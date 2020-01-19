【解放軍高層人事】 王仁華接替宋丹　任中央軍委政法委書記

解放軍高層人事調整正在進行。根據信息顯示，王仁華已接替宋丹成為中共軍改後第三任中央軍委政法委書記。

2017年3月，宋丹以軍委政法委書記的身份出席會議。（中國央視視頻截圖）

據長安網消息，1月17日至18日，中共中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨出席中央政法工作會議並講話。國務委員、中央政法委副書記、公安部部長趙克志，中央政法委委員周強、張軍、陳一新、陳文清、傅政華、王寧，中央軍委政法委書記王仁華出席會議。

上述消息顯示，王仁華首次以中央軍委政法委書記的新身份亮相公開報道。

今年58歲的王仁華曾於2012年擔任酒泉衛星發射中心政治部主任，次年晉升少將軍銜。2015年1月任總裝備部陸軍裝備科研訂購部政治部主任。一年後，擔任陸軍政治工作部副主任。2017年1月，任海軍東海艦隊紀委書記。2018年，任中央軍委政法委員會副書記。2019年12月，升任中央軍委政法委員會書記。2019年12月，晉升海軍中將軍銜。

今年將滿64歲的宋丹是十九屆中央委員，江蘇泗洪人，早年在原昆明軍區保衛處工作，曾任中央軍委法制局組長、副局長等，2007年任中央軍委法制局局長，2010年任軍委辦公廳副主任。

解放軍軍改啟動後，宋丹至遲在2016年5月已任中共中央軍委紀委副書記，2017年接班時年63歲的李曉峰中將出任中央軍委政法委書記、中央政法委委員。公安部官網消息顯示，2019年12月3日，宋丹還出席了全國市域社會治理現代化工作會議。

此外，宋丹是中共十九大代表、十三屆全國人大代表。

軍委政法委是中共中央軍委15個職能部門之一。作為軍委領導和管理全軍政法工作的職能部門，在2015年底軍改中重新調整組建。

2016年7月，中央軍委辦公廳印發了《各級黨委政法委員會設置方案》。其中明確，軍委政法委員會由書記、專職副書記和委員組成，委員由解放軍軍事法院、軍事檢察院領導和軍委政法委機關各局主要領導擔任。

中共軍改後，先後有三位將領擔任軍委政法委書記，依次是李曉峰、宋丹及新上任的王仁華。

目前，解放軍高層人事調整中，中國多個省級軍區領導層調整。其中，曾任原總參謀部應急辦公室副主任的吳喜鏵履新福建省軍區司令員，曾任第83集團軍政治工作部主任的張凡迪轉崗北京衛戍區，曾任陝西省軍區副司令員的張黎鴻履新江蘇省軍區司令員，曾任原總參軍訓部空軍訓練局局長的劉孝華履新安徽省軍區司令員，曾任任中部戰區陸軍副政委的徐貴福履新江西省軍區政委。