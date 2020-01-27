【封疆大吏面面觀】一個容易被忽視的人物—石泰峰

編者按：2020年中共地方年度大戲基本已落幕，預料中的人事佈局或有應驗 ，亦有不少意外的安排令人猜測背後的原因。比如樓陽生、尹弘、陳潤兒、石泰峰等人的依次歸位。這觸發了人們對不久後的中共二十大人事排布產生了新的聯想。兩年後的中共二十大，將是習近平上台10周年的日子，無論是中中南海內還是各省區實力派封疆大吏都在窺伺着更進一步的機會，尤其是象徵最高權威的25人中央政治可能面臨50%左右的新陳代謝比例。地方實力派人物中誰是當下最耀眼的政治明星，又會如何影響兩年後北京的人事版圖呢？我們通過縱橫向的條件對比分析，試圖給出人們一份「客觀」的名單。

在中共地方大員中，石泰峰近來仕途變化頗受矚目。（江蘇政府網）

在中共地方大員中，石泰峰是一個容易被忽視的政治人物。今年64歲的石泰峰，是中共十八大之後開始崛起的地方大員。2019年10月份跨省出任內蒙古書記，這是他主政的第二個省份。在中國龐大的地方大員群體中，石泰峰可能並非傳統意義上的政治明星——沒有亮眼的政治背景，也不是曝光度很高的官員，但絕不是一個應該被忽視的政治角色。

有消息稱，他是中國國務院總理李克強在北京大學法律系時的同學，1985年起他在中共中央黨校任職長達25年，其中有9年時間擔任副校長，經歷胡錦濤、曾慶紅、習近平三任校長。據稱，他的才幹頗受中共領導人賞識。近年來更是接連實現仕途跨越，上升勢頭強勁，不排除有可能在2022年中共二十大上更上一層樓。

四年轉戰三地 上升勢頭強勁

1956年出生的石泰峰是山西榆社人，和中國同時代的人一樣，他經歷過「文革」和上山下鄉，1974年十18歲時在山西省榆社縣大寨公社當過知青。1975年9月，進入山西機床廠技工學校學習。1977年7月畢業後，再山西機床廠第五車間當工人。在1978年中國恢復高考後，考入北京大學法律系。1982年，本科畢業後考取北京大學法律系的研究生，師從中國著名法理學教授沈宗靈，與現任國務院總理李克強是同窗。

中共中央黨校，簡稱中央黨校，是中共中央主辦的「輪訓培訓黨的高中級領導幹部和馬克思主義理論幹部的最高學府」， 2018年起與國家行政學院一個機構兩塊牌子。（網上圖片）

1985年7月研究生畢業後，29歲的石泰峰任中共中央黨校法學教研室教師，其間於1987年11月至1988年11月，掛職任中共河北省寧晉縣委副書記。此後20餘年一直在中央黨校任職，從1990年到2010年，石泰峰從科學社會主義教研部法學室副主任，升任副校長足足用了20年，期間歷任科學社會主義教研部法學室主任、政法教研部副主任、政法教研部主任。2000年12月，任中共中央黨校校務委員會委員兼組織部部長、政法教研部主任。2001年7月，任中共中央黨校副校長兼組織部部長、政法教研部主任，晉升副部級。2002年2月，任中共中央黨校副校長兼政法教研部主任。2002年4月，任中共中央黨校副校長。

他在中共中央黨校有近20年的工作經歷，在任副校長的9年間，歷經了胡錦濤、曾慶紅、習近平三任校長。石泰峰與胡、習分別共事10年、3年，是胡、習在中央黨校的直接下屬。據稱，他的才幹頗受包括中共現任總書記習近平在內中共領導人賞識。2016年3月，已經卸任的中共前總書記、中國前國家主席胡錦濤回江蘇泰州祭祖，曾是胡錦濤中央黨校下屬的時任江蘇省長石泰峰，曾到胡錦濤住處拜訪胡錦濤夫婦，與胡錦濤夫婦庭院中茶敘。

