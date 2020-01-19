【駕車入故宮】600年歷史被碾壓　事件警醒故宮保護「一失萬無」

1月17日（上周五），一名自稱中共「紅三代」的女網民因發布開着平治豪車進故宮「撒歡兒」的照片，引發社會輿論關注。隨着本人以及故宮方面的回應，該事件仍在持續發酵。

因北京故宮是中國最知名的文物古建築群，迄今已有600年歷史。北京故宮博物院原院長單霽翔在任上和卸任後曾多次在公開場合表示，在故宮工作要做到萬無一失，因為「一失萬無啊」。

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今年是紫禁城建成600周年，也是故宮博物館成立95周年，在這個節骨眼上，單霽翔多次表達的「萬無一失，因為一失萬無」這句話再次被提起。

如今單霽翔已成了故宮原院長，而周一閉館日平治豪車開進故宮事件也被網友們戲稱為「新年第一坑」。

1月17日，網友「露小寶LL」在微博中曬出她和朋友在故宮「撒歡兒」的照片，背景中的平治豪車和太和殿，頓時引起熱議。故宮禁車被外界關注可追溯到2013年，那一年4月，時任法國總統奧朗德（François Hollande）參觀故宮，就在午門前下車步行進入。時任故宮博物院院長單霽翔解釋禁車原因時稱，英國的白金漢宮、法國的凡爾賽宮，都不允許車輛穿行，這是一個文化尊嚴的問題。

該女網民回應稱，西華門是允許開車進入的，她所在位置就是停車場，只是進來看個展而已，故宮關閉，取個景不違法吧。

面對外界的輿論聲討，故宮博物院當晚在微博上道歉，稱此事核查屬實，深表痛心並向公眾致歉。今後將嚴格管理，杜絕此類現象。

由於「露小寶LL」的微博認證是國航乘務員，該航空公司內部工作人員亦表示，其幾年前就離職了。

另外，因為事發時故宮是在閉館期間，遊客難以進入，因此，這名女網民的微博迅速引發圍觀和熱議。網絡上主要關注點集中在兩個方面：一個離職空姐哪來的特權開車進故宮？其次，是誰管理不善？

而對故宮的道歉，網友們並不滿意，表示太輕描淡寫了，故宮必須對這一事件有個徹查，為什麼能對一個空姐大開綠燈，其待遇居然超過了外國元首？

根據網友深挖發現，「露小寶LL」真名叫高露，其曾在2017年4日6日發微博稱自己到江西井岡山接受紅色教育，並稱「何長工為爺爺」，她還在另一條微博自稱是何長工之孫何剛的媳婦。

資料顯示，何長工原為解放軍高級將領，曾任第五屆政協副主席。網絡信息指，何長工夫婦育有三兒三女，分別為何光曄、何光暐、何光瑨、何婧、何妍、何為榮。其中何光曄現任亞太旅遊聯合會會長、意大利歌詩達郵輪公司中國聯絡處總裁。其他子女信息則不詳。

除此之外，這名女子在微博上的炫富照片也一一被扒出。更有爆料者稱，該女子在北京朝陽一住宅區居住，該小區房價約每平方米95,000元（人民幣，下同），總價在3,000萬元以上。

另外，其還曾在網上曬出名表、名貴手袋、昂貴首飾以及私人飛機等極度豪華的奢侈品。據悉，其中一塊鎏金手表售價就達580萬元，另一款「表盤純透明」的名表售價則高達1,000萬元。

隨着網絡大軍的不斷深挖，該女子也在事件發生後刪除了從2011年到2020年間的所有微博。

而就在平治進故宮事件發生的兩天前，1月15日，故宮角樓餐廳原計劃推出的6,688元一桌的故宮年夜飯因故取消。

網友圍觀平治進故宮事件也許並不孤立，聯繫2019年春節發生的「紫禁城上元之夜」燈會熱潮、故宮火鍋店停止營業以及這一次故宮年夜飯的取消，很明顯，北京故宮正在強大的公共輿論與同樣強大的市場需求之間躑躅猶豫。