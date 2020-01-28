【武漢肺炎】湖北官員口誤、戴反口罩惹議　環時：要留下改進空間

武漢肺炎疫情持續。湖北省政府周日（26日）曾就武漢肺炎的防控工作舉行記者會，卻發生湖北省長王曉東不戴口罩、將仙桃市年產108萬個口罩說成108億個等錯誤。與會的武漢市長周先旺、省委秘書長別必雄，也出現口罩上下戴反、戴口罩露出鼻子的問題，惹起爭議。 針對事件，官媒《環球時報》刊文稱，出現一些批評性反饋是正常的，但不應該大肆謾罵，「批評的同時，要給改進留下空間」。

文章題為〈對敢上記者會的湖北官員，批評但不謾罵〉，開首先指，武漢發布信息和布置防控都有些慢了，導致了今天的嚴重局面。但抗擊新型肺炎的全面戰爭已經打響，頭號的硬仗還是要在武漢和湖北打。「輿論今天罵的那些人無論我們怎麼看他們，那些人都是這場戰爭中最前方的將士。把他們往死裡罵，這是輿論應當有的理性嗎？」

文章指，該記者會開得很匆忙，幾位負責人「倉促上陣」，面對輿論，對他們來說比去一線督戰指揮不啻為更大的挑戰，是相當陌生的場合。他們的表現確有「槽點」，批評也是應該的，但不過度消費「槽點」，不對一個數字上綱上線，不對發布者採取「一棍子打死」式的否定，這是輿論應當有的分寸，也是疫情當前整個社會應當有的一份包容。

文章認為，記者會的宗旨還是要公開信息、坦誠交流，讓重大信息為公眾所知，而不是設計一場完美的表演。要允許口誤和出差錯。出了差錯下一次通報改過來就是。「世上沒有完人，更無超人。批評的同時，要給改進留下空間。我們看到，湖北省初三新舉行的記者會上，發布者的表現就避免了頭一天的情況，進步在發生。」

文章結尾道，對抗疫情，全國上下無疑是一個利益共同體，在實現偉大復興的路上，中華民族同樣是一個利益共同體。「我們的內部永遠需要批評和嚴肅的面對，也永遠需要相互支持、鼓勵與包容。」