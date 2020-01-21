習近平5年後再臨雲南　66歲「超齡」省委書記緊密陪同有玄機？

1月19日，中共總書記習近平時隔5年再次造訪與緬甸擁有着漫長邊界線的雲南省。儘管在外界看來，這是每年春節前夕習近平慰問地方的保留行程，但是如果人們注意到行程中一路陪在習近平身旁的雲南省委書記陳豪，便會意識到這次地方視察的不同尋常。

習近平此次視察雲南顯然是比較匆忙的，僅僅兩天時間。1月19日當天，他到訪雲南省騰沖市的清水鄉及和順古鎮（前者為雲南典型的農業鄉，而後者則為緬甸等東南亞華僑的僑鄉），此後又按慣例看望了雲南當地駐軍，20日則去了昆明滇池。

實際上，習近平近年地方視察一直遵循其固定程序，考察地方農村主要了解精準脱貧進程——考察當地城市社區或企業——聽取當地黨委和政府匯報（偶爾召開多省區座談會）——造訪當地駐軍。比如5年前習近平即曾在1月19日至21日造訪了雲南昭通、大理、昆明等地，包括經歷2014年8月份地震的魯甸災區民眾。

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不過相較之下，春節前的地方視察便「簡化」不少。比如，2019年2月份春節前夕，習近平也是2月1日在北京慰問各界，不過當時也僅僅只有一天時間而已。不過也並非絕對如此，2015年首次地方視察從雲南回京後，習近平即曾赴自己曾經插隊過的陝西送新春祝福，當時他在2月13日至15日3天時間內接連去了陝北梁家河、楊家嶺以及西安。

此次雲南行程雖然匆促，但足以令人們注意到習近平對陳豪治下雲南的關注。新華社公布的行程照片顯示，現年已經66歲的陳豪一路陪同左右，與習近平共同出現在和順古鎮的文治廣場上。

66歲的陳豪，至今已經「超齡服役」整整1年。陳豪早年在家鄉江蘇省海門縣公社擔任基層幹部，後進入上海靜海區黨委組織部工作，正式跨入政壇。1997年陳豪在靜安區委副書記任上調任上海市委副秘書長，後兼任市委辦公廳主任，先後服務過黃菊、陳良宇兩任書記。當陳良宇於2002年11月「入局」接任上海市委書記一職並在第二年2月卸去市長兼職時，陳豪即在49歲突然退居二線，當選上海市人大常委會副主任。

外界盛傳陳豪為習近平曾經的老部下，事實上兩人在上海的交集，僅限於2007年習近平短暫主政上海時陳豪作為上海市人大常委會副主任的一段時間，習近平本人從未兼任過市人大常委會主任一職。當然，這並不意味着習近平對陳豪不知悉。

陪同習近平考察的陳豪（圖中習近平身後）「超齡服役」，北京有何考量？（新華社）

2011年陳豪入京，進入中華全國總工會，直到十八大後晉升全總副主席、黨組書記、書記處第一書記，踩着副部級年齡紅線躋身正部。從副部級到正部級，這一步陳豪不緊不慢走了10年。正當外界認為陳豪仕途會就此止步時，2014年10月份，陳豪離京南下接替躋身省委書記的李紀恒，主政雲南。3個月後習近平將2015年首次出京視察鎖定雲南。

不過，陳豪畢竟年齡不佔優勢，躋身正部級已然踩線，當2016年再次接棒調任內蒙古書記的李紀恆真正躋身地方「一把手」時已經62歲。當時，李紀恆離開雲南前評價陳豪「政治立場堅定，大局意識強，思想解放、思路清晰，為人正派、作風務實。」

旁觀者未必讀得懂其中奧妙，但是人們看到的是，其一，這幾年雲南經濟增速雖隨同全國步調增速放緩，從2位數跌到1位數，但縱觀全國增幅仍然位居前列，根據國家統計局數據，其2014年至2018年經濟增速分別為8.1%（2013年增速為12.1%）、8.7%、8.7%、9.5%和8.9%，尤其是在2018年中美貿易戰打擊和經濟結構調整困局下增速仍然位列全國第三（僅次於西藏、貴州），殊為難得，陳豪與之有功。

其二，正如上文所言，陳豪已經超限1年整，雖非孤例，但是既然獲得「慰留」定然有其過人之處，外界如今距離雲南省委常委換屆還有兩年時間，若果真「頂班」至2022年，那就可能是另一番局面了。其三，即便陳豪不會「更進一步」，但鑑於現在已然超齡，所以退一步移鎮其他省區累積政治資歷，恐怕也困難了，要怪只能怪「上車」太晚，蹉跎太久。