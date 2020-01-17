「中華民國台灣」變與不變　蔡英文都在搭建「台獨官宣」

1月11日晚，蔡英文打破台灣民選總統史上最高得票紀錄，成功守住執政權，並宣稱願以「和平、對等、民主、對話」為基礎和中國大陸官方展開協商。然而相隔不到四天，蔡英文又拋出震撼彈，她在英媒BBC專訪過程中，近似以「口諭憲法」的方式宣布，「我們叫做『中華民國台灣（the Republic of China, Taiwan）』」，立即引起社會熱議。

雖然事後，英媒立即更正、為「台灣」英文加上括號，但蔡英文的「中華民國台灣」說法，從這個時間點，以及論述的脈絡環境來看，未必只是「維持現狀」，更有可能從「選舉口號」搖身一變「台獨官宣」。

蔡英文日前在台灣總統府接受英媒BBC專訪，針對2020大選、台灣國防政策、兩岸關係等議題進行回應。（台灣總統府）

論及「中華民國台灣」，得先將時間拉回2018年8月說起，彼時發生台灣與薩爾瓦多斷交事件，蔡英文對此發表重要談話，言談之間首度自稱「中華民國（台灣）」；同時，台灣總統府事後提供的文字版演說全文中，對台灣兩字的標註尚且還在括號內。然而自2019年起，蔡英文開始嚴聲要求北京正視「中華民國台灣」存在事實，甚至爾後的雙十談話提及的「中華民國台灣」，其字裏行間的「括號」已蕩然無存。換句話說，蔡英文已經在為「獨台」進行偷天換日的計劃。

當然，有論者質疑：蔡英文自擔任台灣總統以來，並不像陳水扁時代這般的明目張膽、針鋒相對地挑起「台獨」；反倒蔡英文就兩岸關係之中的「台灣角色」常以「非藍非綠」、「社會共識」來形容口中的「中華民國台灣」，並未清楚定義、明確的表示「台獨意志」；而且只要有外界攻擊、質疑蔡英文的「中華民國台灣」，她便搬出「憲法一中」的保護傘，避免百姓憂心的兩岸「地動山搖」成真。

蔡英文（右）16日在新竹空軍基地主持「興安專案新建營舍啟用典禮」。（中新社）

然而，蔡英文亟欲「改變現狀」的心是有迹可循。1988年，蔡英文出任李登輝籌組的「強化中華民國主權國家地位小組」召集人，便起草石破天驚的「兩國論」，主要認為「台灣」是主權獨立國家，名字「剛好」稱作中華民國，而這個「中華民國」的主權與治權都不及於大陸，兩岸是各自獨立的國家、兩岸關係是國際關係，至少是特殊的國與國關係，非內政問題。他們所追求的，是兩岸能夠各自承認對方是獨立的政治實體或國家。只是，李登輝當時碰上種種因素，未能透過憲政程序鞏固「兩國論」，例如沒能修憲將「為因應國家統一前之需要」等文字刪除，使「中華民國」更堂而皇之不追求「統一」。

此外，猶記陳水扁出任總統後，一度表示願意接受「一個中國，各自表述」的九二共識，但隨即遭到時任陸委會主委的蔡英文否認。下屬否定長官，實屬罕見，更可顯見蔡英文的「份量」。

接着，蔡英文真正當家以後，不僅繼續否認兩岸之間存在「九二共識」的現狀，還推動課綱修訂、「國安五法」、《反滲透法》等「反中」議案，這一切作為在在都與1988年的蔡英文相互輝映。簡言之，蔡英文才是那位一路走來，始終如一的那個人。

陳水扁任內有打算承認「九二共識」，但被時任台陸委會主委蔡英文否決。（中央社）

亦因此，可以看出，蔡英文口口聲聲的「中華民國台灣」其實是為「台獨」搭建寄生空間，不僅可為蔡英文2016年上任所聲稱的兩岸關係「維持現狀」包裝抹飾，也可安撫、創造泛綠陣營堅持「台獨」的寄生空間，繼續推動她理念上的「獨台」行動。

如今，蔡英文又趁着2020選舉大敗韓國瑜的氣勢，再度登上英媒專訪並表示，「我們已經是獨立的國家了，我們自稱為中華民國台灣」，英文原音則為「we call ourselves the Republic of China, Taiwan」，可以顯見「台灣」英文的括號已被消失。而這差異在於，「有括號的台灣」是附註、也可稱、俗稱的意思，若無括號則是側重把「台灣」納入既政治、又正式國名的一部分。比方，過去台灣與大陸官方在各項國際組織上會籍上演的「Taipei, China」、「Chinese Taipei」之爭。

因此，蔡英文這次不括號「Taiwan」的政治宣示，已令外界再難以忽視蔡英文用中文說出「中華民國台灣」這六個字帶出的新語境。即便英媒BBC於當地時間1月15日下午立即更正，改為英文版的「中華民國（台灣）」【the Republic of China（Taiwan）】。但問題是，台灣總統府新聞稿（中文版）內容的「中華民國台灣」並未因此加回括號。

蔡英文接受專訪時表示，時代變了，馬英九過去使用的「模糊化」手段已不符現行兩岸關係。（資料圖片）

無論如何，蔡英文是否要為「台灣」加上括號已經不重要了。畢竟，細數蔡英文從政後迄今的種種作為，或多或少都與當年的「兩國論」遙相呼應；又加上這次大勝國民黨以後，已成功地將「中華民國」空間性質壓縮到地理上的「台灣形狀」。但是，「沒有中國的中華民國」的說法又何其弔詭，也非中華民國之本色，它反倒與台獨更為相近、也帶來更多風險。

蔡英文此前才在BBC評論馬英九兩岸關係的作為，指「情況變了。模糊化已不能達到它本來的目的」。對比蔡英文的「中華民國台灣」，不正也是模糊化自身獨台的想法，進而達到台獨目的？總歸一句，若蔡英文真敢於搞「獨台」，就應該大膽地拋棄「中華民國」而不是用欺騙與寄生的方法，拉着台灣百姓參與冒險、一同承擔後果。