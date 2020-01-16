中共中央政治局新年首次會議　聚焦國家機構黨建和反腐兩大議題

中共中央政治局今天（16日）舉行新年首次會議，聚焦國家機構的黨建和反腐工作。會議由中共總書記習近平主持，審議《中央政治局常委會聽取和研究全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報和中央書記處工作報告的綜合情況報告》《關於十九屆中央第四輪巡視情況的綜合報告》和《關於2019年中央巡視工作領導小組重點工作情況的報告》。

會議對全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組和中央書記處2019年的工作給予充分肯定，同意其對2020年的工作安排。

中共在新年將繼續嚴打「老虎」「蒼蠅」。趙樂際執掌的中紀委如何反腐，值得關注。（新華社）

會議認為上述機構為經濟社會持續健康發展和社會大局穩定作出積極貢獻，工作取得新成效，中央書記處在指導群團工作和群團改革、配合中共組織協調重大活動做大量工作。

中央政治局會議指，2020年是「小康社會」、「十三五」規劃收官之年，上述機構要盡職盡責、擔當作為，積極研判和防範化解風險，確保中南海方針政策「不折不扣」落地；在黨建活動中要把政治建設放在首位，反對「形式主義、官僚主義」。

中共書記處則要做到「兩個維護」——維護習近平核心地位，維護中共中央集中統一領導地位，完成好中共中央交辦的任務。

稍早前的1月7日，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正七常委舉行中央政治局常委會會議，聽取上述機構工作報告。

彼時會議指，近來中國面對嚴峻複雜的內外形勢，面對各種風險挑戰，都能夠「篤定前行」，根本在於中共領導，就是因為中共中央有權威。

提到黨建，1月8日，中共舉行「不忘初心、牢記使命」 主題教育總結大會，習近平在肯定成績的同時，亦指出中共內部出現的一些必須要改的官場痼疾。

習近平提到，一些官員安於現狀、得過且過；患得患失、諱疾忌醫；明哲保身、裝聾作啞；驕奢腐化，目中無紀，甚至頂風違紀。

另外一些官員不願擔當、不敢擔當、不會擔當，有做「老好人」、「太平官」、「牆頭草」，顧慮「洗碗越多，摔碗越多」，信奉「多栽花少種刺，遇到困難不伸手」，「為了不出事，寧可不幹事」，「只想爭功不想攬過，只想出彩不想出力」；有的是「廟裏的泥菩薩，經不起風雨」，遇到矛盾驚慌失措，遇見鬥爭直打擺子。

習近平還在講話中反問「這哪還有共產黨人的樣子？！ 」他強調，不擔當不作為，不僅成不了事，而且註定壞事、貽誤大事。他還再次提及百年未有之大變局，強調「形勢環境變化之快、改革發展穩定任務之重、矛盾風險挑戰之多」，對中共考驗之大前所未有，要求堅決「割除毒瘤」，防範動搖中共根基的危險。

談到反腐工作，此次中央政治局會議指中央第四輪巡視成績明顯，發揮政治監督作用，但仍存在一些突出問題。會議要求，要保持懲治腐敗的高壓態勢，強化權力監督制約，持續整治形式主義、官僚主義。

另外，會議還肯定中央巡視工作領導小組2019年工作，同意對2020年的工作安排。會議要求加強對制度執行、權力運行的監督。

對於腐敗工作，1月13日習近平在十九屆中紀委四次全會上說，要繼續堅持「老虎」、「蒼蠅」一起打，重點查處不收斂不收手的違紀違法問題，具體為「十八大以來不收斂不收手，嚴重阻礙黨的理論和路線方針政策貫徹執行、嚴重損害黨的執政根基的腐敗問題」。

1月13日，中共總書記習近平在第十九屆中紀委第四次全體會議上發表重要講話。（新華社）

同時，也要嚴查各種風險背後的腐敗問題，深化金融領域反腐敗工作，加大國有企業反腐力度，加強國家資源、國有資產管理，查處地方債務風險中隱藏的腐敗問題。

最後，中央政治局會議還循例「研究其他事項」。