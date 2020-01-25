【觀察】連任四屆中央委員的60後　張慶偉黑龍江如何闖關

2020年伊始，對於中國最北方的省份黑龍江來說，應該正是欣賞雪景的吉日良辰。但是遊客難免會擔心，2017年末至2018年初曾經發生一起引爆輿論的黑龍江「雪鄉宰客」事件，如今類似事件是否還會重演？在很多人看來，「雪鄉宰客」是黑龍江當地綜合面貌的一個縮影，其在過去多年常被詬病的官場風氣、被看衰的經濟形勢如今可有好轉？

對於該省省委書記張慶偉而言，治理黑龍江顯然並非一件易事。這位曾被視為「明日之星」的「航天少帥」，正在黑龍江經歷着一場歷練和考驗。

張慶偉連任四屆中央委員

張慶偉生於1961年11月，是當前中國31個省級地區黨委書記裏僅有的三個「60後」之一，另外兩人是重慶市委書記陳敏爾和陝西省委書記胡和平。其中，陳敏爾已是中共中央政治局委員，與國務院副總理胡春華是政治局裏僅有的兩名「60後」。胡和平被視為「學者從政」的代表之一，在清華大學從事教學、管理方面工作約有20年之久。而張慶偉則被視為「軍工航天」界傑出人才入仕的代表，被稱為「航天少帥」，在軍工航天、商用飛機領域工作20餘年。

張慶偉在2011年8月正式進入地方政壇，在此之前的履歷相當耀眼。其於前沿技術研發攻關、高難工程負責主導、大型公司領導管理等方面皆有突出表現，也一路獲得提拔重用，在2002年41歲時即成為中共中央委員會委員。目前張慶偉已經連續擔任四屆中共中央委員，黨內資歷頗高，仕途亦不可限量。

張慶偉在2011年50歲時擔任河北省委副書記、代省長之職，是軍工航天系管理人才「進軍」地方政壇的先行者之一。而且與很多人入仕後暫被安置副職或虛位以熟悉工作情況不同，張慶偉直接就任河北省委副書記和代省長，並在不到半年內轉正為省長。在完成河北省長一個完整5年任期之後，張慶偉於2017年3月升任黑龍江省委書記，正式進入主持一方政局的省級地區黨委書記梯隊。

可以說，張慶偉在擔任河北省委書記之前的工作歷程相當順遂，在軍工航天系統擔當重任、攻堅克難、屢立大功，同時也頗受倚重，升遷迅速，進入政壇後的仕途走向也比較穩健，成為一名「60後」地方大員，年齡優勢明顯。

不過，中國政治框架和人事梯隊是一個金字塔式的結構，越往上升遷越難。張慶偉連任四屆中共中央委員而未有更進一步，一定程度上也說明了這一點。而由軍工航天轉戰地方政壇，雖然有更大上升空間，但是近乎「中途換道」，需要有新的啟程，新的工作環境和工作方式。

地方大員位高權重，責任重大，維持局面已屬不易，有所突破則是難上加難。更何況，黑龍江省目前正處於比較困難的時刻，經濟形勢依然十分嚴峻，政治生態還需更好轉變。因此，黑龍江省委書記一職對於張慶偉來說，是一次艱難的考驗。

黑龍江的漫長轉型

黑龍江的問題其實早已有之，在過去幾年尤其凸顯。該省是一個資源大省、能源大省。在計劃經濟時代，黑龍江盛產的煤、木、油、糧，貢獻了大量物資支持和經濟增長，但是在改革開放年代裏卻逐漸淪落為制約其經濟進一步發展的短板。大慶油田大幅減產，四大煤城資源枯竭，又遭遇產能過剩，重創黑龍江經濟。

例如，黑龍江省大慶市是該省的一個典型縮影。計劃經濟時代曾有「工業學大慶」的口號。大慶的工業增加值一度佔到黑龍江全省比重百分之八九十以上，在2014年的比重也保持在50%左右。但大慶油田石油產量下降趨勢已經不可遏制，以往數十年維持5,000萬噸以上的產量，從2008年至今則趨近4,000萬噸，有幾個主力區塊甚至已經三次採油。大慶的轉型升級歷經30多年，至今其第二產業還是沒有扭轉以石油為主的格局，而替代產業還沒有形成支柱。

