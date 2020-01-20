【史海鉤沉】鄧小平曾計劃撤換江澤民　薄一波反嗆：事不過三

雖然薄一波在中共黨內威望略遜於鄧小平、陳雲兩人，但薄一波的意見，能夠間接影響他們兩人的判斷。1997年中共十五大閉幕後，出席大會的薄一波接受採訪，給江澤民以強有力的支持。

「六四」事件時，鄧小平本來希望由喬石替換趙紫陽，他相信喬石會延續他的政治路線，但陳雲屬意讓鎮壓學運立下大功的李鵬掌權。兩人妥協，最後選中江澤民。

江澤民坐上中共總書記大位後，兩邊都得罪不起，只能權衡左右，哪邊力量大，就傾向哪邊。當時，左派不僅力量大，而且十分活躍。江澤民就說了一些左派喜歡聽的話，做了一些左派喜歡的事。

對一些私營企業主的某些違法行為，江澤民提出：「把他們搞得傾家蕩產！」在中共建黨70周年紀念大會上，江澤民重提階級鬥爭。他在中共中央黨校開辦省部級反和平演變學習班，同意在農村開展社會主義教育運動。

江澤民這些表現，讓鄧小平不滿意、不放心。1992年初，鄧小平南巡，首先針對中共黨內想把「一箇中心」(經濟建設）變為「兩個中心」（經濟建設和反自由化）的思潮，反覆強調「一箇中心、兩個基本點」的方針不能變，並嚴厲警告「誰不改革誰下台」，暗中批評江澤民。

南巡迴到北京不久，鄧小平在視察首鋼時說，朱鎔基（時任中國國務院副總理）懂經濟，不服氣不行，還說對朱用晚了。人們紛紛猜測鄧是打算用朱換江。另有說法稱，鄧小平打算用喬石換江澤民。哈佛大學教授傅高義（EzraF.Vogel）的《鄧小平時代》披露，鄧南巡期間曾在廣東珠海召開秘密會議，準備以喬石取代江澤民。而亟欲得知珠海會議內容的江澤民說服賈慶林（時任福建省省長）給了他一份會議錄音。

不管鄧準備讓誰換江，但江澤民當時的確感覺不妙。1992年5月，他到北京玉泉山看望中共十四大報告起草班子說：「報告一定要寫好，不管十四大誰來作這個報告。」他是總書記，還會有別人作這個報告嗎？江澤民話中有話，對政治十分敏感的「筆桿子」們感到：「他對自己的地位缺乏信心。」

但是，鄧小平撤換江澤民的計劃得不到其他中共元老的支持。陳雲明確表示：「江李體制不能變。」薄一波則說：「事不過三，你已經換了三位領導人（華國鋒、胡耀邦、趙紫陽）了。」而鄧小平因為以前兩次提名總書記人選（胡、趙）的失敗而喪失了絕對的決定權。

1997年9月18日，中共元老薄一波在十五大閉幕後接受記者採訪，號召中共全黨要團結在江澤民核心的周圍。（VCG）

雖然薄一波在中共黨內威望略遜於鄧、陳兩人，但薄一波的意見，能夠間接影響他們兩人的判斷。1997年中共十五大閉幕後，出席大會的薄一波接受採訪，給江澤民以強有力的支持。當時中共八老中僅薄一波與楊尚昆還在世，但楊尚昆在楊家將事件後已經靠邊站，薄一波已經成為中共元老中的老大，此乃後話。

與此同時，面對鄧小平南巡的衝擊波，江澤民重新權衡左右的力量對比，最終站到鄧小平這一邊。在1992年2月3日（農曆除夕），江澤民打電話給正在上海的鄧小平拜年。此前，江並沒有在春節給鄧打電話拜年的習慣，傅高義說：「他後來承認，這次通話並非隨意而為。」

不過，南巡後好幾個月，鄧小平並沒有召見江澤民，也沒有表示支持江澤民。《鄧小平時代》寫道：「實際上，據江澤民說，他覺得鄧小平仍在考驗他，潛在威脅猶在：假如江澤民不全力支持改革，得到軍隊擁護的鄧小平有可能用喬石把他換掉。」

6月9日，江澤民在中央黨校發表講話，擁護鄧小平南巡講話，提出要建立「社會主義市場經濟」。三天後，江澤民去看望鄧小平，「社會主義市場經濟」的提法得到鄧的首肯，這讓江澤民如釋重負。隨後，鄧小平讓江澤民把中央黨校講話在內部傳閲，如果反響好，就作為中共十四大主題。不出所料，反響果然不錯。鄧小平就順水推舟，重新接納了江澤民。

1992年10月，江澤民在十四大報告中提出，中國經濟體制改革的目標是建立社會主義市場經濟體制。楊氏兄弟被鄧小平剝奪軍權，江澤民終於站穩腳跟。

十四大以後，中國改革開放邁出新步伐。1993年9月，鄧小平在同弟弟鄧墾談話時說：「現在證明，我退休以後，江澤民他們搞得不錯。」