中文版文本內容來看，中美雙方在知識產權，技術轉讓，食品和農產品貿易，金融服務，宏觀經濟政策、匯率問題和透明度，擴大貿易6個方面達成一致。中國在很多領域對美國開放市場，降低市場準入。

從文本措辭來說，比如：全文82處「中國應……」，平均每頁一處，而相對的「美國應……」只出現了三處，並不對等。雖然在文本措辭上北京有自己的堅持，例如在「中國應……」之前通常會冠以「為更好滿足中國消費者日益增長的XXX需求」的表述，但在中美貿易文本協議上中國顯然是被動的一方，因此有人認為這對中國更為不利。從文本分析和技術層面講，這個結論毫無問題。這也是中美雙方的實力不對等的現實決定的。

中國官方公布的88頁中文版中美貿易協議文本中，類似「中國應……」的表述出現了82次。（中美貿易協議文本截圖）

從短期來看，美國是中美貿易協議的贏家，美國獲得承諾，未來2年中國將採購至少3,860億美元價值產品，且關税暫不變，中國還在諸多領域對美國開放市場，美國得到中國的諸多讓利承諾。但這些並不是中國不能承受之重，甚至還能夠轉化為中國經濟轉型的外部推動力，其中部分讓利其實屬於中國國內本身的需要，即便一些條款是被動的，中國也有實力能夠消化，甚至最終化被動為主動。而且，關鍵的一點時，中美貿易戰的「休兵」本身，就是一個穩定預期和利好信號。

從長遠來看，於中國的崛起，以及中美之間的「世紀博弈」而言，中國所失去的可能並不多，某種角度上甚至可以說，北京得到的比失去的更多。包括在美國很多人也認為，這份協議實際上對中國更有利。前副總統、民主黨總統參選人拜登（Biden）在美中籤署初步協議之際發表聲明說：「中國是特朗普與北京第一階段貿易協議的大贏家。」拜登稱，特朗普在給美國經濟、農民和工人造成重大痛苦和不安之後，沒有得到什麼，協議沒有解決兩國糾紛的核心，包括產業補貼、對國企的支持、網絡盜竊和其他貿易與技術的掠奪性的行為。」

中國的產業補貼、對國企的補貼曾是特朗普總統發動貿易戰的原因之一。

特朗普的另一個政治對手參議院少數黨領袖舒默（Schumer），在兩國簽署協議後立即舉行新聞發佈會，批評特朗普在壓力之下服軟。舒默說，歷史將記住，特朗普向中國屈服了。他說，「（中國國家主席）習近平在偷着樂」。

中美貿易戰的，也讓世界看到了中國真實的實力和舉足輕重的影響力。中美之間的「掰手腕」，早已不是中美兩個國家之間的事情，已經成為世界經濟的「晴雨表」。中美之間的任何風吹草動，不僅影響中美經濟，甚至世界主要經濟體都會被波及。2019年10月，在中美貿易談判膠着不定的時候，國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃，用普希金的詩句「秋的寒意拂來，道路封凍」來形容當時的世界經濟景象。而2019年12月13日，當中美雙方宣布就中美第一階段經貿協議文本達成一致時，國際市場呈現一連串積極反應。無論是被動也好，還是主動也罷，經歷了中美貿易戰的洗禮，中國的崛起更為世界所接受。

正如多維新聞所言，這些年美國對中國加強遏制的最重要原因，或者說是中美關係改變的原因，是中國崛起改變了世界格局，衝擊了美國的霸權地位，使得中美在國家利益上的結構性矛盾越來越突出，這才是最根本原因。未來，不確定性仍然存在，中美可能隨時因為某種因素退出協議。但中美貿易戰已然改變了美國、中國，乃至世界格局。