石泰峰擔任江蘇省長時，曾與回鄉祭祖的胡錦濤夫婦庭院中茶敘。（微博視頻截圖）

從他的履歷來看，雖然他在中央黨校的仕途可謂亦步亦趨，其中最為亮眼的是在荷蘭阿姆斯特丹大學法學院進修有過一年「留洋」經歷。但在擔任中共中央黨校副校長9年之後，石泰峰的仕途迎來了轉機。2010年9月，石泰峰「空降」中國東部經濟強省江蘇，任中共江蘇省委常委、組織部部長。2011年8月，任中共江蘇省委副書記、組織部部長，2011年12月任江蘇省委副書記。2012年中共十八大當選中央候補委員，之後仕途更是進入快車道。在以江蘇省委副書記身份短暫兼任蘇州市委書記1年之後，2015年石泰峰升任江蘇省長，正式跨入正部級高官行列。

2017年4月26日，61歲的石泰峰離開工作7年的東部發達省份江蘇，轉戰西部少數民族地區省份，出任中共寧夏回族自治區黨委書記。同年10月24日，在中共十九大上當選第十九屆中央委員。2019年10月，在寧夏工作兩年半後，石泰峰轉任內蒙古自治區，出任自治區黨委書記，仕途上升勢頭不可謂不強勁。

獲高層肯定 未來可期

在中共地方大員群體中，在中共中央黨校有近20多年的工作經驗石泰峰，被認為是一個典型的學者型官員，研究領域一直在法律方向，參與編寫和主編的著作頗多。1995年11月石泰峰獲得教授職稱。石泰峰的優勢在於，他具有理論功底且黨務工作經驗豐富，可以說是中共黨內少有的理論經驗豐富的官員，特別是近幾年在多個地方省份的歷練，也讓他填補了履歷中地方執政經驗缺乏的不足。

在擔任寧夏回族自治區黨委書記期間，石泰峰曾發揮他的理論優勢和「教學特長」，四次到寧夏大學，走上講台給師生上「黨課和思想政治課」；石泰峰也曾因為黃河干流「四亂」——亂佔、亂採、亂堆、亂建問題，一個月內三次暗訪調研黃河生態保護和治理問題。高校意識形態，以及環境治理，都是中共國家治理層面的要事，由此可見石泰峰執政的務實。

2019年10月17日，調任內蒙古之前，石泰峰第四次在寧夏大學講專題「黨課和思政課」。（寧夏大學官網）

石泰峰也獲得中共高層的認可。聚焦中國第五個現代化——國家治理體系和治理能力現代化的中共十九屆四中全會，通過了事關習近平時代中國政治發展的，進行制度性頂層設計的《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》，幕後起草成員組包括兩位地方大員，其中一位就是石泰峰（另一位是剛剛晉升山西省委書記的樓陽生）。

地方官員成為中共中央全會的起草者，一般被外界視為獲得中共高層的肯定。比如，2013年中共十八屆三中全會文件的起草者也曾包括兩位地方大員，他們是時任重慶市長黃奇帆和湖北省委書記李鴻忠。當時有分析指，「讓李鴻忠和黃奇帆參與《決定》起草，可視為中央對於中西部地區正在進行的改革探索予以了肯定。」雖然黃奇帆因為諸多因素仕途未能更上一層樓，但李鴻忠在中共十九大之後晉升政治局委員。

雖然到2022年中共二十大時，石泰峰已經屆滿中共省部級官員65歲退休年齡紅線，但從中共近年來選人用人的經驗來看——比如已經到齡退居二線的駱惠寧被重新啟用出任香港中聯辦主任，既有理論功底和黨務工作經驗，又有地方主政經歷；既有東部發達省份的任職履歷，又經歷過西部欠發達省份的歷練的石泰峰，未來依然可期。