全國省級「戎裝常委」補缺　山東遼寧西藏三地軍區主官履新

2020年伊始，全國省級「戎裝常委」開始補缺，多個省份迎來新任「戎裝常委」及軍區領導。

2019年夏季升任山東省軍區司令員的邱月潮少將、2016年夏季轉任遼寧省軍區司令員的張聯義少將和2018年9月轉任西藏軍區政委的張學傑少將，近日履新各自省份「戎裝常委」。

據1月18日的《西藏日報》披露，1月17日下午，西藏自治區黨委召開理論學習中心組學習會，張學傑以「區黨委常委」身份亮相，排名位於西藏黨委常委、統戰部長旦科之前。這是官方首次披露張學傑履新西藏黨委常委的消息。

張學傑履新西藏黨委常委。（網上圖片）

公開資料顯示，張學傑長期在原南京軍區任職，擔任過原第31集團軍政治部副主任、主任，原第12集團軍政委，原第31集團軍政委，東部戰區政治工作部副主任等職，2010年晉升少將軍銜。

2018年，張學傑轉戰雪域高原，接替王建武中將出任西藏軍區政委，後於2019年6月晉升中將軍銜。

此前，西藏軍區原司令許勇中將為自治區黨委常委常委。他已於近期調離西藏工作，原副司令汪海江接任西藏軍區司令。

另據西藏軍區官方微信公眾號「高原戰士」消息，1月15日晚，西藏軍區舉行首屆「固邊穩藏十大標兵」頒獎儀式。自治區黨委書記、軍區黨委第一書記吳英傑出席頒獎儀式，並與軍區司令員汪海江一起為標兵頒獎。

公開資料顯示，汪海江出生於1963年10月，四川安岳人，曾任解放軍第61師師長、南疆軍區副司令員等職。

汪海江曾在邊境作戰中擔任主攻連連長、立過一等戰功。2016年11月，他以西藏軍區副司令員身份參加公開活動。2019年12月，汪海江晉升為中將軍銜。

此外，近期履新的省級軍區主官還包括：原總參謀部應急辦副主任吳喜鏵少將出任福建省軍區司令員；陝西省軍區原副司令張黎鴻少將出任江蘇省軍區司令員。

目前，至少還有江蘇、安徽、內蒙古、海南等省份「戎裝常委」有待公布。