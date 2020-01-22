【武漢肺炎】輿論場：武漢「封城」與全球恐慌

機場、火車站、長途汽車站安裝紅外線測温儀，旅遊團隊不組團外出，進出私家車接受抽檢，所有體制內工作人員一律不能離開武漢……1月21日，當被通俗地稱之為「武漢肺炎」的新型冠狀病毒感染引起的肺炎疫情，在一個多月的出現、傳播，忽然呈現跳躍式數據增長的時候，武漢市政府終於祭出最嚴苛的進出管控令。

2020年1月10日，專門治療新型冠狀病毒肺炎患者的武漢市金銀潭醫院，醫務人員抬着一個箱子行走。（Reuters）

而一向被認為代表中南海態度風向標的黨媒《人民日報》，在同一天也發出近乎封城的號召，「大家現在能不到武漢去就不去，武漢人能不出來就不出來」。世界衛生組織緊急小組當地時間1月22日在日內瓦舉行會議，以確定是否將此次武漢肺炎疫情定為「國際關注的突發公共衛生事件」——這種名稱僅用於最嚴重的流行病。

這一場從武漢發生、已經在中國多個省份出現，並且已經呈現出全球蔓延趨勢的疫情，正在以類似甚至超越當年非典（SARS）的兇猛姿態，作為2020年的第一場考驗，對着全球民眾撲面而來。

2020年1月22日，國家衛生健康委員會副主任李斌在北京國務院新聞辦公室等候記者提問。（AP）

特別近期確診病例數量飛躍式暴增，在中國網絡輿論場引發討論和質疑：武漢地方政府此前是否進行了消息封鎖。而從2019年12月8日至2020年1月17日，只有武漢有確診病例報告，也讓北京大學免疫學系副主任王月丹懷疑其他地區未檢測此病毒。對此，曾去武漢考察的國家衛健委高級別專家組成員、香港大學醫學院教授袁國勇認為中國政府未隱瞞任何疫情，世界衛生組織（WHO）發文稱，目前病例數量上升是因為「搜查和檢測的力度加強」。

2020年1月21日，為遏制新型冠狀病毒感染引起的肺炎疫情擴散，武漢市對進出武漢人員加強管控。（AP）

最早病例出現於2019年12月8日。至2019年12月30日，一份由武漢市衛健委發出的內部通報在網絡流傳。2019年12月31日，武漢市衛健委首次公開發布通報稱，部分醫療機構發現接診的多例肺炎病例與華南海鮮城有關聯。當時的通報稱，上述病例為病毒性肺炎。調查未發現明顯人傳人現象，未發現醫務人員感染。當時的媒體雖然對此有所報道，但是並未引發輿論關注。

網民曝光涉事的華南海鮮市場曾售賣大量野味，以鐵籠鎖住。（微博）

2020年1月7日晚上9時，中國專家檢測出病毒為新型冠狀病毒，兩天之後（即2020年1月9日）首宗死亡案例出現。為了其他國家能更快診斷患者，中國政府在1月11日向世界衛生組織（WHO）分享了新型冠狀病毒的基因序列信息。截至此時，這場即將禍及全球的疫情，還被很多內地人以為是武漢一地之事。而武漢地方政府甚至沒有任何對人群聚集的管控或者警告措施。

首宗死亡案例出現10天之後的1月19日，武漢發病人數已經升至198人，泰國已經出現病例的時候，武漢百步亭社區還舉辦第二十屆「萬家宴」，現場製作了 13,986 道菜餚，有 4萬多個家庭參加，大家「邊吃邊聊，共度歡樂農曆小年」。

武漢百步亭社區萬家宴現場。（微博視頻截圖）

「萬家宴」的消息一出，嚇壞內地網友，有人轉發新聞微博表示「此時此刻，武漢輸出全球冠狀病毒還萬家宴？」、「洋溢着革命的樂觀主義精神」、「好笑的是頭版頭條找不到一點關於疫情的新聞」、「全世界都知道武漢被隔離，只有武漢不知道自己被隔離」、「輿論控制下，武漢人民一片歌舞昇平，大擺萬家宴，這就是他們說的防疫措施，有意思吧」。

隨着武漢肺炎疫情蔓延，口罩出現缺貨。（AP）

與此形成巨大反差的是，千里之外的香港政府卻在1月4日，也就是武漢疫情出現初期就公布「對公共衛生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃」，並宣布啟動「嚴重」應變級別，並於1月13至14日派遣專家組實地考察武漢疫情，組對疫情防控與應對處置、醫療診治、病原檢測等進行全面了解。同時還加強了口岸防疫、醫院防控、衛生署實時監測、疫情數據通報等工作。這種反應快速的成熟機制，讓武漢甚至整個中國內地地方政府的應急反應機制相形見絀。而截至1月22日，消息指香港發現兩宗高度懷疑新型冠狀病毒感染個案。

但是不管怎樣，疫情還是四散傳播開來。1月13日起，泰國及日本等地陸續確認有病例出現。1月20日起，內地廣東、北京、雲南、四川以及上海等地也開始通報有確診病例。最新的中國境外數據是，當地時間1月21日，美國華盛頓州一名30多歲的男子自武漢周邊地區旅行回國後，出現發病徵狀並被確診。

美國聯邦官員宣布，將擴大主要機場的篩查範圍。此前已經有病例發生的泰國在多個機場加裝紅外線體温檢測儀，加強對來自中國的旅客、特別是從武漢直飛泰國旅客的檢疫力度。出現疑似病例的菲律賓在機場和港口增加體温掃描儀，對來自中國的旅客進行重點檢測；澳洲則對來自武漢的航班旅客進行篩檢，並稱新型冠狀病毒疫情恐難避免。

朝鮮方面因為醫療水平差，為防止被感染，決定禁止外國遊客赴朝。（資料圖片）

其他諸如加拿大、英國，韓國等邊境部門亦紛紛加強機場篩查，重點針對來自武漢的乘客。世界衛生組織也針對預防感染與疾病控制，直接對全球各大醫院下指令。最決絕的是朝鮮，因為幾乎所有到訪朝鮮的外國遊客都要經過中國，且絕大多數遊客就是中國人。為了防止病毒傳播，朝鮮已經禁止外國遊客入境。多家當地旅行社確認了這一消息。這是2014年10月以來，朝鮮首次關閉邊境。

法新社1月20日報道說，這波疫情之所以引發全球恐慌，是因為它與SARS非典有關。非典於2002年至2003年在中國內地造成349人死亡，另在香港造成299人喪生。而當前的病毒株基因上有8成與SARS相同。

中國農曆新年假期即將到來，屆時14億人口不少會進行國內外旅行，雖然中國官方已着手加強監控和消毒工作，但是全球輿論都在擔憂，這一波「武漢肺炎」，是否會再掀17年前的SARS夢魘？