【觀察】武漢肺炎教訓大　中國應建立現代疫情防禦體系

2003年的SARS源於廣東的野味，2019年的新型冠狀病毒源於武漢的野味，野味給中國和世界帶來大麻煩，經濟損失動輒千億，更導致數百人喪生。中國是應該吸取教訓，合理管控野味，建立現代疫情防禦體系了。

此前，中國科學院院士、中國疾病預防控制中心主任高福在國新辦發佈會上表示，此次新型冠狀病毒的來源是武漢一家海鮮市場銷售的野生動物，並且病毒存在變異的可能，疫情有進一步擴散的風險。中國衛健委高級別專家組組長鍾南山院士在接受採訪時也分析稱，根據流行病學分析，此次新型冠狀病毒來源很大可能是野生動物，比如竹鼠、獾等。中國疾控中心也於近日在病毒溯源研究中取得進展，證實武漢華南海鮮市場存在着大量新型冠狀病毒。

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據內地媒體報道，中國南方各地偷偷銷售的野味多種多樣，包括斑鳩、野兔、刺蝟、野豬、穿山甲、果子狸、白麪狸、竹鼠、黃猄等等。此次武漢華南海鮮市場旁被曝光的「大眾畜牧野味」更是銷售100多種野生動物，而中國法律允許經營的野生動物只有五六十種，可見中國野味市場的違法經營十分嚴重。

中國存在大量的違法野味經營活動，病毒傳染風險大，必須嚴格執法查處。（VCG）

有中國野生動物保護協會志願者稱，很多販賣野味的商戶雖然持有《野生動物經營利用許可證》，但往往會超範圍經營以及私自捕獵野生動物，「許可證上允許售賣的動物就擺在明面上，其他不允許的會藏起來偷偷地賣。」即便是從正規野生動物養殖場引進的動物也可能是野生的，因為養殖成本高，難度大，野生與養殖區別不明顯，所以很多養殖場裏的動物也是從野外偷捕獵來的。並且出售的動物需要有《動物檢疫合格證明》，而現在很多市面上售賣的「野味」並不具備此證明，「很難判斷這些售賣的動物是不是野生的以及是否攜帶病菌。」

每到春節是野味銷售最火熱的時候，有商戶稱，春節前幾個月經營的好，全年生活無憂，足見其中利潤豐厚。據瞭解，野生動物售價很貴，果子狸每斤達175元人民幣，白面狸每斤170元，有的野生動物每隻上萬元。與每斤20元到50元左右的豬牛羊肉相比，野生動物可算得上「高檔」飲食。據估算，中國地下野味市場規模已達上百億，很多人靠此發家致富，這應該是其屢禁不止的一個重要原因。

有買的就有賣的，當然最根本的還是中國人好這口。中國飲食講究「鮮美」，不少人認為野生的食材味道最好（其實野味很少有好味道），所以很多人喜歡嚐個鮮。加上中國傳統中醫藥的「吃補」文化，一些野味可以入藥，有補氣養血、養腎壯陽等說法，更讓一些相信此道有錢人不惜花費，嗜好野味。還有中國人好面子，有些「土豪」以吃到一般人吃不到的野味為傲，可以顯擺，產生一種有錢人的「優越感」。所有這一切，都給中國的野味管理帶來挑戰。

春節前野味交易最活躍，人與野生動物的接觸最頻繁，兩次疫情都是此時爆發的，如此下去幾乎可以預言，只要中國人繼續「嗜好」未經過檢驗檢疫的野味，野生動物身上攜帶的病毒還會再次傳染給人類。吸取兩次疫情的沉痛教訓，無論有多少挑戰，中國都必須加強野味管理，修補監管漏洞，徹底斬斷野生動物攜帶的病毒傳染給人類的販售鏈條，真正實現中國食品管理的現代化。

如何做好野味監管，香港的一些做法或許可以為內地提供些許有益的的借鑑。自禽流感和2003年非典爆發後，香港加強了對野味和活禽的監管。2005年及2008年，港府推出活家禽零售商自願性退還牌照的安排，通過減少活禽的零售點的方式，降低市民接觸到活家禽的機會。據瞭解，在2004年5月計劃推出前，香港有814個活家禽檔口，至2019年6月香港準售賣活家禽的檔口或店鋪牌照只剩下129個，香港市民接觸活禽的機率大大降低。

吸取武漢疫情的教訓，中國需要儘快建立現代疫情防禦體系。（AP）

對於現存的活家禽檔口，街市（菜市場）的經營者也對雞檔的主人提出了不少附加條件。例如會要求有售賣活禽的檔主穿上圍裙和膠靴，接觸活禽和放血時加戴橡膠手套，檔位加裝透明塑料板、不允許顧客觸摸活家禽等。香港人愛吃蛇羹，商家要售賣活蛇，需要獲得香港食環署發出的「新鮮糧食店牌照」以及向漁農護理署申請「動物售賣商（食用爬蟲類動物）」的牌照，但售賣的品類只有蜥蜴、蛇和龜。

而對於非法在香港輸入野味、肉類、家禽、蛋類等，香港法律規定可處以5萬港元罰款和監禁6個月。嚴格監管，嚴格執法，加大處罰和懲處力度，讓違法商人受到法律的嚴懲，香港野味和活禽管理收到實效。內地也可以參考香港的做法，在監管和處罰方面下功夫。

中國現有法律有野味經營的相關規定，對野生動物也有相關的保護法規，不過，現實中普遍存在執法不嚴，監督不到位的問題。對此，吸取教訓，中國應該建立嚴格執法的機制，嚴查違法野味經營，保證發現一起查處一起，徹底打掉未經過檢疫的地下野味經營活動。處罰力度需要加強，中國相關法律法規應該從嚴修訂，讓違法經營野味的商人付出高昂代價，甚至讓他們坐牢，以儆效尤。同時，保障、監督合法合規的野味養殖、銷售活動，保證合法銷售的野味具有動物檢疫合格證明，切斷野生動物身上的病毒傳染給人類的路徑。當然，相應的知識宣傳教育也必不可少，讓人們認識到偷食野味的風險。

另外，中國也應該建立現代疫情防禦體系，切實做到一旦發現疫情，迅速反應，管控到位，將疫情控制在一定範圍，堅決避免像SARS、武漢肺炎這樣的疫情擴散，危害全國甚至世界。必須承認，此次武漢疫情迅速擴散確實存在反應遲鈍，管控缺位的問題，未來這一短板必須補上。其中的關鍵還是從中央到地方省市，都應該建立有章可循的疫情防禦機制，保證無論疫情發生在哪裏，各地方政府都能夠迅速啟動防禦機制，從容應對，避免大規模疫情的再次爆發。