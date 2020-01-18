【掃黑除惡】郭聲琨：今年是決勝之年　要推動各地加強辦案

中央政法工作會議周五（17日）至周六（18日）在北京召開，中央政法委書記郭聲琨出席會議並發表講話。 會議指出，今年是實現掃黑除惡專項鬥爭三年為期目標的決勝之年，要推動各地啃下「骨頭案」、拔掉「釘子案」。

中央政法委書記郭聲琨出席會議並發表講話。（中國長安網）

據官方傳媒報道，會議上有介紹到2019年的成果，包括雲南昆明孫小果案、湖南懷化操場埋屍案等。就2020年全國掃黑除惡工作，會議指出，今年是實現掃黑除惡專項鬥爭三年為期目標的決勝之年。要以開展「一十百千萬」行動（即建立一個長效機制、整治十大行業領域突出問題、掛牌督辦百起大案、緝拿追捕千名逃犯、依法審結萬起案件）為牽引，確保實現專項鬥爭目標。

會議亦有提到政法隊伍的教育整頓工作，強調針對掃黑除惡專項鬥爭中暴露出來的突出問題，要以最堅決的態度，打一場刀刃向內、正風肅紀的攻堅戰，對充當黑惡勢力「保護傘」、辦關係案、人情案、金錢案等執法司法腐敗問題，堅決依法依紀查處。

此外，郭聲琨指出要防控新型網絡安全風險，提升網絡社會綜合治理能力，並依法嚴厲打擊侵犯公民隱私、損壞數據安全、竊取數據秘密等違法犯罪活動。

（中國長安網）