對台工作會議改由王毅主持　楊潔篪為何罕見缺席？

1月19日，中共2020年對台工作會議在北京舉行。不過，今次對台會議分管台灣事務的中共政治局委員楊潔篪罕見缺席，改為外交部長王毅主持會議。

1月19日，2020年對台工作會議在北京舉行。分管台灣事務的中共政治局委員楊潔篪罕見缺席，改由中國外交部長王毅主持會議。（新華社）

根據新華社的通稿，在當天的對台工作會議上，國務委員王毅主持會議。中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一作工作報告。中央黨政軍有關部門和各地有關負責同志出席會議。

作為全國政協主席，汪洋出席對台工作會議並講話是會議慣例，不過擔任中央政治局委員，中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任的楊潔篪（兼任中央台灣工作領導小組秘書長）缺席會議，改由王毅主持則實屬罕見。

從2013年後，分管台灣事務的中共中央外事辦主任楊潔篪一直主持中共對台工作會議。（新華社）

從2013年8月楊潔篪接任中共中央外事領導小組辦公室主任後，他已連續6年主持中共中央對台工作會議。 2013年之前，按照慣例是中共中央政治局常委，分管政協事務的俞正聲出席會議作講話，國務委員戴秉國主持會議，彼時還是中共中央台辦、國務院台辦主任的王毅作工作報告。

但到2014年的中共對台工作會議，楊潔篪接任戴秉國主持會議直至2019年，彼時升任中國外交部長的王毅不再以國台辦主任的身份作工作報告，而是由繼任者張志軍接任。隨後2018年汪洋接替俞正聲出席會議講話，2019年國台辦主任由張志軍換為劉結一，楊潔篪仍舊主持會議。

2020年已經是中國國務委員、外交部長的王毅再次重返對台工作會議，不過換了個角色，從7年前的作報告變為接替楊潔篪主持會議。

1月19日，楊潔篪以中國國家主席習近平特別代表身份，赴德國出席利比亞問題柏林峰會。圖為楊潔篪與德國總理默克爾和聯合國秘書長古特雷斯合影。

楊潔篪缺席對台工作會議雖然較往屆反常，不過，根據中國外交部早前發布的消息，楊潔篪定於1月19日赴德國出席利比亞問題柏林峰會，且楊潔篪此行是帶着「（中國國家主席）習近平的主席特別代表」頭銜去的。在當日的會議上，楊潔篪稱，中方一貫主張利比亞問題只有通過政治途徑才能真正得到妥善解決，應着眼利比亞人民根本利益，立即實現全面停火，並呼籲儘快重啟對話和解。

此外，楊潔篪在此次會議期間還會見了新任歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel），他再次向米歇爾確認了2019年末習近平與米歇爾關於深化中歐全面戰略伙伴關係達成的重要共識，米歇爾也稱2020年對中歐來說都是十分重要的一年。