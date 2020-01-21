【人事變動】去代轉正　鄧忠當選海南三沙市長

中共官場近日來人事調整頻繁，2019年底出任三沙市政府副市長、代理市長半個月後，鄧忠「去代轉正」履新市長一職。

在職位空缺近23個月後，三沙市迎來新市長鄧忠。（三沙市政府網）

據《海南日報》消息，2020年1月10日，海南省三沙市第二屆人民代表大會第八次會議圓滿完成各項議程，在永興島閉幕。會議選舉鄧忠為三沙市人民政府市長。

公開資料顯示，鄧忠出生於1968年9月，仕途一直在海南。1991年從復旦大學畢業後在海南省政府辦公廳工作了10多年，2002年鄧忠由辦公廳秘書處副處長轉任總值班室助理調研員，後任總值班室正處級秘書。

2006年，鄧忠開始在三亞市工作，歷任正處級市委副秘書長、市發改委主任等職，2012年任三亞市副市長。2016年11月，他躋身三亞市委常委，兼任秘書長。

2019年1月，鄧忠離開工作了13年的三亞市，調任三沙市委副書記、宣傳部部長、政法委書記。同年12月27日，海南省三沙市二屆人大常委會第三十次會議決定任命鄧忠為三沙市政府副市長、代理市長。

空中俯瞰三沙市政府駐地永興島。（三沙市政府官網）

據悉，2012年6月21日，中國國務院正式批准，建立地級三沙市，政府駐西沙永興島。同年7月24日正式揭牌成立，管轄西沙群島、中沙群島、南沙群島的島礁及其海域，是中國位置最南、面積最大、陸地面積最小及人口最少的地級市。

三沙由280多個島、沙洲、暗礁、暗沙和暗礁灘及其海域組成，陸海面積約200萬平方公里。設有4個工委、管委會，10個社區居民委員會。常住人口約1,800人（不含駐市部隊官兵），戶籍人口621人。

建市之初，海南省農業廳廳長肖傑任三沙市委書記，兼任市長。2017年4月，他升任海南省省委常委、政法委書記，後轉任省委統戰部長。

肖傑離開後，海南省政法委副書記、秘書長田湘利接任三沙市委書記，三沙市委副書記、宣傳部部長、市紀委書記阿東接任市長。

2018年初，田湘利跨省晉升，出任福建省副省長、公安廳廳長，海南省海洋與漁業廳廳長張軍接任三沙市委書記至今。

2018年2月，阿東轉任三亞市市長，此後三沙市長一職空缺。

值得一提的是，三沙市戰略位置十分重要，地處太平洋與印度洋之間的咽喉，素有「世界第三黃金水道」之譽，是古代「海上絲綢之路」的必經之地，歷來是中國人民開展貿易和生產活動的重要場所。