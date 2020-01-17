央企高層開啟人事大換血　江西副省長毛偉明掌舵國家電網

新年伊始，央企高層開啟人事大換血。中央候補委員，江西省委常委、常務副省長毛偉明進京掌管萬億央企。

國家電網「換帥」的消息獲正式官宣，1月17日上午，國家電網公司召開中層以上管理人員大會，中央組織部有關負責人宣布中央決定：毛偉明任國家電網有限公司董事長、黨組書記，免去其江西省委常委、委員和副省長職務；免去寇偉的國家電網有限公司董事長、黨組書記職務，另有任用。

毛偉明任國家電網有限公司董事長、黨組書記。（網上圖片）

據悉，同毛偉明一樣，寇偉也是中央候補委員，他的新職務已經明確——大唐集團總經理、黨組副書記。

此次調整頗為意外，就在1月15日，寇偉還在赴國網浙江電力檢查工作，督促「三型兩網」建設。

據瞭解，國家電網是中國也是全球最大的公用事業企業，其前身是國家電力公司，與電力工業部實行兩塊牌子、一套班子運行。2017年，整體改製為國有獨資公司，名稱變更為「國家電網有限公司」。

時隔一年有餘，中國國家電網再度換帥。（VCG）

有業內人士認為，這次調整或將給國家電網的戰略方向和業務發展帶來巨大沖擊，多家上市公司和相關股票也可能因此發生劇烈波動。

截至目前，國家電網公司經營區域覆蓋中國26個省（自治區、直轄市），覆蓋國土面積的88%以上，供電服務人口超過11億人。公司註冊資本8,295億元人民幣，資產總額3.93萬億元，在2019年《財富》世界500強中排名第五。

公開資料顯示，寇偉畢業於雲南工學院（昆明理工大學）熱能動力專業，在電力系統工作了37年時間。1983年8月，他參加工作便進入到雲南當地的電力系統工作；後調任華能集團，歷任總工程師，副總經理，2016年7月進入到國家電網擔任總經理。2018年12月，出任國家電網有限公司董事長、黨組書記。

寇偉轉任大唐集團總經理、黨組副書記。（網上圖片）

其接任者毛偉明的工作經歷與電力行業的直接關聯不多，但基層工作經歷及地方黨政工作經歷十分豐富，長期從事地方經貿、經濟工作。

從公開資料上看，省級政府副職出任大型能源央企一把手的調動並不常見，此番人事調整，國家電網將首次迎來「跨界掌舵者」。

值得一提的是，就在同一天，有消息稱，中國兩大石油央企——中石油集團和中石化集團也將宣布換帥。

中石化集團董事長戴厚良，或將接棒到齡退休的王宜林，擔任中石油集團董事長；天津市委常委、濱海新區區委書記、神華集團原董事長張玉卓有望接擔中石化集團董事長，他將成為第一個非石油系統出身的石油央企董事長。

此外，中石油集團原總經理張偉於2019年下半年轉任國家管網公司董事長留下的空缺，可能由國家能源局副局長李凡榮擔任。