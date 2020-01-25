【觀察】央視渲染「香港暴徒感歎輸了」　論調非蠢即壞

香港修例風波持續逾半年，臨近農曆新年，風波似有轉向平息趨勢，互聯網上各方反思與總結經驗的聲音也越來越多。但是在風波趨穩時，內地媒體的一些評論顯然再度讓人感到憂心，擔憂半年的風波經驗總結下來，這些媒體仍然對於香港問題缺乏深刻的認知。

例如日前官媒央視發表題為《香港暴徒為何感歎「已經輸了」？》，文章稱有香港激進示威者在網上發帖稱感到「心灰意冷」，對前途感到迷茫，還有人稱「再不上班就沒錢生活下去了」，甚至感歎「已經輸了」。文章用更詳細的文字描述道：多名曾參與遊行活動的暴徒在網上發帖詢問「同夥」：「覺不覺得身邊很多人已經開始重新正常生活？」有一位暴徒發帖稱，自己身邊不少人已經陸續開始按部就班地努力上班，籌備買房，之前曾出來參與遊行集會的，現在都已經不出來了。他最後又強調，自己並不是想散播這種「悲觀」情緒，但事實就是如此。許多人在下面留言表示認同，稱「人確實越來越少了……」。還有人表示對前途感到迷茫，直言真的「累了」，再不上班就沒錢生活下去了……

文章分析道，出現這種「已經輸了」的原因包括半年多的亂局讓香港市民人心思定，特區政府和警隊堅定推進止暴制亂，特區政府積極出台改善民生的措施等。

誠然，此言無錯。相比2019年七八月間的混亂景象，當下香港的暴力衝突顯然已經平息許多，例如，韓國外交部將香港的旅遊警示從四級警告中第二級「謹慎前往」，下調到最低級別的「注意安全」，認為香港局勢「漸趨穩定」。但是由此就得出香港抗議者們認為「自己輸了」的評論，只有兩種可能，一是內地媒體自身對於香港社會現實和真實民意不瞭解，二是故意「粉飾太平」，用內地網絡上的話即「非蠢即壞」。

多維新聞此前在《【香港區議會選舉】不能再「粉飾太平」 北京需啟動對港全面改革》一文中曾分析，2019年香港區議會選舉建制大敗的結果，希望可以讓北京徹底清醒，香港問題的解決已經刻不容緩，已經到了啟動治港體系全面改革的時刻。如果繼續任由一些部門、一些人「粉飾太平」，無助於香港問題的解決和一國兩制實踐。

回顧7個多月的修例風波，歷次遊行人數不斷破紀錄，6月16日一度出現200萬人上街遊行的史上最大規模（民陣的數據是200萬人，香港警方稱當日最高峰時遊行人數33.8萬人）。但是在進入11月之後，尤其經過激進學生佔領香港中文大學、香港理工大學後，香港社會的民意似乎發生了轉向。開始有香港人站出來對示威者暴力的行徑，干擾社會秩序的做法進行回擊。這種變化通過視頻、文章報道的形式在內地網絡上流傳，以至於中央、港府、建制派，乃至很多內地網民，都一度認為香港社會民意發生了轉移，香港人已經「受夠了」。在區議會選舉前，央視甚至發評論稱，「這是一個以票止暴、挽救香港不容錯過的機會」，號召香港「沉默的大多數」必須反擊。

結果未曾想仍然民意滔滔，香港人儘管受夠了「亂哄哄」的香港，但是這並不意味着他們開始支持港府，支持建制派，情緒依然存在，甚至將所有「亂哄哄」的責任歸咎於建制派的候選人。「沉默的大多數」的確有一些人站了出來，建制派的票數有所上升，但結果依然是建制慘敗，因為反對派的票數增長得更多。這種情緒直至今天都是香港社會的主流民意。

因此，我們認為，香港情況走到今天這一步，是內地媒體、中央涉港機構過去22年來「粉飾太平」的結果。風波已經到來，他們還在抱着幻想，以為香港基本盤沒變，將「香港暴徒感歎輸了」一類的錯誤認識傳達給中央和內地的民眾，結果就是自欺欺人，滿盤皆輸。

例如2019年11月25日當天選舉結果出來之後，內地媒體一片寂靜，即使罕有評論，仍然是各種「天下無事」的樣子。官方評論「缺位」的情況下，各種小道評論就有了發酵、傳播空間，甚至有網民稱，「正是因為香港建制派『平暴』不力導致民意轉向」，滑天下之大稽。香港回歸後的22年，內地宣傳部門粉飾太平，讓中央覺得香港「天下無事」，使得香港深層次結構性矛盾不斷激化，導致無法收場；修例風波至今，宣傳部門又在內部宣傳上掩蓋民意，好像香港民眾都支持港府、支持建制派；200萬人上街的報道都仍然用「一小撮人」形容，將風波全部歸結到「外部勢力上」；一點點民意變化都「如獲至寶」，結果又誤導了國內民意、高層判斷，使得問題沒有得到真正反思。濃瘡不揭破，問題永遠在，粉飾太平無助於化解風波。

例如「央視快評」這種直至今天還在刊發《香港暴徒為何感歎「已經輸了」？》，就是這種「非蠢即壞」的代表，無法教育國民，無法讓中央認清香港問題的複雜性和深刻性。只會造成不正視問題的鴕鳥心態，一味叫好，最終引火燒身。

這種對內地媒體恨其不爭的觀點在輿論場並非少數，例如就連已故台灣作家李敖之子，曾就讀北京大學的李戡同學也忍無可忍的大罵，他發帖說：「國台和中聯兩辦，成天欺上瞞下、自欺欺人、鴕鳥心態，老渲染一小撮、一小撮。香港再怎麼討厭暴力，就是不會喜歡大陸，如同台灣再怎麼不爽民進黨，就是不會傾向對岸。我說過多少遍了，勸你們改進，你們還覺得我挑撥離間、 唯恐天下不亂？」