【封疆大吏面面觀】「懂政治」的陝西「一把手」或難更進一步

2020年中共地方年度大戲基本已落幕，預料中的人事佈局或有應驗，亦有不少意外的安排讓人猜測背後的原因。比如樓陽生、尹弘、陳潤兒、石泰峰等人的依次歸位。這觸發了人們對不久後的中共二十大人事排布的新聯想。 兩年後的中共二十大，將是習近平上台10周年的日子，無論是中南海內還是各省區實力派封疆大吏都在窺伺着更進一步的機會，尤其是象徵最高權威的25人中央政治可能面臨50%左右的新陳代謝。地方實力派人物中誰是當下最耀眼的政治明星？又會如何影響兩年後北京的人事版圖呢？香港01通過縱橫向的條件對比分析，試圖給出人們一份「客觀」的名單。

胡和平曾多次公開發表擁護「核心」言論，讓外界注意到中共政壇的「表忠」現象。2017年11月3日陝西省委書記、省長「一肩挑」的胡和平到楊家嶺，瞻仰中共七大會議舊址。（陝西省政府網）

香港01曾在《觀察站：一場艱難的升遷之路 為何說中共是「精英政治」》一文中有過這樣的觀察，要想成為中共政壇主政一方的地方大員，按照當今主流的政治升遷路徑，716萬公務員，31個省自治區直轄市，93個中央部門，從普通公務員上升到這些部門黨政一把手的機率是5萬分之一。但是近年出自國企與高校系統的官員比例出現上升態勢，尤為在地方高層政壇體現明顯。

也許外界並不熟知陝西省委書記是誰，但2018年中國上下掀起的「梁家河大學問」應該都略有耳聞。陝西省委書記胡和平被認為就是該「研究課題」的真正發起人。也正因該運動的出現，外界曾一度認為胡和平或會在未來幾年很快仕途再進一步。

2018年5月初，由陝西人民出版社編輯出版的紀實文學《梁家河》在全國書店發行，書中講述習近平兩次回梁家河的場景，以及他當年的知青生活等。書籍出版後，各地官方紛紛組織學習。

頂着「新清華系」標籤進入中共政壇的胡和平也是一位典型的學者型官員。2013年11月胡和平結束了近30年的執教生涯，接替彼時的蔡奇出任浙江省委常委、組織部部長一職，不出兩年便火速由浙入陝，出任陝西省委副書記，象徵性的過渡一年後正式成為陝西省長，至2017年10月升任陝西省委書記。至此，胡和平正式進入政壇不過4年。

在中共這樣的精英政治選拔體制中，尤其需要點出的是，1962年10月出生的胡和平至今也不過58歲，望眼中國31省區地方黨政「一把手」，胡和平是最年輕的地方大員。

對於這位學者型官員的快速升遷，多維新聞早在2015年就有關注，當時文章即點出在「之江新軍」、「閩江舊部」等人事團隊中開始隱現「水木清華」的身影。而就學、執教清華的胡和平正是在2013年從清華大學黨委書記的職位轉入地方政壇，自此開啟其升遷快車道。

當時多維新聞還注意到胡和平與其在清華的前任陳希有着極其相似的職業軌迹，陳希也是從清華黨委書記一職轉任教育部副部長，而後進入地方一步步走向中組部部長，掌控中共人事大權。外界甚至有這樣一種說法，認為2013胡進入浙江任職即是陳的舉薦，因為當年陳希剛從中國科學技術協會轉至中組部，而胡與陳在清華時有過共事經歷，且配合良好。

當然不排除中組部「舉賢不避親」，但中共的人事考察都有極為嚴苛的審核標準，尤其是被納入中共人事培養梯隊的官員，更是如此。內地媒體曾在2017年胡正式升任陝西省委書記時有過一篇文章這樣描述：這位新晉地方「一把手」，身材中等，體格健碩，生就一副熱忱迷人的面貌。暖意十足的笑容下，營造出一種温文儒雅的氣場。事實上，接觸過的人都評價他為人隨和、實在、不擺官架子，還博聞強識、講究系統、注重邏輯，工作方面善於整體推進，同時不拘泥於就事論事，格局和站位都比較高……

雖然是「學而優則仕」的典型代表，但胡和平留給外界的並不是一個學者型官員的形象，而是懂政治的官員。無論如何，胡和平的升遷速度仍是一眾中共官員豔羨的目標。當然外界評價一個地方大員很難有機會通過這些主觀的感受去判斷，更多的是從其政績以及較為人所知的事迹中作總結。比如2018年的「梁家河」熱。

習近平少年時期曾在陝西梁家河度過7年知青歲月。（資料圖片）

據媒體公開報道，當年，陝西省委書記胡和平曾到75年前中共前國家領導人習仲勛調研過的地方陝西綏德縣郝家橋村，吃住都在村民家中，進行蹲點調研。後來又到中共總書記習近平早點在基層工作過的地方梁家河村調查研究，倡導大力宣傳《梁家河》著作，後來造就了「梁家河」熱以及後來的輿論爭議。除此之外，胡和平曾在中共黨刊《黨建》撰寫的《堅決維護習近平總書記的核心地位》一文也曾引發過外界對中共政壇「表忠」現象的關注。文中說：要把擁戴核心作為最重要的政治規矩。習近平總書記成為黨中央的核心、全黨的核心，是眾望所歸、當之無愧，具有深厚的政治基礎、思想基礎、實踐基礎、群眾基礎……，我們要把堅決維護習近平總書記核心地位、維護黨中央權威和集中統一領導作為最大的政治、最高的政治原則和最基本的政治責任。並稱贊（習近平）「具有俯瞰歷史的宏闊視野、駕馭全局的高超智慧、革故鼎新的雄才大略」。

按照這樣的晉升速度，再過2年，中共二十大之時，胡以60歲的年紀應該位列最具有政治資本「候選人」，然而過於順遂的升遷車道並不一定是絕對的優勢。至今胡入仕不過7年，浙江2年雖然是較為鍛鍊人的組織部長，但是時間過短。在陝西主政期間，本身陝西並不是廣東、江蘇那種經濟大省，有亮眼的成績單，且陝西的轉型早在胡之前就已提出，因此，這很難為胡政治成績添色。更重要的是，除去浙江兩年的任期，胡僅在陝西主政，沒有多次歷練的經驗，地方經驗的相對不足恐怕是其更上一層樓的短板。