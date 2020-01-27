並未離去的街頭政治　全球為何進入新抗議時代（下）

雖然2019年已經過去，但是整個2019年，尤其自下半年開始，世界各地相繼爆發大規模街頭抗爭活動至今並未結束。

並未離去的街頭政治 全球為何進入新抗議時代（上）

2019年2月2日，法國巴黎，「黃背心」運動已步入第12周。（AP）

毫無徵兆還是積蓄已久？

2019年的街頭政治運動危機，不僅訴求看似雜亂無序，而且很多是在幾乎毫無徵兆的背景下發生。就像當年的「阿拉伯之春」，起源於「北非明珠」突尼斯一名小商販與當局發生衝突後選擇自焚。當然，這種毫無徵兆並非真的毫無徵兆。

香港從2019年6月開始至今的反修例運動，雖然源自港人在台灣的一起兇殺案，但抗議人群的不滿並非全在修改《逃犯條例》本身，香港回歸中國之後長期未能消解的社會矛盾才是表象之下的深層次原因。

一直以來，香港的經濟政策完全傾斜於企業與資本，信奉企業獲利之後經濟分配會發生滴漏效應（trickle down economics），忽視政府在經濟分配中的角色與責任，甚至對經濟升級轉型完全缺乏認識和想像，採取撒手不管的態度。香港政府的放任讓資本野蠻發展，官員們認為市場會自動調節，修復扭曲，看不見市民和消費者因此要承受的剝削，更不會預見經濟傾斜瀕臨崩潰可能造成的社會傷害。

對於同樣爆發街頭政治遊行的英國和法國，同樣也是滿滿的政府對社會失衡的無力感。西方經濟總體上的不景氣，經濟衰退、移民問題和原有的種族衝突及政治撕裂等，都製造了大量不滿，民怨四起，才使得各大政治力量彼此糾纏。再加上極端民粹思想的泛濫，也使得互不妥協的利益集團讓西方民主制度失去了必要的彈性，直接導致矛盾的總爆發。

社會的割裂造成了精英階層與平民階層的二元對立，長久的傲慢與輕視讓政治家的野望與底層民眾的憤怒直球對決。說到底，西方世界內部的紛紛擾擾都是全球化的紅利被資本寡頭們瓜分殆盡，社會的貧富差距和階級對立越來越嚴重，原有的穩定性社會結構土崩瓦解所造成的。

自從金融危機消滅了作為社會穩定器的大部分中產階級後，西方世界從2011年佔領華爾街運動爆發一路走來，愈加動盪不安。

2019年8月13日，香港機場旅客們與試圖通過香港國際機場登機口的抗議者發生爭執。(美聯社)

新自由主義迷思

今天的世界，很多國家社會積弊難以清除，社會公平難以提升，致使社會發展失衡。於是從北非到東南亞，街頭遊行抗議在2019年集中爆發。如果將時間線拉得更長一些，以阿拉伯之春作為這一輪街頭政治風潮的起點，我們會發現，街頭政治從欠發達國家向發達國家蔓延，意大利、法國、英國、美國都曾上演同樣一幕，特別是越發達的經濟體，更夾雜着民粹的興起。

作為「遠東最後一個自由主義堡壘」，香港人不僅不滿港府的治理能力，還認為是因為自由受到中共侵犯才走上街頭。但是正如大多數社會抗議一樣，這個生長在自由主義土壤裏的街頭運動，不滿建制政府，不滿資本家，要求平等。在持續了半年多的香港反修例遊行中，不時可見英國國旗、美國國旗與代表戀殖的龍獅旗飄揚。

在香港社會的價值觀中，自由資本主義乃至原教旨資本主義一直被視為圭臬。不可否認，資本主義是人類進入現代社會的功臣，但亦有人說，它同樣會成為現代社會的掘墓人。由於蘇聯解體，再沒有人質疑資本主義，一些學者甚至認為「歷史已經終結」。

香港在資本主義的懷抱中，曾經看着內地社會主義的風雨飄搖，更堅定對資本主義的認知和堅持，卻無視深圳河對岸在改革開放中走出困境，而資本主義世界卻出現了各種社會不公與衝突。

資本主義將一切交給利伯維爾場（源自法語Libreville，或稱自由市場），市場之外的很多制度安排和機制等有意無意地被新自由主義者忽視，比如分配、產業發展等。但市場並非萬能，「民生是最大的政治」，奉行新自由主義國家的最大弊病是沒有處理好這個問題，只注重經濟增長而忽略民生及其附帶的公平內涵，並不等於國家的健康發展。

2019年11月6日在黎巴嫩貝魯特舉行的反政府抗議活動中，警察試圖阻擋抗議人群。（Reuters）

當政府放棄了或者失去了調控的「手」，任由資本主義肆意發展，最終結果就是在看似「自由」的面具背後，「大魚吃小魚」的黑暗叢林邏輯盛行，大財團（閥）掌握絕大多數的社會資源，年輕人無法出頭，階級固化，民眾缺乏希望，一切唯資本論。從2011年的佔領華爾街，到今天智利、香港等地的街頭風波，都表明在自由主義的挾裹之下，資本主義制度無法妥善解決社會公平正義的問題。

將一切交給市場，勢必使資本主義社會，即便是發達經濟體未能擺脱新自由主義的社會不平等通病。因為新自由主義的典型特徵是將私有制、市場化與經濟增長之間的關係過於教條化和簡單化，片面強調市場自由化的有效性，而否定政府調控的積極作用。

當經濟增長比較理想時，這種矛盾和失衡有所遮掩，一旦經濟下行，矛盾積累到了臨界點，鍋蓋就會被掀開。但事情背後並不是單純經濟下行的問題。如果只有經濟數量增長，沒有經濟質量的提高，沒有結構優化，就不能惠及民生的改善。

以美歐為代表的西方政客和學者，可能已經得到了一個時機，需要全面、深刻地反思，為什麼在人均國內生產總值（Real GDP per capita）已經很高，物質文明高度發達的資本主義世界，會頻繁地出現街頭運動？這是資本主義國家、特別是發達經濟體的迷思。

本文轉自《多維CN》054期（2020年2月刊）專題欄目《並未離去的街頭政治 全球為何進入新抗議時代》

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