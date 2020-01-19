2019年內地離婚率高達44%？　民政部：網上統計方法不科學

民政部社會事務司司長王金華19日（周日）表示，2019年全國婚姻登記機關共辦理結婚登記947.1萬對，離婚登記415.4萬對，補發結婚證和離婚證書403.4萬對。 針對內地網絡近期「2019年我國離婚率高達44%」的說法，王金華回應稱，這一說法「不科學、不嚴謹、也是極為不嚴肅的」。

2019年全國婚姻登記機關共辦理結婚登記947.1萬對，離婚登記415.4萬對。(資料圖片)

去年內地有自媒體撰文稱，「2019年3季度我國離婚率高達44%」，部分省市離婚率甚至高達70%以上。內媒指，這一說法來自《2019年3季度民政統計數據》，該統計至2019年第3季度統計的數字顯示，結婚登記713.1萬對，離婚登記310.4萬對。所謂「離婚率高達44%」，其實是將其中的離婚對數/結婚對數×100%，得出43.528%，約為44%。

王金華表示，2019年的結婚率和離婚率尚在統計當中，以正式公布數據為準。王金華說明，不能將「離結比」等同於「離婚率」。中國的離婚率統計採取與國際接軌的做法，具體統計辦法是：某年的離婚率=某年離婚對數/某年的平均人口數×1000‰。

王金華指，以2018年為例，全國結婚登記1010.8萬對，離婚總對數是446.1萬對，離婚率是3.2‰，「如簡單按照離婚量除以結婚量計算所謂『離結比』則高達44.1%，這是不科學、不嚴謹，也是極為不嚴肅的」。

據報道，與國際上相比，以2017年為例，俄羅斯離婚率約為4.5‰，美國約為3.6‰，德國約為2.19‰，英國約為2.05‰，中國離婚率為3.2‰。

（中新網/《南方都市報》）