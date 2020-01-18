【史海鉤沉】1980年代兩岸統一功敗垂成：陳雲預言不幸言中

改革開放之後，中共曾將「一國兩制，和平統一」列為1980年代三大任務之一，希望盡早解決台灣問題。為了實現這一目標，中共頻頻對台發動和平攻勢，得到蔣經國積極響應，國共兩黨展開秘密談判，可惜因蔣經國突然逝世，最終功敗垂成。

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1979年元旦，全國人大常委會發表了《告台灣同胞書》，第一次具體地提出了和平統一祖國的設想。不久，全國人大副委員長鄧穎超在會見日本參議院議長安井謙時，解釋了發表《告台灣同胞書》的目的，並表示：「為了完成台灣同祖國大陸實行統一的大業，我們願意同台灣有關各方面，包括蔣經國先生在內進行商談。」面對中共的和平統一呼籲，蔣經國悄悄改變了對大陸的政策。1981年，國民黨召開十二大，提出以「三民主義」統一中國。

為了推動和平統一進程，中共又於1981年9月由全國人大委員長葉劍英發表談話，進一步闡明實現和平統一的九條方針政策，即「葉九條」。他表示：「我們希望國民黨當局堅持一個中國、反對「兩個中國」的立場，以民族大義為重，捐棄前嫌，同我們攜起手來，共同完成統一祖國大業，實現振興中華的宏圖，為列祖列宗爭光，為子孫後代造福，在中華民族歷史上譜寫新的光輝篇章！」

1981年10月9日，中共在北京召開辛亥革命70周年紀念大會。中共總書記胡耀邦在講話中邀請蔣經國、宋美齡、蔣緯國、何應欽、陳立夫、張學良和台灣其他黨政軍人士及各界人士，親自來大陸和故鄉看一看，「願意談談心當然好，暫時不想談也一樣熱烈歡迎。」

《新香港時報》社長兼總編輯沈誠應邀與會。他是蔣經國的同鄉，抗戰時期曾在蔣經國嫡系部隊青年軍中任少將師長，到台灣後曾任蔣經國的機要秘書。沈誠到北京後，受到熱情接待，並被安排到浙江奉化溪口一遊，拍攝了蔣介石故居和祖墳保護完好的大量照片。在北京，葉劍英、鄧穎超先後會見沈誠，探討國共和談。沈誠熟知蔣經國態度，暗示台北當下的氣候還不是談判時機。

1982年7月24日，國民黨元老廖仲愷和何香凝之子、全國人大副委員長廖承志致信蔣經國（莫斯科中山大學的同窗），呼籲蔣經國依時順勢，達成國家統一。信中說：「三年以來，我黨一再倡議貴我兩黨舉行談判，同捐前嫌，共竟祖國統一大業。惟弟一再聲言『不接觸，不談判，不妥協』，餘期期以為不可。」信中最後表示：「人到高年，愈加懷舊，如弟方便，餘當束裝就道，前往台北探望。」

大陸廈門島「一國兩制統一中國」心戰牆。（VCG）

從1986年開始，國民黨「永不與中共談判」的政策不斷受台灣島內與國際上一系列新的變化衝擊，其獨裁統治也受到來自各方越來越多的批評。蔣經國不得不改變政策，開始考慮與中共接觸。沈誠受命擬出「國是建議備忘錄」於當年8月交給中共方面，提出國家一定統一，手段必須和平，實行國共第三次合作。

1987年3月，中共邀請沈誠到北京會談。赴京前，沈誠去台灣向蔣經國請示。蔣經國表示：「目前階段暫時還只能採取『官民有別』政策，對純粹民間之接觸、交流，政府新的『三不政策』是『不鼓勵』、『不支持』、『不壓制』。」這一積極表示實際上已經改變了原先僵硬的「三不政策」。

在這次會談中，沈誠要求中共拿出國共第三次合作的腹案，以便他向蔣經國「請示機宜」。楊尚昆提出中共主張國共兩黨談判，中央層次，對等地位。沈誠當晚便通過香港將談話內容報告給蔣經國。兩天後台北傳來消息：蔣經國同意「兩黨對等談判、中央層次」的模式。在同意兩黨談判的同時，蔣經國表示「在技術上還希望正式有個具體表達」。沈誠立即將此消息轉達給中共領導人。

幾天後，鄧小平接見沈誠，對蔣經國希望的「具體表達」作出完整闡述，那就是「實行一國兩制，完成祖國統一大業問題」。沈誠立即把消息反饋給台灣。

3月25日，中共以楊尚昆的名義致函蔣經國（廖承志已於1983年6月逝世），並由沈誠秘密轉至台灣，邀請國民黨派代表到北京參加國共談判。接到密函不久，蔣經國就解除了在台灣實施長達38年之久的戒嚴令。

台灣金門島「三民主義統一中國」心戰牆，與大陸廈門島「一國兩制統一中國」心戰牆隔海相望。（Getty）

1987年9月，沈誠又一次赴台北，看望久病不愈的蔣經國。蔣經國病榻之上告訴沈誠：「我正研究他們來的那封信的處理問題。信已給老夫人(宋美齡)看了，她表示好好研究一下再作決策。」還向沈誠透露正在考慮赴大陸與中共談判的人選問題。

就在國民黨方面的國共和談正式代表即將派出之時，蔣經國突然於1988年1月13日病逝，享年78歲。蔣經國的逝世，使國共談判的美好設想落空。

1983年，中共元老陳雲在與一位香港商人談話時曾說：「現在我們兩邊雖然吵架，但都堅持只有一個中國、反對台灣獨立的立場。在這一點上，我們兩邊是一致的。將來我們這邊的老一輩人不在了，接我們班的人仍然會堅持這個立場，而且能夠堅持下去。但他們那邊的老人不在時，接他們班的人是否會堅持這個立場；如果堅持，客觀上是否能堅持得住。這些就很難說。」

這段發自肺腑的話，不幸被蔣經國逝世後台灣的政治變局驗證了。據說，鄧小平後來感歎：「如果蔣經國還健在，中國的統一就不會像現在這樣困難和複雜。國民黨和共產黨過去有過兩次合作的經驗。我不相信國共之間不會有第三次合作。可惜，經國死得太早了。」