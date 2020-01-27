【武漢肺炎】湖北「解封」無期？　4組關鍵詞測疫情發展

據中國政府網消息，受中共總書記習近平委託，今天（27日，農曆正月初三），中共中央政治局常委、國務院總理、中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長李克強來到武漢，考察指導疫情防控工作，看望慰問患者和一線醫護人員。 同日，港大醫學院院長梁卓偉指，根據年初一的數據分析研究，估算武漢約有25630宗確診個案，當中不包括沒有表面病徵的「隱形病人」。他續指，如包括潛伏期間的病人，將有43590名病人。

一、傳染率

新型病毒可怕之處在未知數，病癥、潛伏期、高危族群、傳播途徑和治療方法至今通通仍然未有定論。更有不少案例顯示，病毒帶原者表面上可以全無症狀，又或者未有發燒之類嚴重症狀，以至病患不自覺地在社區或跨地域「播毒」，醫療機關也難以追蹤所有傳播源頭。

李克強抵達武漢考察指導疫情防控工作。（中國政府網）

國家衛健委主任馬曉偉就指出，從傳播特點來看，部分病人早期體溫不高或正常，輕症病例較多，存在隱性感染者，「行走的傳染源」令防控難度大大增加。

二、封城

也許有見及此，北京都使出「非常手段」，先是在23日封鎖武漢，接下來更在湖北省連封逾10個城市，涉及近5千萬人口，變相是「源頭堵截」。不過武漢市長周先26日在記者會上表示，因為春節和疫情的影響，目前有500多萬人離開武漢，另有內媒指當中有3成人已離開了湖北。

新型病毒本來就難以防控，加上高危族群已散布海內外各地，單是武漢就數以百萬計，所以「封城」是否可以奏效，仍然是未知之數。

▼按圖了解新型冠狀病毒從動物向人群傳播的過程

三、社區感染

要判斷「封城」是否奏效，標準之一湖北以外有否「大規模爆發」，出現大量「社區感染」案例。假如新型病毒已在他省落地生根，找到新一處傳染跳板，那麼即使持續增加「封城」數量，操作難度方便會劇增，作為防疫手段的邊際效果亦不斷下降，反而會動搖抗疫士氣。

迄今為止，除了重災區武漢，河南省亦開始在城效興建「隔離醫院」，這一著可以為預備大規模爆發之用，亦是「封城」之外的另一選擇。與此同時，安徽省於27日承認省內已出現「聚集性疫情情況」，表明本地傳播的風險頗高。

四、防疫工作

截至1月27日下午4時，官方錄得55宗治癒個案，有的是「以對症治療與中藥治療治癒」，有的是使用愛滋病藥物後病情好轉，但若果要研發疫苗特效藥，仍有待至少幾個月才可以作人體試驗，至於批量生產則更為需時，因此目前最實際的做法還是「預防勝於治療」。

全國多地現已暫停省際交通，致使市面冷清，個別地方更強制居民在公共場所配戴口罩。官方整體不鼓勵國民「串門子」，聚眾慶新春，並宣布延長假期，以期在湖北「封城」之外，盡努力防止病毒獲得新據點。

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專家：限行28天料見成效

在國際防疫史上，近5千萬人「被隔離」實屬前所未見，國家傳染病諮詢專家委員會成員蔣榮猛：「一般來說，關閉離漢通道、限行兩個潛伏期（28天）就可以有效遏制疫情蔓延，具體控制到什麼程度，要做社區監測，看社區發病情況和新增病例數的下降趨勢。」

「一般來說」的講法代表合理預期，然而一如上述，事態太多變數，現階段都是兵來將擋，水來土掩。按蔣榮猛講法，「封城」狀況和防疫戒備有可能持續1個月，國民的經濟活動和日常生活難免受影響，關鍵是官方要維持民眾信心，而民眾亦要發揮公民質素，否則在「非常時期」下可能會衍生其他社會問題。