黑龍江的經濟長期受到經濟體制、官場生態和社會風氣的困擾。包括黑龍江在內的東北地區曾是中國計劃經濟體制最「成功」的地區，但其過去的「成功」也導致這些地區最難以走出對計劃經濟體制的路徑依賴。而且，計劃經濟的影響是全方位的，公有制經濟佔比過重的產業結構是其中一個方面，當地官僚集團從政被動，存在「等、靠、要」思維，社會風氣仰賴體制、擇業求穩辦事求人，以及嚴格執行「計劃生育」以致現今嚴重老齡化的社會現實，很大程度上受到那個時代的影響。

另外，與中國其他區域相比，東北地區深嵌內陸，與國內其他地區和海外聯絡相對不便，周邊環繞國家發展落後，且過去多年東北亞局勢比較嚴峻，這些都是東北地區開放發展的限制因素。位於東北最北邊的黑龍江，走出困境更非易事。

黑龍江近年時常被捲入輿論場，多是涉及一些負面事件。大體在2017年末至2018年冬黑龍江「雪鄉宰客」事件發生的同一時間，該省還發生了「亞布力事件」，一位企業家視頻控訴當地亞布力管委會非法侵佔土地，干擾企業正常經營，與民爭利，而且被證實，引起軒然大波。坊間悄然傳播的「投資不過山海關」也再度風行一時。

其實，關於東北轉型的話語討論由來已久，2004年中國時任國務院總理温家寶正式提出「振興東北」的戰略，「振興東北老工業基地」被寫入中共十六大報告，成為其戰略任務。但是實際效果並不理想，在進入21世紀第2個10年後東三省GDP增速集體性滑落，在31個省級地區排名墊底。

對東北地區的新一輪反思，越來越多地歸結於「人」的方面，而不是在於「物」的方面。這包括當地官員的思維習慣與工作狀態，當地人口結構和社會風氣。前者尤其關鍵。

2018年9月習近平考察東北三省後在主持深入推進東北振興座談會上對其提出6個方面要求，其中第一條是「以優化營商環境為基礎，全面深化改革」，並闡述稱要「在激發基層改革創新活力上下功夫」，「要重點從有利於……激發各類市場主體活力、有利於增強人民群眾獲得感、有利於調動保護廣大幹部群眾積極性等方面完善改革思路」，「要多方面採取措施，創造拴心留人的條件，讓各類人才安心、安身、安業」。其後又重點補充說「要加強東北地區黨的政治建設，全面淨化黨內政治生態，營造風清氣正、昂揚向上的社會氛圍」。其中可見對「人」的重視。

事實上，黑龍江官場正在發生這種變化，而且已經引人注目。2019年6月，中央掃黑除惡第14督導組進駐黑龍江，四下呼蘭市，打掉包括區委書記、區長在內的14名「保護傘」，「回頭看」又揪出16名「保護傘」，從而顛覆了於、楊、王、董「四大家族」長期為害一方的局面。2018年省會黑龍江哈爾濱市紀委監委查處了該市交警系統「塌方式」腐敗案件，122名官員及公職人員被公開名，其中出自公安系統的就有108人，交警則在100人之多。

黑龍江經濟形勢依然困難，2018年GDP增速僅有4.7%，是1986年以來最低值。不過在整體滯緩背景下也不乏一些起色。據悉，黑龍江非公有制經濟在21世紀初僅佔經濟總量比重不到30%，現今已經超過50%。2019年服務業佔GDP比重達到50%，對GDP增長貢獻率為66.2%，是GDP增長首要拉動力量。

2020年1月20日，張慶偉代表黑龍江致以春節問候時稱，「過去一年，我們堅決貫徹落實習近平總書記在深入推進東北振興座談會上的重要講話和對我省重要講話重要指示指示精神，辦成了一些多年沒有辦成的大事」，「前來投資興業的『朋友圈』越來越大，幹部群眾幹事創業的精氣神越來越足。」這些說法不免有鼓勵民氣的誇張成分，但其所說的「辦成了一些多年沒有辦成的大事」，應當也有一定的事據支撐。

不論如何，黑龍江的發展關鍵還是在於黑龍江，在於黑龍江人自己的奮鬥。其整個政治、經濟、社會和具體到個人都需要經歷一場遲到的「蜕變」。這應該會持續很長時間。對於正值當打之年的張慶偉而言，主政是一次臨危受命，更是一個巨大的難關。他會讓黑龍江發生怎樣的變化，能否加速當地政治生態轉變、經濟轉型升級、社會活力提升的進程？還需拭目以待。