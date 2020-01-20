【觀察】「故宮開車」與特權撒歡　民眾為何不依不饒？

「趕着周一閉館，躲開人流，去故宮撒歡兒~」

2020年1月17日的一條微博，意外引動中國輿論場裏的一次狂歡。這條微博出自名為「露小寶LL」的賬號，配有4張女子在北京故宮內部廣場的合照，照片裏停靠的一輛京牌越野車顯得十分醒目。

露小寶LL在微博「曬命」閉館日駕車入故宮。（微博）

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「開車進故宮」一時引起輿論爭議，對是否可以在故宮開車的討論，很快轉化為對微博賬號所有者個人資料和身份的起底，並發現「露小寶LL」真實姓名為高露，她曾自稱中共元老何長工的孫媳婦，也就是他的孫子何剛的妻子。

其一是對故宮管理的批判。按照故宮自身的規定或宣傳，除了其自身工作需要，不得開車進入，故宮前院長單霽翔曾稱「為維護故宮的文化尊嚴」。甚至美國總統特朗普（Donald Trump）、法國前總統奧朗德(Francois Hollande)等國際政要也被要求下車步行入內。而身無一官半職的年輕女子高露卻能在故宮驅車停車，顯然是對這項「規則」的破壞。另外，網友還發現了更多曾有非工作人員在故宮開車停車的事例。

那麼，開車進故宮究竟個例還是現象？是少數工作人員開了後門，還是故宮早已有之的「潛規則」？故宮「周一閉館」是否就是為某些人「躲開人流」提供方便之門？

其二是對「特權」的不滿。為什麼高露可以在故宮開車停車？輿論大多歸因於她的「紅色後代家屬」身份所擁有的「特權」，並認為能在故宮開車停車只是「特權」的冰山一角。這種「特權」已經不僅相對於普通中國人，而且已經相對於外國政要，無疑能夠帶給「特權」所有者以極大的滿足感和炫耀欲。

不過，輿論場裏對何長工家屬，以及對「紅色後代」這一神秘群體的好奇與不滿，都比較有限，或者說尚未對其造成較大沖擊。內地學者梅新育說「她老公人還挺不錯」，「紅後中頗有富有責任感之人，為人很好」。《環球時報》總編輯胡錫進說「這是個很沒素質的女人，挺二的。千萬不要高估了她的行為的代表性。」

「露小寶LL」在朋友聚會衣着暴露舉止輕佻。（網上圖片）

其三是對高露個人的調侃。高露經常在個人微博、抖音、Instagram上展示個人生活經歷，這些都成為網友深扒曝光和嘲笑調侃的絕佳素材。例如，她近年面貌變化太大疑似「整容」，碩士研究生考場違紀，一邊抱怨行人闖紅燈一邊自曝開車闖紅燈，朋友內部聚會衣着暴露舉止輕佻等等。

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其四是對高露炫耀的財富的質疑。高露公開的圖片和表述明顯有炫富之嫌，如果屬實則意味着她或者她的家人擁有驚人財富。據報道，她稱自己的越野車是2019年款的「先行特別版」和「北京第一輛」，且有「京A8」打頭車牌；其住所是北京市朝陽區奧林匹克森林公園附近高檔住宅，均價每平方米超9萬元，在2015年爆出過一套私家車庫582萬元；知情人士透露她曾在抖音上曬出過一塊錶盤純透明的手錶，價格在1,000萬元左右；她還透露自己在2018年於美國洛杉磯富人區買下海景豪宅，當地房源信息顯示該套房一次成交價為1,181萬美元，佔地面積有1,821平方米。

「露小寶LL」此前還在社交平台Instagram曬出照片稱，她2018年3月在洛杉磯富人區Newport Beach買下海景豪宅。（網絡圖片）

意外的是，很多官方媒體也加入了對該事件的「圍剿」。如《人民日報》評論稱，「規則面前，人人平等，任何人都沒有「撒歡兒」的特權。」「600年的故宮歷經歲月滄桑，不再是封建帝王的象徵，也不是一己私慾的炫耀場所，而是全國人民的文化瑰寶、世界文化的遺產。」

其實，很多人對事件中暴露的「特權」的不滿倒在其次，問題也不在於高露是否擁有這些驚人財富，而在於這些財富是否與她同時炫耀的「紅色後代家屬」身份有關。在故宮開車停車是一件值得較真的小事，更需要警惕的是高露所炫耀的權力和財富是不是有所關聯，以及「紅色後代群體」是否或者已在多大程度上兼得權和錢。當然，他們的「群相」是複雜的，境遇千差萬別，從對單一事件的觀察來推斷整體面貌將會有失偏頗。

在另外很多人看來，對這起事件背後的獵奇八卦、看人出醜心理恐怕重於對「特權」和「潛規則」的追究。畢竟不論在任何時候在任何國家，「特權」都是一種無法絕對消除的現象。「公平」的定義沒有統一標準，應該追求卻不能苛求。不論如何，每個人的人生還需「個人奮鬥」，對這件事卻不妨繼續吃瓜看戲。這或許就是中國人正在形成的一種實事求是的「集體情商」了吧。