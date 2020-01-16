習近平與越共總書記阮富仲通電話：推進共建「一帶一路」

新華社報道，1月16日（周四），中共中央總書記、國家主席習近平應約同越共中央總書記、國家主席阮富仲通電話。 習近平表示，中越雙方要全面提升交流合作水平，推進共建「一帶一路」，把中越交流合作不斷做大，讓兩國人民有更多獲得感、幸福感。

越共中央總書記、國家主席阮富仲表示，希望推動兩黨兩國關係取得更大發展。（資料圖片）

習近平強調，中越是前途相關、命運與共的好鄰居、好朋友、好同志、好夥伴，當前中越兩國社會主義事業蓬勃發展，同時也面臨更多風險挑戰，願同阮富仲加強戰略溝通，為新時代中越關係擘畫藍圖、引領定向。

習近平稱，要不斷鞏固雙方政治互信，弘揚中越傳統友誼，夯實兩國關係的根基，同時著眼大局和長遠妥善處理和化解分歧，維護好兩國發展的外部環境。雙方要把握機遇、乘勢而上，全面提升交流合作水平，推進共建「一帶一路」，把中越交流合作不斷做大，讓兩國人民有更多獲得感、幸福感。

阮富仲表示，感謝中國長期以來為越南民族解放和社會主義事業提供的寶貴支持和幫助。過去70年越中關係總體保持積極發展勢頭，面對新的形勢和任務，越方希望同中方加強政治互信和治國理政經驗交流，推動經濟等領域務實合作，夯實兩國友好合作民意基礎，並加強多邊場合溝通協調，推動兩黨兩國關係取得更大發展。

（新華社）