輿論場：肺炎恐慌蔓延　一場新的危機正在到來

剛剛過去的周末，內地輿情因為「故宮開車」鬧得沸沸揚揚。除了各大官媒輪番發文痛批特權外，網民的口水更是洶湧而至——有不滿故宮滿紙套話空話回應的，有不滿騎在人民頭上作威作福的特權階層的……總結起來就是，故宮好不容易積累起來的公眾好感度，一夜之間如轟然倒塌的大廈，毀於一旦了。 這樣的輿論熱度並沒有持續多久，就被緊隨其後的新型肺炎取而代之。而從首次發現到被重視，已經過去二十天時間。至今傳染源和傳播途徑等關鍵問題還不確定，這也是引發公眾恐慌的根由所在。

新型冠狀病毒疫情發生後的一段時間裏，官方一再傳達着「可防、可控」的積極訊息，但公眾顯然已經按捺不住，變得急躁不安。畢竟2003年的SARS風波還歷歷在目，再加上各省份乃至世界各國都陸續確證病例，更是加重了人們對於這場肺炎疫情的焦慮。

內地官媒《環球時報》周日（19日）發表社評《防控好新型肺炎，讓春節更祥和》，一方面意在安撫人們恐慌的情緒，另一方面也試圖附和外界所爭論的是否存在晚報瞞報的疑惑。

文章稱，非典的早期是出現了晚報瞞報的，那樣的事情在中國決不能重演。吃一塹長一智，經過SARS一役，這一次該做的隔離一定要果斷實施，相關資訊的公布同樣要果斷……研究新型肺炎最權威的力量肯定在中國國內，有關方面只要及時、全面地公布資訊，就完全能夠做到主導相關的資訊供給，不讓網上對外部資訊的片面轉引誤導了中國內地公眾。

社評之外，《環球時報》總編輯胡錫進在個人微博也表達了類似的態度，「雖然武漢肺炎在輿論中炸了，但我們接觸到感染源畢竟是低概率事件，而且從現在的情況看，它的人傳人可能性和致死率又遠比SARS低。把這些都考慮進去，你就會對與這個疾病的真實距離有了更全面的了解。」

道理都懂，但在帶有極大不確定性的疫情面前，恐慌的情緒還是無法輕易平復。香港大學新發傳染性疾病國家重點實驗室主任以及流感研究中心主任管軼就直言，目前武漢肺炎發展軌迹與當年早期SARS疫情相像，應該引發高度關注。

他同時建議對於疫情防控，一定要充分做到交流、合作、協調。如果違背這一原則，就會出現混亂，也會在出招之前把自己的眼睛和手腳束縛起來。與此同時，「有些專家講話不要人為誤導，譬如有人說武漢新型冠狀病毒肺炎可防、可控、可治，但是否要進行解釋How，即怎麼防、如何控和怎麼治這個問題。」

的確，在一切未有定論之前，任何的說法，不管是官方的還是民間的，積極的還是消極的，都可能引發混亂，並成為一種人為誤導。至於是否存在晚報與瞞報，這一爭議背後，既有公眾的慣性思維使然，當然也暴露出政府積重難返的公信力不足問題。

歷史是一面鏡子，恐慌的人們從2003年的SARS疫情這面鏡子中，看到了平靜表面背後的洶湧波濤，官方理應不會也不應該忽視這面鏡子。

中國在GISAID基因庫公開新型冠狀病毒的影像。（GISAID圖片, Courtesy: IVDC, China CDC）

外交部周一（20日）的例行記者會上，當記者問到「中方正在採取哪些措施應對疫情」時，發言人耿爽給出了相對平穩的答覆：「中方一直在採取措施來積極地處置疫情，制定嚴密的防控方案，全力地救治患者，同時也做好密切接觸者的管理。」他還表示，「我們第一時間向世界衛生組織分享了新型冠狀病毒的基因序列信息，在接到有關國家相關病例的通報後，中方高度重視通過雙多邊渠道與各方保持密切溝通，加強合作，全力應對。」

另外，對海外網絡的資訊梳理，與內地官方口徑也基本吻合。關於嚴重性，英國廣播公司（BBC）援引愛丁堡大學的馬克·伍爾豪斯教授（Prof Mark Woolhouse）教授觀點，認為「這一次比類似感冒的症狀要更嚴重一些，而這是令人擔心的，但是它又不像SARS那麼嚴重。」

關於傳播性，世界衛生組織則表示，目前還沒有確切的「持續人傳人」證據。關於蔓延性，疫情確實在發展，但未有大範圍蔓延，世界衛生組織也認為，根據現有的資訊，不建議對中國實行貿易或旅行限制。

接下來疫情會如何發展，還未有定論。不過可以確定的是，當每年一度的春運大潮與肺炎擴散迎頭趕上，對中國來說，真的是一場新的危機，也是2020年的第一場大考，既考驗的中共的危機處理能力，也考驗着現代化的實踐程度。