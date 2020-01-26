【武漢肺炎】胡錫進：公民責任感和行為規範性將扮演重要角色

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散。湖北的大部分地級市都已「封城」，內地30個省、市、自治區啟動重大突發公共衛生事件一級響應。 官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，除了國家進一步加強管理和採取有效措施之外，公民的責任感和行為的規範性將扮演重要角色。如果都能做到，全國性疫情大爆發的可能性就會大為降低。

胡錫進認為，公民的責任感和行為的規範性將扮演重要角色。（資料圖片）

胡錫進稱，在全國其他省市，接下來能否控制疫情的進一步發酵，除了國家進一步加強管理和採取有效措施之外，公民的責任感和行為的規範性將扮演重要角色。首先，從武漢等地流入其他地區的人們一定要向當地通報相關信息，自覺做到自我隔離。即使有人沒有通報自己來自地區的信息，在兩周時間內也要做到避免與周圍人接觸，這是對其公民道德的一次檢驗。如果這些人都做到了這一點，在湖北省之外疫情大爆發的可能性就會大為降低。

他表示，武漢地區在最早錯過控制疫情大規模擴散的最佳時期。接下來要戰勝疫情僅靠官方的補救措施已經遠遠不夠。控制病毒的繼續傳播必須變成一場「人民戰爭」。對病毒的恐懼能夠帶來人際交往的大規模下降，但這是面上的作用，點的準確控制離不開相關人們的主動貢獻。

胡錫進指出，各級政府要採取各種方式促成對病毒傳播者的及早發現，比如運用大數據尋找確定高危人群，通過設備檢測在公共場所發現體溫超標的人等等。（資料圖片）

加強宣傳很重要 不能歧視疑似患者

胡錫進認為，在湖北之外，大多數感染上病毒的人是了解自己有這方面較高風險的，他們在發病之前通報周圍的相關機構或者自我隔離有著關鍵意義。這是任何其他措施難以取代的。

他補充道，僅靠呼籲大家表現出覺悟是遠遠不夠的。各級政府要採取各種方式促成對病毒傳播者的及早發現，比如運用大數據尋找確定高危人群，通過設備檢測在公共場所發現體溫超標的人等等。加強宣傳很重要。對潛在的病毒傳播者要實施隔離和醫學觀察，但決不能歧視他們。完成了隔離期確實不再有傳染危險的人，周圍社會要毫無保留地重新接納他們。我們的社會一定要形成共同防控、相互幫助、彼此關懷的疾控文明。

他結尾道，戰勝新型冠狀病毒同時是對各地治理能力和公民素質的重大考驗，它是中國社會必須闖過去的一個關口。「中國發展積累了很多資源和力量，但也會經歷一些特殊的考驗。面對這次疫情，我們應當也必須證明自己是不懼任何遭遇戰的。」