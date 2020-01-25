專訪鄭永年：香港平靜之下危機加重　北京不能繼續無作為

香港反修例風波爆發至今，街頭已漸漸恢復平靜，但有關香港局勢的走向依然被外界所關注。日前在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會的香港特首林鄭月娥在接受媒體採訪時表示，中國國家主席習近平曾三次明確表示，不會以香港的反修例示威為由，收緊對香港的管控。另外，港府將成立一個獨立委員會，研究香港的局勢。 近日在全球化智庫（CCG）舉辦的公開論壇上，《香港01》專訪了新加坡國立大學東亞研究所教授、CCG學術專家委員會主任鄭永年。在他看來，中國中央政府治港最大的問題是不作為，這一點在香港危機加深的背景下亟需解決。

香港修例風波表明上平靜了許多，但相當數量的香港人對於港府和中央政府的看法並未改觀。（AP）

01：香港的暴力示威已經退潮，雖然騷亂並沒有徹底消失，但香港看上去平靜了許多。但在心理層面，恐怕沒有人敢說香港的反修例風波已經翻頁。

鄭永年：香港問題我們不要太理想，平靜下來才是危機加深。

為什麼他們（示威者）平靜下來了？因為他們覺得不需要那麼暴力了，可以透過其他的方式達到他們的目標。現實的說，示威者還能不能繼續上街鬧事已經無所謂了，首先區議會已經讓反對派掌管了，區議會手裏有100多張特首選票的（記者注：根據香港《基本法》的特首選舉委員會組成辦法，1200個委員中有117個經由民選區議員相互選出而產生）。下一次是立法會選舉，立法會基本上也是反對派會贏。反對派贏下這兩塊陣地以後，建制力量就只剩下一個特首了。甚至如果下一屆特首選舉，真的選出了一個反對派陣營的特首，怎麼辦？

所以我說，平靜下來了是因為他們（反對派）不再需要那麼暴力，可以通過更和平的方式來達到他們的目標。這對北京方面來說，是個更大的危機，如果未來選出一個不是北京所能接受的特首呢？所以不能掉以輕心，香港平靜下來才更意味着危機加深。

01：北京和港府還有哪些調整的空間？

鄭永年：北京和香港政府必須要有作為。中國政府這些年來在香港問題上最大的問題，是沒有在香港追求自己的利益。在香港，英國人在追求他的利益，美國人在追求他的利益，香港既得利益者也在追求他的利益，為什麼中央和香港特區政府就沒有追求自己的利益？1997年迴歸以後那麼多年，在做什麼？迴歸以後香港用的教科書，根本沒有關於中國的歷史，講的都是反共反華的內容，難道是過了這麼多年現在才發現嗎？那些中聯辦的官員在幹什麼？

大陸必須要自我反省。你可以罵其他人（在香港搗亂），但是人家追求自己的利益也算是天經地義，而你一直沒有追求自己的利益，以至於現在出了這麼大的問題。

另外，用什麼樣的方式（追求自己的利益）？好像（什麼方式）都沒用上。像過去半年香港發生的數不清的示威活動，反對派在組織上十分善用社交媒體，你為什麼沒使用？包括大陸方面的宣傳，各個官方媒體上還是自說自話，還是給大陸人看的，根本進不去香港（的輿論場），為什麼不利用香港「言論自由」這個東西去做宣傳攻勢呢？

所以還是不作為的結果，方法是有的，但是要有作為。更需要有危機意識，香港的危機在加深。

在整個反修例示威期間，大陸的輿論宣傳對港人很難產生影響。（Reuters）

01：距離今年香港立法會選舉還有不到9個月的時間，北京還有足夠的時間去應對嗎？

鄭永年：來得及，香港所有的東西都是同中國大陸依附在一起，香港是「跑」不掉的，哪怕是像台灣那樣，選出一個民主派的特首，也「跑」不掉，所以也不用太悲觀。

關鍵是你要努力，要讓形勢往對你有利的方向發展，而不是總眼睜睜看着局面像不利於你的方向發展。治港最大的問題就是該作為的不作為，在我看來，過去6個月中，那些所謂「愛國愛港」的場面，不都是虛假的嗎？反對派「高度自治」，天天在經營鬥爭，「愛國愛港」的人去唱紅歌，（沒過一會兒）馬上就閃掉了。為什麼不做（更多）？（遭打砸的）中資企業為什麼不叫保安？都是不作為的結果。

01：你認為具體有哪些合適的作為方法？現存的矛盾是，如果北京對香港「緊」一些，可能引發更大的反彈；「鬆」一些，就更有點放任自流的意思了。

鄭永年：說到底還是不作為。我開玩笑地說，人家這些反對派用「毛澤東的方法」來對付你，你用「蔣介石的方法」對付反對派，「蔣介石的方法」能對付過「毛澤東的方法」嗎？你如果要對付他們，只能用「比毛澤東更毛澤東的方法」。（大陸這邊）有沒有用呢？

01：「比毛澤東更毛澤東的方法」是什麼？群眾路線嗎？

鄭永年：對，群眾路線，人家在走「群眾路線」，在打「遊擊戰」，而你根本不通過群眾，虛虛假假的，「身在曹營心在漢」。

01：但香港的主流民意根本聽不進大陸方面的任何敘述，而中央治港機構又是「老辦法不管用，新辦法不會用」，所以具體該怎麼走群眾路線？

鄭永年：最根本的還是民生問題。香港也就是七百多萬人，解決問題的鑰匙我覺得在於大灣區，如果能在珠江三角洲發展出相應的產業、足夠的住房等配套基礎設施等，香港問題可能就解決了。我一直在提倡要把珠江三角洲、把粵港澳大灣區（建設成中國）內部的歐盟版，但有沒有真正去做？其實是很容易解決的東西，就是沒人作為的結果。