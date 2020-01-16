約翰遜暗諷須予「替代方案」　美國「華為禁令」止步英國？

英國首相約翰遜（Boris Johnson）於1月14日接受BBC採訪時表示：「英國民眾有權使用最先進的科技，我們希望為所有人提供千兆寬帶。如果有人抵制某個品牌，那麼他們就必須要說得出，除此以外有什麼替代方案。」《每日郵報》則於去年底報道，指英國將於1月第三週就華為去留作最終決定。

美國「動真格」追殺華為

至少從新聞報道裡看到，美國的反應是氣急敗壞。知情人士向《路透》指出，美國代表團於1月13日赴英遊說，成員預料包括副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）。美國高官一再表示，如果華為獲准參與英國5G，美國會重新評估與英國的情報分享。

美國這一兩年來追殺華為，先於2018年以違反伊朗禁令和詐騙銀行為由，要求加拿大拘捕和引渡華為副董事長孟晚舟。去年5月，華府更頒布禁令，禁止美企及使用美國技術的企業供貨予華為，儘管封殺令的寬限期一再延長，各國均能感受到華府這一次是「動真格的」，務必要壓制這間中國電訊業龍頭企業。

英國首相約翰遜。（AP）

英國是美國的長久盟友，也是「五眼聯盟」的成員之一，若果連英國都不賣帳給美國，那麼華府的圍堵戰就可能舉步維艱了，尤其是目前就只有澳洲、新西蘭和日本響應美國的封殺令。另一方面，德國和歐盟也正處理華為問題，英揆的決定將會成為重要參考案例，或者可用來堵住美國人的嘴。

政府追認市場現實

照目前態勢來看，約翰遜是「打開天窗說亮話」，而華府則是不斷擺出「後果自負」的憤慨模樣，然而這樣一個格局早就存在。早在去年4月，當時文翠珊（Theresa May）仍是首相，《電訊報》（Telegraph）就報道，英國政府同意華為有限度參與5G網路建設，包括協助建造網路天線和其他「非核心」基建。

實則做生意等一天也嫌長，英國電訊商一早已自行抉擇，以至所謂「政府決定5G門檻」已不甚準確，反而似是「政府追認市場現實」。

🔑🔑去年12月，約翰遜疑用華為P20 Pro拍usfie，英官後來澄清手機不屬於首相🔑🔑

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以英國電訊營運商Vodafone為例，該企業於去年6月，在西班牙的15個城市正式啟動商用5G網絡，其中65%由華為承建，而瑞典電訊企業愛立信則負責餘下35%。至於英國本地5G絡，同樣由華為和愛立信承辦，不過Vodafone於去年7月稱，華為只負責建設「無線電接入網」，核心設備由美國思科包辦。

英國電訊商「兩條腿走路」

首先華為在5G領域佔領導地位，貿然排斥會增加建造和營運成本，其次是華為已植根英國的電訊網絡，一旦要大刀闊斧移除零件設備，誰來支付這筆大宗開銷呢？在商言商，電訊商大概就只會考慮「政策風險」，唯恐政府果真採用核選項，屆時支出會更龐大，故此繼續與華為做生意，但就保持可以轉身的空間。

🔑🔑就封殺華為與否，德國政府內部分歧嚴重🔑🔑

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站在政府立場，必然是既不想開罪美國，也不想招惹中國，要取得平衡之道之下，索性跟從市場現實就好。在首相暗諷美方要提出「替代方案」後，數碼、文化、媒體及體育大臣莫麗琪（Nicky Morgan）就表示，政府會繼續將華為排除在「至關重要的國家基礎設施」以外。

政客發言很搶眼，但實際進展卻平穩得多，同樣現象也出現在歐洲大陸。總理默克爾看來心儀華為，其內閣要員和執政聯盟卻持異議，不過市場現實卻可能最重要。這一次又是Vodafane「兩條腿走路」，去年初宣布就德國核心網絡建設，以諾基亞取代華為，一年後卻表明會在5G業務採用華為的技術和設備。