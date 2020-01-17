【觀察】兩岸官方除了「唇槍舌戰」　更須理性面對現實

2020年台灣大選結束，蔡英文以破紀錄的817萬餘票順利連任。在勝選後的國際記者會上，蔡英文強調「和平、對等、民主、對話」是兩岸良性互動關鍵，更在接受BBC訪問時表示台灣已經是獨立的國家，名字叫做「中華民國台灣」。

大陸國台辦除了透過發言人馬曉光回應「撼山易，撼九二共識難」，還強調「台獨分裂勢力及其活動是台海和平穩定的最大威脅，是兩岸同胞利益福祉的最大禍害，必須堅決予以遏制」。目前兩岸關係有持續僵化的態勢。

蔡英文雖奪得817萬餘票，但若就據此做為抵抗北京的依據，實際上存在許多風險。（洪嘉徽攝）

針對蔡英文的說法，大陸除了透過國台辦回應外，外交部也批評「分裂國家註定遺臭萬年」、國台辦依舊堅稱「九二共識」是定海神針、再度強調「台灣從來不是一個國家，台灣是中國神聖不可分割的一部分。妄圖挑戰這鐵一般的事實，只能頭破血流、身敗名裂」。

與此同時，國台辦旗下的「中國台灣網」也發布了題為「被逼出來的武統，背後還有很多思考」一文。文中表示，蔡英文勝選，大陸網絡上主張「武統」的聲音也迅速升高；甚至說，民進黨通過選舉，靠着欺騙、靠着恐嚇，把全體台灣民眾一點一點地綁上他們精心準備的「台獨」戰車，當倒行逆施的「台獨」到了滅頂之災的那一天，受傷害最深的又會是誰呢？

而針對大陸各部門幾日來的「文攻」，台灣陸委會則回應道，蔡英文在專訪中所提，是闡述兩岸的現狀，蔡英文務實提出「和平、對等、民主、對話」的兩岸良性互動關鍵基礎，是台灣維護台海和平穩定的重要主張。陸委會呼籲中國大陸嚴肅理性思考，放棄褊狹主張與負面作為，切勿輕啟爭端。

陸委會指出，台灣已堅定拒絕「一國兩制」，這是對台海情勢做出最明確的表態，「中共需要面對現實，不要低估台灣民主的力量。中華民國是主權國家，台灣從來不是『中華人民共和國 』的一部分，未來也不會是。」台灣行政院長蘇貞昌更說「台灣的前途，就是台灣人民決定」，還表示「希望別的國家不要妄加說長道短」。雙方你一言我一語，持續鬥嘴爭辯。

破紀錄的高票，不論是蔡英文或是北京當局，都必須加以審慎重視，而非任意解讀。（洪嘉徽攝）

然而，兩岸官方繼續脣槍舌戰下去，對緩和彼此關係絕無益處。蔡英文應該要知道，817萬票支持她的選票，雖然某種程度上可說是認同她的「反共不反中」理念，但絕非支持兩岸起爭端；北京也必須正視台灣的選舉結果，畢竟大陸官方迄今仍舊強調兩岸和平統一是國家目標，一旦配合起網民的「武統」聲浪，只會將兩岸越推越遠。

對於中共，千萬不要低估了「武統」的機率，中國大陸不願意這樣做，並不表示不會這樣做；對於台灣，則是要管理好兩岸關係的發展，一旦兩岸發生衝突，台灣要付出的代價絕對超出中國大陸的損失，台灣必須面對現實。兩岸民間社會中，年輕人勇於表達意識、充滿激情是件好事，但絕不能因此變得盲目，這是雙方都要克制並冷靜思考的。