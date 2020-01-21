【武漢肺炎】輿論場：一夜之間，公眾由恐慌變憤怒

僅僅一天之隔，連日來備受關注的兩起熱點事件，都有了最新進展，而且近乎「反轉」。

其一是已經漸次退出輿論場的駕車進故宮風波。21日凌晨，故宮博物院院長王旭東通過官方微博向公眾致歉，並在聲明中解釋了箇中緣由。「1月13日，經過故宮博物院批准的閉館日活動有200餘人參加。因原定停車場車位已滿，我院相關部門引導車輛停放時，臨時改變停車位置，未嚴格執行報批的接待方案，將原定的西華門內西河沿停車場，變更為午門內金水河南側臨時停車場。該區域地面是歷年來不斷更新的現代材料，多年來一直作為閉館時段的車輛通道和閉館日活動的臨時停車場所。」隨後承認「內部管理和社會服務中存在短板不足」，並「對負有領導責任的故宮博物院分管副院長和保衛處處長停職檢查。」

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如果說事發伊始故宮的回應是充滿了空話、套話，進而引發了公眾的不滿與憤怒，那麼這一次的回應，看似實事求是，卻也是另一種火上澆油，因為故宮還是沒有讀懂公眾為什麼會憤怒。

武漢海鮮市場被認為是這次疫情爆發的源頭 ，而今已經關閉。（AFP）

其二是沸沸揚揚的武漢肺炎。此前一天，官方對於「是否存在人傳人」這一關鍵問題還是有所保留，但20日下午國家衛健委高級別專家組針對「新型冠狀病毒感染的肺炎疫情」有關防控情況舉行的記者會上，卻給出了不同的說法。專家組組長鍾南山院士在第一個問題中就明確表示，「證實了有人傳人的感染，也證實了有醫務人員的感染。」而且與源頭初步確定與武漢一家海鮮市場有關，尤其是野味。

從「未見人傳人」到「證實人傳人」，期間是否存在刻意的瞞報、誤報？畢竟2003年的SARS殷鑑不遠，不少人對於中共官方長期以來的信息管控也積怨頗深，於是恐慌很快變成憤怒，恐慌是對於不確定性的自然反應，而憤怒對準的則是其中可能存在的人為因素。

武漢高鐵站設置三道關卡篩查發熱旅客。（微信）

一篇在微信公眾號得到瘋狂轉載的文章《向八名「謠言」發佈者致敬》，正是把準了公眾憤怒的脈搏。20天前，當武漢肺炎還沒有鬧得如此沸沸揚揚之際，武漢警方公開發布消息稱，「經調查核實，已傳喚八名違法人員， 並依法進行了處理。」與此同時，警方還特別提醒，「網絡不是法外之地，在網上發佈信息、言論應遵守法律法規，對於編造、傳播、散佈謠言，擾亂社會秩序的違法行為，警方將依法查處，絕不姑息。」

被警方認定的這八名「造謠者」，在彼時正是將這場肺炎與SARS直接掛鈎。這一定論放在今天看，其實某種程度上還是「謠言」。而公眾之所以「致敬」，又何嘗不是意在表達對公權力的憤怒？

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山以及一眾組員接受傳媒採訪。（中新社）

對此，專家組在記者會上也有解釋。因為「認知這樣一個新發的病有一個過程，並且是一個科學過程。我們有各方證據，已經做了大量的工作。病毒也在變，病毒在適應環境，在適應人類。」「最早的時候所有的病人都和華南海鮮市場有關，非常清晰，從動物跳到人類，有適應性變異，就有有限的人傳人。我們公布的消息都是這樣，武漢衛健委現在每天都在病房，我們的防控措施和對它的認知，就是和病毒做一場賽跑，發現有人傳人了。」

《環球時報》今日刊發的社評，也試圖最大限度消解公眾從恐慌到憤怒的情緒。「一些人懷疑政府沒有及時通報相關的全部信息，認為又出現了SARS早期的『瞞報』。老實說，在疫情不很清楚、國家也沒有進入『動員』狀態的情況下，對社會整體運行負總責的政府方面會習慣性地對信息『求穩』『求準』，不會傾向於進行可能導致社會驚慌的嚴重預測，回頭一看就顯得吞吞吐吐。但是這樣情況不應與SARS早期的情況簡單對標。」

何況，「在社交媒體時代，非官方的信息一直在互聯網上傳播，與官方信息開展競爭，這樣的輿論大環境也是完全不同的，官方即使想隱瞞信息也沒有條件。」

中共官方在應對這次疫情危機時的表現備受爭議。（新華社）

除了證實人傳人之外，各方也聯動起來，習近平李克強接連做出批示，武漢根據指示成立新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部，新型冠狀病毒感染肺炎已納入乙類傳染病、採取甲類管理，武漢亦採取了出入管制。此外，世界衛生組織也在日內瓦召開緊急會議，評估近期在中國及周邊國家發生的新型冠狀病毒疫情是否構成「國際關注的突發公共衛生事件」，並就如何控制疫情傳播提出建議。

當中國內地民意紛紛表達不滿和憤怒情緒之際，世衛組織對內地及時交代疫情進展則表示了滿意。法國傳染病學家英國傳染病學專家法勒（Jeremy Farrar）提到，SARS後內地大幅改革了防疫機制，「人們需要明白，即便使用了最新科技，在呼吸道疾病流行季節，追蹤這樣一種新型病毒，其實相當困難」。

在疫情面前，沒有人是一座孤島。每一天，感染的人數都在增加，而且據倫敦帝國學院全球傳染病分析中心根據境外確診個案數字、武漢機場國際航班旅客數字，以及病毒潛伏期等數據，利用已有的演算模型，推測武漢市內新病毒感染人數逾1,700。如果真是如此，那麼真實情況可能比人們想象的更為可怖。

「我們都不應該吃野味。我們一定要尊重野生動物的生命和他們棲息的度覅昂，因為他們和我們是同一個地球圈裏的居民。」這是專家組成員袁國勇在記者會上的一句話，希望經過這次慘痛的教訓，人類真的能醒過來。