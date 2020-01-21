【駕車入故宮】默認紅後代特權　院長王旭東致歉被指隔靴搔癢

1月21日（周二）凌晨，北京故宮博物院發布關於院長王旭東就「故宮平治事件」的致歉聲明。意外的是，該致歉聲明再次引發爭議，被指默認了中共紅後代特權。

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道歉聲明全文如下：

「近期發生的開車進故宮事件引發社會高度關注，引起公眾對故宮文物保護的擔憂，我代表故宮博物院再次向社會公眾誠摯道歉！

1月13日，經過故宮博物院批准的閉館日活動有200餘人參加。因原定停車場車位已滿，我院相關部門引導車輛停放時，臨時改變停車位置，未嚴格執行報批的接待方案，將原定的西華門內西河沿停車場，變更為午門內金水河南側臨時停車場。該區域地面是歷年來不斷更新的現代材料，多年來一直作為閉館時段的車輛通道和閉館日活動的臨時停車場所。

此次事件反映出我院在內部管理和社會服務中存在的短板不足。經研究決定，對負有領導責任的故宮博物院分管副院長和保衛處處長停職檢查。我院將汲取教訓，以此為戒，全面加強管理，認真進行整改。對故宮內所有車輛通道、停放場所進行排查，確保不對故宮文物造成損害，確保故宮安全，全力守護好故宮，為社會提供更多更好的公共服務。」

該聲明發布後再次引發爭議，眾多網友質疑，「這是洗白還是道歉？」這件事公眾為何那麼憤慨？事件持續發酵了多天，故宮院長王旭東沉默了多天，就來了這樣一個道歉。這份「誠摯檢討」的道歉聲明其實就是，「近期發生的開車進故宮事件引發社會高度關注，引起公眾對故宮文物保護的擔憂，我代表故宮博物院再次向社會公眾誠摯道歉。道歉不是我們做錯了什麼，而是這事兒引發您擔憂。」

而該事件是「經過故宮博物院批准的閉館日活動」，至於是什麼活動，邀請的都是什麼人，外界不得而知。

對於網友關注的故宮是文化古蹟，開車進去可能壓壞文物地磚，但該聲明中表示，停車的那條路是現代材料不怕壓。

聲明最後還指出，故宮決定對負有領導責任的故宮博物院分管副院長和保衛處處長停職檢查。有分析稱，這一舉動是為了平息輿論，意思是到此為止。

從這份聲明中還可看出，院長王旭東似乎進退維谷，至於眾多網友說的特權主義這種事，已在聲明中被解釋得「不存在」了。

其實，真正令人生畏的是特權凌駕於人民、凌駕於規則、凌駕於全民共識。