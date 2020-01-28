【武漢肺炎】中國發布《2019新型冠狀病毒疫情進展和風險評估》

新型冠狀病毒疫情持續。中國疾病預防控制中心新型冠狀病毒感染的肺炎疫情一級響應態勢分析與風險評估組，昨日（27日）發布《2019 新型冠狀病毒疫情進展和風險評估》，講述事件發生發展過程、疫情形勢和關鍵疾病認識、病例定義的變化、公共衛生措施等資料。

新型冠狀病毒肺炎被指在武漢華南海鮮市場傳出。（中新社）

報道寫道，目前研究認為新型冠狀病毒可能於2019 年12 月初從湖北省武漢市華南海鮮市場的某種野生動物外溢及其市場環境污染感染人，進而造成人與人之間傳播。病毒從進入人群傳播至今1 個多月，尚處於社區傳播的早期階段。隨著中國政府強有力防控措施的落實，有望使疫情圍堵工作達到預期的防控效果，避免疫情發生更大規模的流行乃至大流行。

報告介紹事件發生發展過程：

2019年12月29日：湖北省和武漢市衛生部門接到當地一家醫院報告聚集性不明原因肺炎病例，4 名患者均為華南海鮮批發市場從業人員。 12月30日：湖北省和武漢市衛生部門啟動調查和病例搜索工作。 12月31日：國家衛生健康委和中國疾控中心介入調查應對工作。同日，武漢市政府向社會發布疾病暴發信息。 2020 年1月1日：基於初步調查結果，關閉華南海鮮批發市場。 1月3日，武漢市在全市啟動不明原因病毒性肺炎監測、病例調查、華南海鮮市場環境及動物調查和標本採集工作，當日向世界衛生組織、周邊國家和地區通報了相關信息。 1月8日，確認新型冠狀病毒為此次暴發的病原。 1月10日，中國疾控中心與世界衛生組織和各國分享了病毒的全基因序列。 1月10日後，中國疾控中心等機構和企業開發並測試了PCR 檢測試劑盒，用於對武漢疑似病例的檢測、診斷。 1月15日，國家衛生健康委印發新型冠狀病毒感染的肺炎診療、防控方案，規範病例監測、報告、診療、管理、密切接觸者管理、實驗室檢測。 1月20日，國務院同意將新型冠狀病毒肺炎納入傳染病法和衛生檢疫法管理，並啟動全國範圍應急防控工作。 1月21日，中國疾控中心發布PCR 試劑的探針和引物序列。 1月23日起，湖北武漢及其他地市採取不同程度停運城市公共交通。 1月25日，中國共產黨中央成立應對疫情工作領導小組，在中央政治局常務委員會領導下開展新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，全面升級防控響應級別。

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武漢等少數湖北地區的發病人數仍將繼續增加

報告指，由於武漢和湖北省部分地區已形成明顯的社區傳播，加之疾病病程早期症狀較輕且存在輕症病例，難以及時被診斷和隔離，造成社區中傳染源的積累，控制疾病傳播的難度加大。未來一段時間，武漢等少數湖北地區的發病人數仍將繼續增加。

湖北以外的各省（直轄市/自治區）仍處於以武漢輸入疫情為主的階段，尚未出現明顯的社區傳播。目前，各省都啟動高級別應急響應，採取強有力的行動，採用多種措施和技術手段，嚴查嚴控，及時發現和早期隔離輸入病例和續發感染，堅決遏制社區傳播。

病毒具有較強傳染性

報道稱，疾病早期以發熱、乏力、乾咳為主要表現，鼻塞、流涕等卡他症狀少見。約半數患者在一周後出現氣促，少數患者快速進展為急性呼吸窘迫綜合徵、膿毒症休克、難以糾正的代謝性酸中毒和凝血功能障礙。重症、危重症患者可表現為中低熱，甚至無明顯發熱。部分患者起病症狀輕微，可無發熱，多在1周後恢復。

報道又稱，從現場的溯源調查、病毒基因序列比對和既往疾病監測血清標本檢測等證據推測，目前認為2019 新型冠狀病毒起源於野生動物，可能於2019 年12 月初經由華南海鮮批發市場某種野生動物外溢及其市場環境污染感染人，進而造成人與人之間傳播。目前證據提示該病毒主要的傳播途徑為呼吸道飛沫傳播和密切接觸傳播為主。該病毒具有較強的傳染性，人際傳播指數（R0）在2～3 之間。目前沒有可靠的證據表明該病在潛伏期內有傳染性。

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風險評估和下一步工作

報告寫道，目前疫情仍處於流行早期階段,全國其他省份、其他國家及地區發現的病例絕大多數與武漢有關。隨著中國各地政府採取升級的響應，動員社會多方力量促進病例的發現和管理，避免進一步傳播，限制人員流動和聚集。隨著中國政府強有力防控措施的落實，有望使疫情圍堵工作達到預期的防控效果，避免疫情發生更大規模的流行乃至大流行。

報道稱，中國將繼續充分發揮社區動員能力，組成專兼職結合的工作隊伍，主動上門或者精準地進行防病知識宣傳，早期發現發熱呼吸道症狀病例，促使病例能早期到定點醫院就診和管理，避免進一步傳染。在全國範圍內調配醫療救助力量支援重點疫區，使其盡快恢復正常醫療秩序，收治隔離病例，做好醫院感染控制；同時提倡輕症病例在專業人員的指導下居家隔離，減少對醫療資源的衝擊，也預防進一步傳染。繼續倡導減少聚會、減少不必要的出行、佩戴口罩、勤洗手等預防措施，降低個人暴露和感染機會。

報告指，由於正在面對的是一種新的傳染病，中國將根據監測、調查和研究的證據，隨時更新防控策略。 中國將繼續加強與世界衛生組織及有關國家和地區的溝通合作。

全文：《2019 新型冠狀病毒疫情進展和風險評估》