【武漢肺炎】封城防疫嚴陣以對　中央可在港應用「戰時決心」？

武漢肺炎疫情引發各方關注。繼國家主席習近平、總理李克強作作出指示後，副總理孫春蘭於22日赴武漢督導，要求各級官員落實最嚴格防控措施，防止疫情向其他地區擴散，並要求公開透明發布疫情以及時解除疑惑，維護社會正常生產生活秩序。 據中央社報道，網上一度有消息說中部戰區根據軍委命令，配合封城，但半小時內已消失不見。

一度被譏為「愛國病毒」

這一次疫症爆發，初期內地民間仍是鬆容以對，主因之一是武漢官方派了不少定心丸。有紀錄的最早病例出現在12月初，消息廣為流傳，但官方至12月底才正式公布「不明原因肺炎」爆發一事屬實。到了1月初，市衛健委仍說：「截至目前，初步調查表明，未發現明確的人傳人證據，未發現醫務人員感染。」

1月22日，香港確診首宗病例，患者乘昨晚乘高鐵抵港後，因為發燒直接送院。患者為39歲男性，武漢市民，一同抵港的四名家人曾入住尖沙咀皇悅酒店，現已飛往菲律賓馬尼拉。（林振華攝）

官方的話說得巧妙，只講「未發現」而不直接「否認」，正面些理解是為了「避免引發公眾恐慌」。可是隨著疫情擴散，中央派遣國家衛健委高級別專家組赴現場視察，事態就急轉直下了，組長鍾南山就透露，廣東有兩名患者未去過武漢，但有家人前往武漢後染病，因此病毒「肯定有人傳人」。

專家之言也許還不夠份量，地方反應急轉彎的轉捩點是1月20日，當晚習近平就防疫作批示，要求「把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位」。之後武漢肺炎不再是「愛國病毒」，傳播範圍限於武漢和海外地區，以至由貴陽到上海，各地新增病例都忽然「大爆發」。

武漢千萬人須守「蒙面法」

有論者說是地方官為免惹麻煩，要等中央「開綠燈」，也有論者指疫症複檢手續需時，因此延誤了公布時間。不管是「刻意」或「不刻意」，病毒傳播都不會等人，中央眼見地方政府反應遲緩，在適當時刻派專家組調查，得出結論後大刀闊斧警示，反映亡羊補牢的決心。

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現時武漢交通內外停頓，強制進出公共場所要戴口罩，市長更直言全市已進入「戰時狀態」。迄今為止，武漢市內少不免出現車龍和人龍，搶購必需品，但以一座千萬人口的城市來說，迄今大致仍能維持「戰時秩序」，市民都須嚴守「蒙面法」。網上更傳出解放軍中部戰區協助封城，但該消息出現不到半小時即遭刪除。

斷言「非常手段」能否遏制疫情是言之尚早，施行手法也確實引起民眾爭議，但至少在現階段體現了一點：北京在危機處理方面有雷厲風行的決心，不會因轉身難看而拖延糾錯糾偏的步伐，必要時更可以利用龐大政治空間，做得到大刀闊斧，推進整體行動。

鼓勵港府推深層次改革

反觀香港局勢，中央如果有決心解決問題，工具箱內不乏可行選項。首先是「有錯必改」，例如「01觀點」曾指出，中聯辦易帥或掀改革新風，改善「聯絡工作」，突顯以往的主事者以鬥爭思維看待非建制派，甚至被視為在政圈內「拉幫結派」，沒有為團結香港力量作努力，徒加深社會分裂。

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其次是中央具有政治能量「重鎚出擊」，推動深層次改革。「01觀點」就曾呼籲，中央在「一國兩制」框架下，掃除既得利益集團所設重重障礙，鼓勵港府審時度勢，成立「衝突檢討委員會」、「深層次改革委員會」及「特赦與和解委員會」，平息民怨、停止耗損，讓社會聚焦於改革，助香港重生。

雖然防疫工作仍是進行中，但已表現出中央「大刀闊斧」的能耐，即使地方政府犯上錯誤，中樞機關還是具僅足夠決心和手段，出手撥亂反正。至於中部戰區協助封城一事，或許只是一個誤傳，但若果形勢一發不可收拾，相信中央已準備好各種應對方案。治港政策也是同樣道理，多管齊下實在是必不可少。