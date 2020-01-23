【武漢肺炎】政府緊急「封城」　環時：向顧全大局的武漢人致敬

內地新型冠狀病毒肺炎疫情不斷擴散，其中確診病例數目最多的武漢市，今日（23日）上午10時起關閉機場及火車站的離境通道，公共交通及長途客運暫停營運，官方亦要求市民無特殊原因不要離開武漢。 官媒《環球時報》同日刊登社評文章，以「壯士斷腕」來形容武漢的「封城」舉動，又指「全體中國公眾都會向顧全大局的武漢市民表達深深的敬意」。

截止1月22日晚，新型冠狀病毒感染的肺炎已致湖北17人死亡。圖為湖北省政府首場新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作新聞發布會現場。（新華社）

+ 4 + 3 + 2

社評指出，新型肺炎確診病例絕大部分都在武漢，全國其他城市發現的新型肺炎確診病例也幾乎都是從武漢輸入。「一個清晰的抉擇擺在整個國家甚至世界的面前：阻止病毒從武漢的輸出是取得抗擊新型肺炎鬥爭勝利的關鍵。」

社評稱，中國必須與病毒的擴散賽跑，拿出堅決措施站到它的前頭，而不是從後面追著它，那樣才有可能從被動轉為主動。社評又指關閉武漢這種超大型省會城市的對外通道，是「新中國歷史上的頭一遭」，武漢還是九省通衢，華中地區最大的交通樞紐，因此做出這個決定無疑又是艱難的。

在武漢，華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院成立抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎突擊隊。（新華社）

社評說，可以想見會有部分武漢人原本正常的外出受到影響，市內公共交通停擺也會讓武漢人承受嚴重的不便，強調這是「武漢作為抗擊新型冠狀病毒最前線上演的可歌可泣一幕」，並相信「全體中國公眾都會向在這個特殊關頭顧全大局的武漢市民表達深深的敬意」。

社評最後指出，武漢關閉對外通道的措施，很可能大大提升加快戰勝新型冠狀病毒的幾率，但不意味中國其他地區就可以徹底松一口氣。「即使武漢人不再走出來，全國其他地區的輸入型病例也將繼續增加一段時間，而且存在那些患者感染他們當下所在地方其他人的可能性。」

（環球時報）