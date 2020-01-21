多位中共高層送花圈　央視主持趙忠祥悼念會緣何「超規格」？

1月20日，央視著名主持人趙忠祥遺體告別儀式在北京八寶山舉行。網傳圖片顯示，告別式現場，黃坤明、李瑞環、李嵐清、李長春、劉延東、孫家正等中共高官送花圈。僅就央視前主持人的身份而言，趙忠祥的這場悼念會可謂是超規格。

央視作為國家級電視傳媒之一，歷來被視為外界了解、解讀中國的風向標。當然央視也擁有一批中國頂尖的各類電視人才。據了解，目前央視與其直屬機構有近萬名員工，僅央視本身就有數千名，而趙忠祥曾是那其中的一員，不過趙又與其他人有所不同。

從趙此次的悼念會就可以看出，除了他生前的同事好友楊瀾、馬未都、朱軍、倪萍等一眾演藝界人士，國務院副總理劉延東、中宣部部長黃坤明，前國家領導人李瑞環、李嵐清、孫家正等也都送上花圈，這大概是對趙生前身後最具標誌性的肯定，也是數千央視員工所望塵莫及的待遇。

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趙之所以能獲得如此超規格的待遇，一方面是他在央視的老資歷。1959年，趙忠祥進入央視的前身北京電視台，成為「中國第一位男播音員」。在接下來的半個世紀裏，他成為文革時央視文藝播出部的「勤務員」（相當於主任）。中共前領導人鄧小平訪美時，他又成為首位進入白宮採訪美國總統的中國大陸記者；從1983年央視舉辦首屆春晚開始，趙連續主持15年；香港、澳門回歸等大型慶祝晚會自然也少不了他的身影；期間他主持的《正大綜藝》、配音的《動物世界》等央視欄目，至今仍在內地家喻戶曉。

在央視的幾十年，在外界的視野裏，趙忠祥穩重的台風與大氣的主持風格為觀眾所接受。而從央視退休後，他又打破之前的「主流」形象出現在一些娛樂類的節目中，令人看到其不一樣的一面。日前，趙忠祥家屬發布其逝世的消息後，社會上充滿了對他的不捨與悼念，輿論以「代表中國電視廣播行業一個時代的結束」來評價趙忠祥的去世。

另一方面，趙受到中共高官的悼念，與其往年的文宣工作經歷相關。趙作為當年央視唯一的男聲，中蘇論戰、第一顆原子彈試爆成功等消息都是通過其播報傳進千家萬戶。1973年底，趙被指定為播報毛澤東重要新聞的唯一播音員。1978年，他又是央視《新聞聯播》第一個出鏡播報的播音員，且被指定為唯一出鏡者。1979年1月，中共前領導人鄧小平訪美，彼時趙忠祥被派隨同訪美報道。

1978年，趙忠祥成為《新聞聯播》第一個出鏡播報的播音員。（網絡圖片）

在後來的一次受訪時，趙還曾透露，「周恩來跳舞時，我就在他旁邊。」以突顯其曾接近中國政治圈。

不過，趙忠祥晚年捲入負面消息之中。2006年，曾任央視保健醫生的饒穎網上發文指控趙忠祥與其有長達7年的婚外情，且對其性虐待，並一度訴至法院。不過這似乎並未對趙造成特別大的影響，2008年，趙忠祥在結束第十屆中國全國政協委員的任職後，正式從央視辦理退休，此後還常常活躍於熒屏之上。

趙逝世後，有人評價「趙大節無傷，私德有瑕疵」，這可能是對其相對公允的評價。此番多位主管文宣、意識形態領域的中共高官或前高官送花圈悼念，且趙又葬於八寶山，可見官方對其總體上是持以肯定的。