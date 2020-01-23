【武漢肺炎】大V兔主席：遺憾武漢未能控制疫情　不應政治化批評

編者按：武漢肺炎疫情有進一步集中爆發的趨勢。內地大V「兔主席」今天（23日）發表題為《中國在進步，但對疫病的自我防護才是第一位》的文章稱，對武漢沒有在本市內控制住疫情，表示非常遺憾。 不過文章也指出，基於對中國體制的認識，對這個結果也不是不能「理解」。但總體而言，從過去兩三天的發展來看，看到的是中國政府與社會的進步，也看到了未來更大的進步空間與潛力。 文章還強調，人們應把精力專注於疫病防護上，對政府可批評質疑，但不應當脫離中國國情，進行抽象的、簡單化、政治化的討論與批評。

以下為文章節選，香港01已獲公眾號「兔主席」授權轉載：

目前看來，疫情沒有被控制在武漢市，並且已向全國及世界其他地方擴散。武漢是一個人口過千萬的大城市，並且是內陸經濟十分重要、作為關鍵交通樞紐的城市，不到迫不得已也不會封鎖城市。理想的情形，當然是在更早的時候就把疫情在武漢市內控制住。

但實際操作可能非常困難，本人是徹底的外行，但即便外行，也能看出實踐中的困難。這畢竟是一個之前不存在的新型病毒，出現在普通感冒、流行性感冒及其他呼吸道感染疾病盛行的1月份，要從各種疾病中辨別出這樣一個新型病毒及病症，識別及總結出症狀，對病理學、流行病學形成分析，對傳染性及危險性做出判斷，製作穩定的檢測試劑並推廣，是需要過程的，這就是和時間賽跑。在這個過程中，病毒還可能動態發展，升級變異。說實話，作為絕對的外行，筆者真的不知道在一所人滿為患、資源稀缺的大城市公立醫療體系裏，如何能在無數病患中發現疫病，判斷其重要性，並及時做出反應。總之，在這個與時間賽跑的過程中，任何一個環節一旦慢了，一個判斷失誤了，就可能使得一個可能是非常嚴重的疫病突破某個傳播的臨界點，造成更大的傷害。

1月22日，一名醫護人員在武漢市漢口火車站為一名乘客量體温。（美聯社）

筆者會懷疑，歷史上也有類似其他案例出現。然後，在很多情況下，最後並沒有確認出傳染性、危害性特別強的新型病毒。也就是說，我們的疫病防控體系是在既有經驗（SARS等傳染性疾病）基礎上，總體符合中國醫療的實際發展水平（以有限資源面對超級龐大的人口）的一套安排。它可能有很大的短板，在超級強大的新型病毒出現時就暴露出來。只有在這次疫病結束之後，才可能復盤，對這套體系做進一步的優化和改善。

筆者在醫學領域完全是門外漢，但非常清楚公共健康作為一個學科及公共政策領域的艱難：一方面受到醫療知識、技術水平及綜合醫療資源（包括經費、人力、設備）的限制，一方面又要考慮政治、經濟、社會及心理因素與代價，而人口基數的龐大會將讓所有問題更加複雜。最後，要制定一套能夠最大化公共健康、最小化疫病及其他衛生/醫療問題對社會人口傷害且可執行的制度與體系。烈性傳染病只是公共健康問題中的一種。危害很大的烈性傳染病又不是經常發生的，但一旦發生危害又特別大。總之，制度體系需要一個試錯、改善的過程，需要時間，不可能一日建成。2003年的SARS給予我們經驗；2020年的武漢肺炎也是。筆者以為，越往後，這套體系會完善、越成熟。

筆者之前撰文，指出政府及時、準確、全面、坦誠地提供關於這次疫病的信息是應對這次疫病危機的重要組成部份。在最高領導的指示下，我們看到，這兩天的改善巨大：官方提供的信息也是井噴式的。1月22號（周三）當日，國務院新聞辦公室請國家衛健委召開了新聞發布會（並指出形成每日溝通機制，直至疫情被控制、不需要再每日通氣止）；湖北省召開了新型冠狀病毒疫情防控工作新聞發布會；武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部召開新聞發布會；武漢同濟醫院召開新聞發布會；山西省政府新聞辦舉行新聞發布會。

武漢未能控制住疫情是非常遺憾的，並且對其15名醫護人員被感染、「人傳人」的事實未能及時通報，後面應該復盤檢討並追責。這可能說明我們的疫病危機應對體系還有問題，同時還有很大的改善空間。

網傳售賣多種野味產品的「大眾畜牧野味」目前已閉店。（紅星新聞）

但另一方面，也要看到，中央政府一發現情勢不對，就快速做出反應。從北京到地方整個政府機構及官方輿論機器立即朝一個方向行動起來。一方面，對疫情公開透明成為一種政治正確和紀律（地方政府或職能條線如不遵守這個政治正確和紀律，往後是要被追責的），另一方面，確實也在提供大量的、及時的疫情通報。短短的一兩日內，群眾們獲得了關於本次疫情的井噴式的資訊。官方資訊一旦密集推出，流言及陰謀論雖然不能杜絕，但馬上少了很多。

這說明社會是在進步的。2020年的中國和2003年SARS時的中國確實是不一樣的。從官方到民間，人們的意識都已經發生了巨大的轉變。各方都能看到歷史經驗，都不希望重蹈SARS的覆轍。

信息科技的發展也極大加速了整個進程。2003年SARS時期，只有QQ和MSN等所謂的即時通訊信息，但沒有普及的智能手機、移動互聯網、社交媒體平台（那時已有blog，但沒有當今意義的社交媒體——連facebook也是在2004年才創立）。

今非昔比。今天，有了移動互聯網，有了社交媒體，信息交互變得非常之快。它提高了中央政府的反應速度，提高了政府信息傳播的速度，幫助並加速了群眾對這種反應的獲得感。這時，移動互聯網和社交媒體等信息科技手段可以使得社會以更快的速度形成一個共識，更加快速的邁向共同的目標。

+ 3 + 2

總之，對武漢沒有在本市內控制住疫情，筆者表示非常遺憾。但基於對我們體制的認識，對這個結果也不是不能「理解」。但總體而言，從過去兩三天的發展來看，我看到的是中國政府與社會的進步，也看到了未來更大的進步空間與潛力。

關於本次武漢肺炎事件，筆者以為，我們作為個體，還是應當把更多的把精力放在獲得關於疫病的科學信息，專注自我及家人的疫病防護。這些是比較現實的。

對政府可以批評和質疑，但也不應當脫離中國國情進行抽象的、簡單化的、政治化的討論與批評。要能看到公共衛生政策的複雜性、相關政府部門做出制度及具體選擇時所面臨的各種約束。要避免簡單化、政治化、情緒化的、「公知化」的討論問題，更要避免相信及傳播陰謀論。在極度關注自我和家人身體安危的情況下，也可以有一些歷史觀和抽離感，少一點憤青情緒。