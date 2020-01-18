美智庫學者：北京續施壓台灣，恐生反效果

台灣2020年大選結果已揭曉，蔡英文以逾265餘萬的差距擊敗韓國瑜順利連任。此後，蔡英文在勝選記者會以及接受BBC專訪時對大陸的態度都更為堅定與強硬。而國台辦則對此強硬回應：「台灣是中國神聖不可分割的一部分。妄圖挑戰這鐵一般的事實，只能碰得頭破血流，落得身敗名裂」，警告意味十分濃厚。

台灣駐紐約辦事處與費城智庫外交政策研究所（FPRI）於1月16日在紐約合辦「台灣2020年選舉之結果及意涵」研討會，FPRI亞洲計劃主任戴傑（Jacques deLisle）等專家分析台灣大選後的兩岸關係、美中台關係等議題。

戴傑表示，北京將會繼續施壓台灣，但不見得能得到好的效果。（中央社）

戴傑在會中表示，蔡英文連任後，中國大陸可能持續對台施壓。但以經逼政、掠奪邦交國、提高軍事壓力、不讓台灣參與國際組織，都會帶來北京不樂見的後果。戴傑說，台灣必須準備好面對來自北京的壓力，並設法讓美國參與反制。他認為，北京對台施壓的工具箱中，每樣工具雖都有一定效果，但也都有所瑕疵。

曾在美國國務院任職27年的耶魯大學傑克遜全球事務學院（Jackson Institute for Global Affairs）資深研究員阮大為（David Rank）說，蔡英文高票連任，對習近平不利，但不代表習近平在大陸的領導權威遭削弱，只是增加他的問題與包袱。阮大為預期，北京將繼續對台灣在經濟層面增加壓力，外交壓力亦然。

紐約艾德菲大學（Adelphi University）文理學院院長王維正則認為，他憂心兩岸日漸高漲的民族主義，終將造成雙方的民族主義互相對撞。中國大陸領導人認為對台政策失效，反而更想壓抑台灣民主對其民間的影響。

王維正表示，今年是海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）簽署10周年，未來幾個月是蔡英文政府能否與中國大陸維持關係的考驗期。既然民進黨不喜歡「九二共識」，北京也未完全排除與民進黨形成新共識的可能，雙方或能達成「2020共識」。

蔡英文近來一反常態，頻頻參加軍事領域的活動，或是要向外界展現出防衛台灣的意志。（洪嘉徽／多維新聞）

從華府智庫學者的觀點來看，多認為北京會繼續對台灣施壓，也憂心這樣的施壓、以及兩岸民族主義氛圍的高漲，將有可能帶來負面的影響。其實，兩岸皆應正視一旦發生劇烈的齟齬、甚至正面衝突帶來的後果。與其鎮日你一言我一語風馬牛不着邊的論戰，倒不如好好找出什麼樣的方式才真正有利於兩岸關係發展。雙方都必須檢討過去幾年的政策，若只會一味蠻幹、不思考內外環境與民意的變化，將更不利於兩岸關係。