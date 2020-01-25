山東艦對峙林肯號　中國如何改寫南海命運

儘管中美軍方近兩年都在強調管控分歧、將兩軍關係打造成為兩國關係的「穩定器」，但是中美兩軍在南海的狹路相逢依然無法避免。就在2020年的第一天，從美國社交媒體推特（Twitter）上流傳的一張衛星照片並配文稱，2019年聖誕節當天，服役不到10天的解放軍山東艦航母編隊，在準備從南海前往台灣海峽途中，與美國海軍「林肯」號航母編隊「偶遇」。

照片顯示，面對美軍「林肯」號，山東艦航母編隊組成三角隊形，山東艦則由3艘戰艦護衛位於C位。據稱這張衛星照片疑似由中國的「高分三號」衛星拍攝。

推特上流傳的一張衛星照片稱，2019年聖誕節當天，解放軍「山東艦」航母編隊在南海與美軍的林肯號航母編隊相遇。（Twitter@LDUSNews）

眾所周知，隨着002型中國國產航母山東艦於2019年12月17日正式服役，解放軍迎來雙航母時代。這不僅大幅增強中國的海上實力，還能夠協助推進並維護中國在全球的利益佈局。對於中國在南海的軍事佈局更是意義非凡。

曾經的被動與難堪

其實就在山東艦服役的前幾天，關於中美兩國海軍2016年7月在南海對陣的相關內幕，再次在中國互聯網上流傳。這則舊聞翻炒背後，是中國民間對美國一度在南海「耀武揚威」憋悶情緒宣泄，以及對中國海軍力量崛起的寄望。

當時在美國主導的南海判決案宣判背景之下，為了壓制中國，美國「里根」號和「斯坦尼斯」號兩艘航母，配以大約10艘戰艦和各類戰機約150架擺陣中國南大門，解放軍4名上將，當時的海軍司令吳勝利、政委苗華，軍委聯合參謀部副參謀長王冠中和南部戰區司令員王教成帶領北海、東海、南海三大艦隊精鋭齊聚南海。雙方一個月僵持期間，無數次可能擦槍走火引發戰爭。

2016年6月19日，美軍兩艘航母巡航南海。（US.NAVY）

外界多指在那場南海危機中解放軍以勇氣逼退對手，因為中國軍力不如美國是無法迴避的現實。2001年4月的中美南海撞機事件，中國機毀人亡的難堪記憶更是在中國網絡軍事論壇經常被提起。所以山東艦的服役，不僅是中南海主導的軍事崛起的一部分，也讓中國輿論期待，中美兩軍如若再次南海對壘，解放軍能佔據主動。

對抗與較量

為了控制中國在南海的實際影響，美國一直堅持在南海的「自由航行」。奧巴馬（Barack Obama）政府時期，美國進行了6次航行自由活動。特朗普（Donald Trump）執政後態度更為強硬，在其第一個任期內，美國海軍在南海「自由航行」的次數已經是奧巴馬時期的兩倍。

中國官方的態度同樣日趨強硬。2014年6月27日，在中國第五次全國邊海防工作會議上，中共總書記習近平強調要把國家主權和安全放在第一位，堅決維護領土主權和海洋權益，築牢邊海防銅牆鐵壁。

此前的2013年7月30日，中共中央政治局集體學習時，習近平就已明確，將過去鄧小平提出的「擱置爭議，共同開發」八字方針，修正為「主權屬我，擱置爭議，共同開發」十二字方針，並推動當事國直接雙邊協商會談解決問題，拒絕美國乃至日本等國力量的參與。

+ 5 + 4 + 3

中共高層的態度很快體現在軍方的行動中。此後當美軍繼續在南海偵察中國軍事行動時，中國軍方不僅頻頻出動戰機攔截，且行動越來越具挑戰性。

2014年8月18日，兩架中國殲-11戰機在南海國際空域「滾筒式」攔截美國偵察機。五角大樓發言人當天指稱：中國戰機近距離以90度角擦過美軍P-8偵察機鼻翼，甚至機腹對着P-8展示其已經裝備了武器。2016年5月類似場景再次重演。在海南島東部的一次相遇中，兩架中國殲-11戰機一度接近美國EP-3偵察機不到15米的距離。

