【台灣大選】駁蔡英文「台獨」論　人民日報：挑釁大陸太不自量力

台灣大選落幕後，勝選連任總統的蔡英文日前接受英媒BBC訪問，稱「台灣已經是一個獨立的國家」，名字叫「中華民國台灣」，她呼籲大陸需要面對現實並給予尊重，並強調台灣的主權毋庸置疑，亦沒有談判的餘地，還說「中國侵略台灣的代價將十分巨大」。 對此，大陸官媒《人民日報》海外版周五（17日）刊登評論文章，直斥蔡英文「挑釁大陸太不自量力」，是「極其危險的玩火之舉」。

蔡英文日前接受BBC採訪，在回答兩岸關係的問題時表明，「台灣已經是一個獨立的國家」，名字叫「中華民國台灣」。（BBC截圖）

署名「王平」的評論文章稱，大權在握的蔡英文極其任性地選擇第一時間「大放厥詞」，製造台海緊張動盪，是把台灣帶向危險境地。文章批評民進黨是「選舉型政黨」，一切以選票為考量，但選舉結束後，沒又選舉壓力的蔡英文卻還要如此挑釁生事，稱她為「子是中山狼，得志便猖狂」。

文章又指，蔡英文自我膨脹，因為她大概認為，既然「仇中」「恐中」牌可以幫她贏得選舉，就應該繼續大打特打，打得越多越用力，民進黨的執政地位就越穩當，「這是非常危險的思維，也是嚴重的誤判形勢。」

文章還說，選民或許會一時被恐懼和仇恨支配，但激情過後，人人都希望當選者能給自己帶來和平安定，並指票投蔡英文的人，不是票投「台獨」，不是票投動盪和戰爭，強調還有「500多萬票投國民黨的人」和「更多沒有投票的人」。

2020年台灣大選，蔡英文以817萬高票勝選連任總統，她稱這次選舉結果彰顯台灣人民拒絕「一國兩制」。（AP）

文章稱，過去蔡英文拒絕接受「九二共識」，一再阻撓兩岸交流，攻擊大陸政治制度和對台政策，連任後又接受外媒採訪公開向大陸叫板，隨後心急火燎地簽署「反滲透法」，對內則馬不停蹄追殺國民黨，推測民進黨當局第二個任期恐怕會朝著更激進、瘋狂的方向一條道走到黑。「指望民進黨會利用未來4年多好好搞經濟的人，指望民進黨會借機修復兩岸關係的人，可以洗洗睡了。」

文章最後強調，蔡英文口對外公然宣揚「台獨」，是在試探大陸底線，是極其危險的玩火之舉，指她「玩火者必自焚，勿謂言之不預也！」

（人民日報）