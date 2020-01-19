國家電網換帥　寇偉突被調離背後原因引發猜測

2020年1月17日，中國央企高層開啟人事大換血，履職國家電網董事長僅一年多的寇偉正式離開，引發行業劇震。

消息從16日晚上已經開始蔓延，17日上午，國家電網「換帥」的消息獲正式官宣。國家電網公司召開中層以上管理人員大會，中央組織部有關負責人宣布中央決定：毛偉明任國家電網有限公司董事長、黨組書記，免去其江西省委常委、委員和副省長職務；免去寇偉的國家電網有限公司董事長、黨組書記職務，另有任用。

寇偉轉任大唐集團總經理、黨組副書記。（網上圖片）

值得一提的是，不僅僅是寇偉毫無徵兆的調離讓人震驚，此番調整，原江西省副省長毛偉明接替國網董事長一職，同樣讓人意外。

此次調動頗多非同尋常之處。對國家電網而言，這是其14個月以來迎來的第三任董事長。2018年11月15日，寇偉接任舒印彪出任董事長，對如此體量的大型央企來說，罕見一把手短時間內頻繁調動。

國家電網於2002年電改時由原國家電力公司分拆而成，歷任「一把手」都出自電力系統。此次赴任的毛偉明是首次由地方政府官員空降國網任董事長。

中央候補委員，江西省委常委、常務副省長毛偉明空降，任國家電網有限公司董事長、黨組書記。（網上圖片）

寇偉的職務變動是更大的意外。寇偉14個月前升任國網董事長，已經出乎業界意料，彼時前任國網董事長舒印彪並未退休，而是在60歲之際赴任發電集團華能任董事長。如今寇偉則是回到發電集團任總經理，區別在於，現年58歲的寇偉調至大唐後出任「二把手」總經理。由電網公司一把手調任至發電集團二把手，此前從無先例。

讓很多人不解的在於兩點：一是為什麼選擇在這個時候突然換掉寇偉，二是為什麼選了一位從未有電力系統工作經歷的副省長接替。

1月15日，寇偉仍在國網浙江省電力有限公司檢查工作。更早之前的國家電網公司2020年工作會議上，他稱「今年公司穩健經營壓力巨大，改革創新任務艱鉅，能源轉型要求迫切，風險因素集聚疊加。」

在2009年提出「堅強智能電網發展戰略」並高速建設發展十年之後，國家電網公司在2019年1月召開的工作會議上首提建設「三型兩網」，其中的兩網即堅強智能電網和泛在電力物聯網。同年3月的專項部署會上，寇偉強調「當前公司最緊迫、最重要的任務就是加快推進泛在電力物聯網建設」。國家電網公司提出時間表，通過三年攻堅，到2021年初步建成泛在電力物聯網；通過三年提升，到2024年建成泛在電力物聯網。其中2019年至2021年是戰略關鍵期。

按照官方的解釋，泛在電力物聯網，指的是通過現代信息及通信技術，將圍繞電力系統各環節的人和物連接起來，產生共享數據的智慧服務系統。（網上圖片）

泛在電力物聯網誕生的大背景是，受一般工商業電價下降、輸配成本監審等因素影響，國家電網公司傳統業務利潤持續承壓：2019年上半年實現營業收入1.24萬億元，按年增長3.33%，淨利潤為304億元人民幣，按年減少15.26%，扣除非經常性損益後淨利潤為281.53億元，按年減少17.38%。

2019年12月國家電網發佈的數據顯示，2019年公司經營範圍的26個省份已全面完成一般工商業平均電價再降低10%任務，預計全年共計降低用戶成本負擔641億元。

對於寇偉調離、毛偉明接任，有多位業內人士表示，寇偉任上力推的泛在電力物聯網面臨降温，地方黨政官員的到來，將加速電網轉型與改革。

雖然說新任董事長缺乏電力系統工作經歷，然而，長期供職於電力系統也不見得就足以帶領國家電網走向新的征程。經驗有時候是好事，可以儘快上手，有時候也會變成壞事兒，難免禁錮對思維形成禁錮，難以更好的思考新局面新問題。

當前新電改恰好面臨諸多問題，國網也同樣面臨諸多的新問題。為了規避「穿新衣走老路」的尷尬局面，決策層也需要一個「新人」定奇謀、出新招，破解行業和企業內部有礙於電改大局的因素。

另一方面，出於講政治的考慮，選擇一位政界的副省長接替國網董事長，或更有助於決策層政策要求的快速落地。