雖然並不具備最先進的航母技術，但作為中國自己生產的第一艘航母，山東艦的服役除卻現實的軍事意義，還有中國近百年來在海上軍事的心結。《人民日報》海外版旗下公號「俠客島」曾對山東艦的服役日期做出如此解釋：131年前的今天，也就是1888年12月17日，北洋水師在威海劉公島正式組建。而後發生的事，每個中國人都難以忘懷。因此，選擇這樣一個日子迎來山東艦的服役，本身就具有非常重要的歷史意義。

主動與被動的逆轉

二十世紀九十年代前，受經濟實力、軍事力量等限制，當時中國對主權爭議地區是採取「擱置爭議，共同開發」的求穩主張。此後，中國在南海的姿態隨着軍事力量的變化而改變。

以2012年7月24日海南省三沙市設立為標誌，中共對於南海主權的主張發生轉折，不再停留在口頭表述。期間經過若干次的較量之後，解放軍不僅通過軍改提升全軍士氣，還在武器配備方面突飛猛進，比如前文提到的中美2016年7月軍事世紀大對決。當時，在美國面前中國軍力雖然居於弱勢地位，但是相較2001年南海墜機的屈辱，中國軍力已然上升了一個台階。

2014年6月19日，海南西沙群島主島暨三沙市政府所在地永興島。（VCG）

以此次山東鑑入列為時間節點，南海對於中國軍艦、軍機來說已經不再是鞭長莫及之地，中國對南海掌控能力也不再像以往那般被動。2018年4月的南海大閲兵，解放軍就已經從海陸空全面展示了自己的軍事實力。2018年10月，中國軍艦甚至逼近美國軍艦41米，迫使其緊急轉彎。山東鑑入列後，若再有美國軍艦前往南沙或者西沙群島「自由航行」，必會遭遇中國軍方的「驅離、警告」。

一個明顯的形勢反轉表現是，過去美國對南海偵查，有時只是抵近12海里飛行甚至直接穿越島礁上空的行動。如今，美國的行動退到從島礁領空邊緣打擦邊球地飛過。2019年3月，美國B-52轟炸機就是貼近（near）而非飛越（over）了南海。9月初，美國「里根」號航母前往南海地區執行「自由航行」，衛星照顯示，在南海航行期間，周圍有10艘中國艦艇「圍觀」。11月20日、21日，美國海軍「吉福茲」號瀕海戰鬥艦、「邁耶」號導彈驅逐艦分別進入南沙、西沙島礁鄰近海域，同樣遭遇解放軍海、空兵力的全程跟蹤監視。

就連美國軍艦與菲律賓等國海軍在南海的行動，也有中國海監船在一旁觀望。一個近期的例子是，2019年7月15日，美國海岸警衛隊的巡邏艦和菲律賓的海警船，在臨近黃巖島的海域進行聯合演習期間，中國海警船曾一度接近菲律賓海警船2.9海里。

南海防衛的大三角與小三角。（多維新聞製圖）

這些反轉性的場景無不表明，中國對南海的軍事掌控能力已然從被動轉為主動。通過填海造陸和軍事部署，對南海實行全天候的掌控後，解放軍在南海「心有餘而力不足」的尷尬局面得以化解。

山東艦航母的入列，無疑為解放軍在南海的力量部署加持了「定海神針」。中美軍隊會不會再來一次南海狹路相逢、再次上演一次新的世紀大對峙？也許會，也許不會，但是中國軍隊在南海的改變已經發生。

本文轉自《多維CN》054期（2020年2月刊）中國欄目《山東艦對峙林肯號 中國如何改寫南海命運》

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