「中華民國台灣」變與不變　蔡英文都在搭建「台獨官宣」

1月11日晚,蔡英文打破台灣民選總統史上最高得票紀錄,成功守住執政權,並宣稱願以「和平、對等、民主、對話」為基礎和中國大陸官方展開協商。然而相隔不到四天,蔡英文又拋出震撼彈,她在英媒BBC專訪過程中,近似以「口諭憲法」的方式宣布,「我們叫做『中華民國台灣(the Republic of China, Taiwan)』」,立即引起社會熱議。

雖然事後,英媒立即更正、為「台灣」英文加上括號,但蔡英文的「中華民國台灣」說法,從這個時間點,以及論述的脈絡環境來看,未必只是「維持現狀」,更有可能從「選舉口號」搖身一變「台獨官宣」。

蔡英文日前在台灣總統府接受英媒BBC專訪,針對2020大選、台灣國防政策、兩岸關係等議題進行回應。(台灣總統府)

論及「中華民國台灣」,得先將時間拉回2018年8月說起,彼時發生台灣與薩爾瓦多斷交事件,蔡英文對此發表重要談話,言談之間首度自稱「中華民國(台灣)」;同時,台灣總統府事後提供的文字版演說全文中,對台灣兩字的標註尚且還在括號內。然而自2019年起,蔡英文開始嚴聲要求北京正視「中華民國台灣」存在事實,甚至爾後的雙十談話提及的「中華民國台灣」,其字裏行間的「括號」已蕩然無存。換句話說,蔡英文已經在為「獨台」進行偷天換日的計劃。

當然,有論者質疑:蔡英文自擔任台灣總統以來,並不像陳水扁時代這般的明目張膽、針鋒相對地挑起「台獨」;反倒蔡英文就兩岸關係之中的「台灣角色」常以「非藍非綠」、「社會共識」來形容口中的「中華民國台灣」,並未清楚定義、明確的表示「台獨意志」;而且只要有外界攻擊、質疑蔡英文的「中華民國台灣」,她便搬出「憲法一中」的保護傘,避免百姓憂心的兩岸「地動山搖」成真。

蔡英文(右)16日在新竹空軍基地主持「興安專案新建營舍啟用典禮」。(中新社)

然而,蔡英文亟欲「改變現狀」的心是有迹可循。1988年,蔡英文出任李登輝籌組的「強化中華民國主權國家地位小組」召集人,便起草石破天驚的「兩國論」,主要認為「台灣」是主權獨立國家,名字「剛好」稱作中華民國,而這個「中華民國」的主權與治權都不及於大陸,兩岸是各自獨立的國家、兩岸關係是國際關係,至少是特殊的國與國關係,非內政問題。他們所追求的,是兩岸能夠各自承認對方是獨立的政治實體或國家。只是,李登輝當時碰上種種因素,未能透過憲政程序鞏固「兩國論」,例如沒能修憲將「為因應國家統一前之需要」等文字刪除,使「中華民國」更堂而皇之不追求「統一」。

此外,猶記陳水扁出任總統後,一度表示願意接受「一個中國,各自表述」的九二共識,但隨即遭到時任陸委會主委的蔡英文否認。下屬否定長官,實屬罕見,更可顯見蔡英文的「份量」。

接着,蔡英文真正當家以後,不僅繼續否認兩岸之間存在「九二共識」的現狀,還推動課綱修訂、「國安五法」、《反滲透法》等「反中」議案,這一切作為在在都與1988年的蔡英文相互輝映。簡言之,蔡英文才是那位一路走來,始終如一的那個人。

陳水扁任內有打算承認「九二共識」,但被時任台陸委會主委蔡英文否決。(中央社)

亦因此,可以看出,蔡英文口口聲聲的「中華民國台灣」其實是為「台獨」搭建寄生空間,不僅可為蔡英文2016年上任所聲稱的兩岸關係「維持現狀」包裝抹飾,也可安撫、創造泛綠陣營堅持「台獨」的寄生空間,繼續推動她理念上的「獨台」行動。

如今,蔡英文又趁着2020選舉大敗韓國瑜的氣勢,再度登上英媒專訪並表示,「我們已經是獨立的國家了,我們自稱為中華民國台灣」,英文原音則為「we call ourselves the Republic of China, Taiwan」,可以顯見「台灣」英文的括號已被消失。而這差異在於,「有括號的台灣」是附註、也可稱、俗稱的意思,若無括號則是側重把「台灣」納入既政治、又正式國名的一部分。比方,過去台灣與大陸官方在各項國際組織上會籍上演的「Taipei, China」、「Chinese Taipei」之爭。

因此,蔡英文這次不括號「Taiwan」的政治宣示,已令外界再難以忽視蔡英文用中文說出「中華民國台灣」這六個字帶出的新語境。即便英媒BBC於當地時間1月15日下午立即更正,改為英文版的「中華民國(台灣)」【the Republic of China(Taiwan)】。但問題是,台灣總統府新聞稿(中文版)內容的「中華民國台灣」並未因此加回括號。

蔡英文接受專訪時表示,時代變了,馬英九過去使用的「模糊化」手段已不符現行兩岸關係。(資料圖片)

無論如何,蔡英文是否要為「台灣」加上括號已經不重要了。畢竟,細數蔡英文從政後迄今的種種作為,或多或少都與當年的「兩國論」遙相呼應;又加上這次大勝國民黨以後,已成功地將「中華民國」空間性質壓縮到地理上的「台灣形狀」。但是,「沒有中國的中華民國」的說法又何其弔詭,也非中華民國之本色,它反倒與台獨更為相近、也帶來更多風險。

蔡英文此前才在BBC評論馬英九兩岸關係的作為,指「情況變了。模糊化已不能達到它本來的目的」。對比蔡英文的「中華民國台灣」,不正也是模糊化自身獨台的想法,進而達到台獨目的?總歸一句,若蔡英文真敢於搞「獨台」,就應該大膽地拋棄「中華民國」而不是用欺騙與寄生的方法,拉着台灣百姓參與冒險、一同承擔後果。